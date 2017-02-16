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Топливно-энергетический комплекс
Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции
07:31 24.04.2017 |
Центрист Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции с 23,75% голосов, лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53%.
Как сообщает Би-Би-си, нового президента французы выберут во втором туре, который пройдет 7 мая.
Президент Франции Франсуа Олланд неофициально поздравил по телефону Эммануэля Макрона, а проигравшие кандидаты призвали во втором туре голосовать за него.
Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) ни социалист, ни правоцентрист не прошли во второй тур.
Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,64%.
Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения: Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС, наподобие "брексита".
Макрон - бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.
Собственное политическое движение "Вперед", которое он основал в апреле 2016 года после ухода с поста министра, сам Макрон определяет как "ни левое, ни правое".
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Еще месяц назад нынешний расклад президентских выборов во Франции выглядел бы как настоящая сенсация. Вместо сошедших с дистанции известных политиков президентскую гонку возглавил малоизвестный кандидат.
Выступая перед сторонниками в выставочном комплексе Porte de Versailles в Париже, Макрон сказал, что надеется стать "президентом всех патриотично настроенных жителей Франции против угрозы националистов".
Узнав о предварительных результатах первого тура, Ле Пен назвала себя "народным кандидатом", добавив, что речь идет о "выживании Франции".
"Первый шаг сделан", - заявила она. "Результат исторический: Ле Пен и Макрон во втором туре".
Вслед за президентом Франции Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.
Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.
Один из советников президента Франции заявил, что у Олланда выбор был невелик - поддержать министра, с которым он работал, либо лидера крайне правой политической силы.
Поддержали Макрона и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, и французский премьер Бернар Казнев.
На международном уровне Макрона поддержали пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
За президентское кресло боролись 11 кандидатов. Четверка основных претендентов представляла самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.
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