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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОРДЛО отрезают от украинской энергии

 Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Линии коммуникации с оккупированными территориями Донбасса, несмотря на три года войны, остаются одной из основных проблем для функционирования остальной части Украины.

На весну 2014 года в Донецкой и Луганской областях было шесть тепловых электростанций. В Донецкой области: Зуевская ТЭС, Кураховская ТЭС, Славянская ТЭС, Старобешевская ТЭС и Углегорская ТЭС. Еще одна - Луганская ТЭС - в Луганской области. Их суммарная установленная мощность составляла около 15% общей установленной мощности в стране.

Причем все они принадлежали различным частным компаниям, что сыграло свою роль в их дальнейшей судьбе. После июля 2014 года (выхода боевиков из Славянска) на неконтролированной территории остались лишь две ТЭС - Старобешевская и Зуевская, еще три - Кураховская, Углегорская и Славянская функционировали на освобожденной территории, причем часть электричества из Курахово шло на Донецк. Луганская ТЭС оказалась на линии соприкосновения и поставляла электричество по обе стороны фронта.

Летом 2014 года произошел первый серьезный разрыв - пострадали линии электропередач, трансформаторы на всей территории, где происходили боевые действия. Поэтому стороны начали искать замену для традиционных поставщиков - руководство "молодых республик" сделало ставку на Россию, а наше руководство попыталось решить вопрос цивилизовано - путем регулирования перетоков в рамках общей энергосистемы (благо станции формально оставались в украинском правовом поле). И даже этот вариант был убыточным для Украины, так как население перестало платить за поставляемое электричество совсем или платило "республиканским структурам", что привело к многомиллиардной задолженности.

При этом постоянные обстрелы на линии противостояния совсем не внушали оптимизма, особенно это касалось прифронтовой Авдеевки, где регулярно перебивалась единственная линия электропередач, которая идет через Ясиноватую с Зуевской ГРЭС. Это зачастую приводило к авариям - прежде всего, отключалась Донецкая фильтровальная станция, которая подавала воду в город, и Авдеевский коксохим, который поставляет горячую воду и тепло.

В этой связи очень остро встал вопрос о создании альтернативных путей электрификации Авдеевки. Однако для этого нужны были достаточно большие средства, кроме того серьезно давил и временной фактор. Все фрагменты "пазла" начали складываться в единую картинку только к весне 2017 года.

Так, 11 апреля было заявлено, что Станично-Луганский район Луганской области прекратил получать электроэнергию по линиям из так называемой "ЛНР", так как была введена в эксплуатацию новая линия "Плотина - Камышное" на подстанцию "Станично-Луганская". Ее протяженность составила 13 км и работы проводились "Луганским энергетическим объединением" весь 2016 год.

Через неделю, 18 апреля, в Мариуполе были озвучены ближайшие планы по строительству электромагистрали из Запорожской области. Таким образом, Мариуполь планируют запитать энергетикой, выработанной Запорожской атомной электростанцией. Вообще тут ситуация весьма показательна - после начала боевых действий и повреждения электросетей от Старобешевской ТЭЦ (находится на оккупированной территории) город и предприятия перешли на резервное питание с Запорожской области. Сейчас, когда произошел спад объемов производства на меткомбинатах, объема поставляемого электричества хватает. Но если производство вернется к довоенному уровню, то вполне могут возникнуть серьезные проблемы с балансом. В то же время запорожские атомщики после прекращения поставок в Крым фактически работают вхолостую.

И наконец, на 25 апреля запланирован ввод в строй линии электроснабжения Авдеевки со стороны подконтрольной Украине территории.

Таким образом, можно говорить, что к концу апреля фактически будет решена проблема электроснабжения прифронтовых территорий. Понятно, что с некоторыми оговорками - та же линия в Авдеевку пока будет одна, без резервной, что крайне уязвимо с точки зрения энергобезопасности. Вполне очевидно, что с нашей стороны сделан упор на энергонезависимость Донецкой и Луганской областей от ОРДЛО, что в условиях продолжающегося противостояния и неопределенной позиции сторон по выполнению Минских соглашений является единственно правильным решением.

К слову, возможное отключение неконтролированных территорий от общеукраинской энергосистемы на сегодняшний день не приведет к гуманитарной катастрофе - те же южные районы "ЛНР" с 2015 года снабжаются электричеством с территории России, для нужд 2 млн человек населения вполне хватит мощности Старобешевской и Зуевской ТЭС. А вот снабжение захваченных промышленных предприятий с такими мощностями без привлечения российских ресурсов уже будет невозможно. В этих условиях Кремлю придется вложить несколько десятков миллионов долларов для надежного энергетического снабжения "молодых республик". Вопрос не в том, потянет ли такую сумму российский бюджет - для большой страны не такая уж и критическая сумма, вопрос в том, что цена содержания Донбасса постоянно возрастает.
 

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