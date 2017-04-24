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Топливно-энергетический комплекс
НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк
18:42 24.04.2017 |
Национальный банк признал неплатежеспособным Диамантбанк(Киев).Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передают Українські Новини.
Банк признан неплатежеспособным 24 апреля.
Временная администрация в банк введена на 1 месяц.
По результатам диагностического обследования был утвержден необходимый объем докапитализации Диамантбанка.
Диамантбанк, как и вся вторая двадцатка банков по размерам активов, должен был обеспечить значение норматива достаточности регулятивного капитала (Н2) не менее 5% по состоянию на 1 апреля 2017 года.
Диамантбанк подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мер с целью докапитализации банка.
"В течение 2016 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставление безвозвратной финансовой помощи, увеличение объема обеспечения по кредитам", - сообщает Нацбанк.
По состоянию на 1 апреля Диамантбанк не обеспечил выполнение мер, предусмотренных планом реструктуризации, в результате чего банк не достиг минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала.
Учитывая указанное, правление Национального банка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.
Национальный банк отмечает, что 96% (39 000 человек) всех вкладчиков получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в размере 200 тыс. гривен.
Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 1,1 млрд гривен.
Акционерами банка является Давид Жвания (23,8% акций) и бывший депутат Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко (2,5% акций).
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 24-е место (7,4 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Соломенский районный суд Киева отказался арестовать Николая Мартиненко и отдал его на поруки 15 депутатам парламента, министру молодежи спорта Игорю Жданову и заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Андрею Магере.
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