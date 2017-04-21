Украина прекратила электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

После отключения "ЛНР" от украинского электричества у "гибридов" нет ни одной причины, чтобы не разрушить обстрелами Счастьинскую ТЭС.

Отключение подачи электроэнергии в "ЛНР", о котором сегодня утром заявила "Укрэнерго", с одной стороны не вызывал у руководства "молодой республики" никаких серьезных опасений. Дело в том, что к этому времени в РФ и в "ЛНР" уже проведена определенная работа по перенаправлению движения электрики из-за рубежа.

Как утверждают представители оккупационной администрации, для переключения хватит буквально четырех часов. Такой вариант вполне реален - Луганская область и до войны потребляла в разы меньше электроэнергии, чем та же Донецкая, а сейчас после фактической остановки промышленного производства и подавно. Но с другой стороны, теперь возникает целый "букет" проблем для нас.

Прежде всего, это конечно судьба Луганской ТЭС в Счастье. Начиная с 2014 года, станция регулярно попадала под обстрелы боевиков, но, по большому счету, они не ставили себе целью разрушить инфраструктуру, так как тогда сами остались бы без единственного на всю Луганщину источника электроэнергии. Теперь, похоже на то, что любые ограничения для обстрелов со стороны "ЛНР" автоматически сняты.

И ситуация этим не ограничивается. В результате боевых действий станция оказалась вне Объединенной Энергосистемы Украины, так как точки увязки в нее были разрушены и не восстановлены. Фактически образовался некий "луганский энергоостров". Именно поэтому любая остановка Луганской ТЭС фактически парализует жизнь в первую очередь севера области, подконтрольной нам территории.

Кроме того, уголь к станции можно подвезти только со стороны "ЛНР". До сегодняшнего дня существовали некие "серые" договоренности, по которым оккупационная администрация обеспечивала станцию углем с юга Луганской области, взамен получая электроэнергию.

Георгий Тука, например, став губернатором области, был вынужден признать, что другого выхода из сложившейся ситуации просто нет: "Достаточно часто я слышу возгласы типа "Нельзя торговать с оккупантами" и т.п. Еще совсем недавно я и сам так считал. Сейчас, проработав лишь две недели, я снизил градус".

То есть остановка подачи электричества на неподконтрольные территории автоматически приведет к прекращению поставок угля. Мы надеемся, что наши власти проработали такой вариант, иначе блэкаут постигнет не "ЛНР", а свободную часть Луганской области. Что не сможет не сказаться на нашей обороноспособности на этом направлении.

Конечно, в идеале Плотницкому гораздо нужнее эта станция не в виде развалин (хотя проще всего вывести станцию из строя, обрезав парой залпов "Ураганов" подводящие линии электропередач), а виде военного трофея, как еще один козырь в переговорах с Киевом, поставив его в энергетическую зависимость. Однако географическое положение Луганской ТЭС практически не оставляет шансов "молодой республике" провести успешную наступательную операцию с форсированием полноводного Северского Донца.

По той же географической причине, крайне сложно будет и нашей стороне отодвинуть линию фронта от Счастьинской ТЭС, чтобы обезопасить ее от обстрелов. Не менее сложно будет и подавлять батареи врага, которые будут пытаться вывести станцию из строя. От Счастья до околиц Луганска всего 15 километров, так что ничто не мешает "гибридам" использовать свою любимую тактику обстрелов из жилой зоны, прикрываясь мирными жителями.

Что же касается руководства "ЛНР", то выбор у них небольшой - попробовать дальше договориться, но тогда серьезным препятствием станет долг перед ООО "Луганское энергетическое объединение" в 5 млрд. гривен за поставленную в 2014-17 годах энергию. Естественно, что таких денег им никто не даст - ни Россия, не тем более Международный Красный Крест (который, кстати, до этого выплачивал небольшие суммы, чтобы не останавливать водоснабжение оккупированных территорий). Или "назло маме" целенаправленно разрушить такой важный для Украины энергообъект, добавив Киеву серьезных проблем уже не в отдельно взятом городе Авдеевке, а на севере целой области.

Какой вариант развития событий наиболее реален, сложно сказать, но очень надеемся, что у наших властей есть и "План А" и "План Б". К сожалению, вынуждены констатировать, что ситуация с электроснабжением может быть катализатором для начала активных боевых действий на луганском направлении.

Статьи по теме:







