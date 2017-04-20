Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Киеву нужны надежные партнеры, пока Евросоюз застыл в нерешительности.

Официальный визит президента Петра Порошенко в Соединенное Королевство определенно стал правильно выбранной внешнеполитической инвестицией к тому же обоюдовыгодной. Правильно выбранной на фоне относительной беззубости европейской судебной системы в контексте разрешения конфликтов со странами-гопниками.

В среду, 20 апреля, судьи Международного суда ООН в Гааге отказали Украине во временных мерах в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Мол, доказательная база слабовата. Хотя украинские чиновники заверяли: собрали много фактов и улик. Что вполне вероятно, т. к. не в интересах Киева сейчас играть в преувеличения, ведь еще не забыт эпик фейл с судебной борьбой с Румынией за шельф.

В общем, суд в Гааге отказал, но бросил кость - вступились за крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму в рамках конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И как бы между прочим еще дополнительно напомнили и призвали выполнять Минские соглашения, к пущей радости Москвы. О чем г-н Лавров поспешил тотчас же раструбить на все "рашитудей" и "россии24".

"Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют", - сказал МИД РФ. Также у Лаврова порадовались ремарке о "Минске", заявили о де-факто непризнании Гаагой аннексии Крыма. Украинский МИД, да и сам президент говорят, что решение Международного суда ООН стало победой. Но они и не могут позволить себе сказать что-либо другое. Борьба в информационном поле ведется даже за полумеры.

Так вот. Чаяния и надежды украинской стороны на запуск, конечно, после череды аналогичных судебных разборов полетов международного трибунала над Путиным и Ко сохраняются.

Европа показала, что не готова ткнуть молоточек в спину пыжащегося агрессора, который раз за разом блокирует резолюции СБ ООН.

И да, хорошо, что есть "Минск". В Брюсселе осознают: договоренности РФ выполнять не будет, но это очень комфортный пледик, под которым можно спрятаться от подкроватных монстров. В принципе мотивацию ЕС понять можно - у них своих хлопот в достатке, учитывая год выборов. Во-вторых, песня об агрессии Кремля, гибнущих бойцах и мирных украинцах утратила свою свежесть. Не цепляет блок так, как раньше, короче.

Но как Киеву поступать в сложившейся ситуации? Для начала не отказываться от исков. Да, это титанический труд, но и присутствие в информпространстве, и какой-никакой пот на лбу кремлевских руководителей. А в целом искать надежду в союзах с отдельными странами. Благо в Европе еще есть те, кого раздражает не в меру амбициозная карикатура на империю.

Одним из фронтменов является, безусловно, Великобритания, несмотря на Brexit, где два дня находился Порошенко. Он говорил там об упрощении визового режима с Британией, на которую потенциальный безвиз с ЕС не будет распространяться; зазывал инвесторов на встрече с бизнесменами; обсуждал запуск судебной реформы с предложениями британских советников. А в ответ, к примеру, получил заверение в поддержке санкционного режима и готовности поучаствовать в создании службы финансовых расследований, приходящей на смену скомпрометировавшей себя налоговой милиции.

Для Киева Лондон является невероятно выгодным и к тому же мощным союзником. Аргументы? Последовательная и давняя оппозиция Москве - это раз. Приверженность сохранению авторитета и мощи НАТО - два. Тесные отношения с Вашингтоном - три. Brexit и досрочные выборы - четыре.

С первыми тремя пунктами все понятно. Что касается связи Brexit и всеобщих выборов, запланированных на 8 июня, то консерваторы во главе с Терезой Мэй определенно будут защищать решение покинуть ЕС, хотя премьер и не была в числе сторонников Leave, но таковы реалии. Сейчас тори нужно показать силу, не растрачивая попусту 20%-ный отрыв от конкурентов в опросах. А значит, они будут, с одной стороны, нещадно критиковать противников Brexit, а с другой - максимально часто говорить об архаизме ЕС, с трудом справляющемся с современными вызовами и внешними угрозами.

Потому-то так полезно Лондону сотрудничество с Украиной, которая сегодня находится на передовой. Именно на это Порошенко указывал во время своих встреч с и с премьером, и главой МИД Борисом Джонсоном, и госминистром по вопросам ВС Майком Пеннингом, и депутатской группой "дружбы с Украиной", и во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House.

Во-первых, президент напомнил британцам, которые гордятся своей историей права, об участии Соединенного Королевства в Будапештском меморандуме. Ведь Великобритания вне ЕС надеется остаться одним из мировых лидеров, а может даже обойти тех же немцев. А тут международное соглашение, которое одна из участниц нарушила, а другие смолчали. Грош цена тогда поручительству Британии, и исправить это уже нельзя, но можно компенсировать активным сдерживанием Кремля и поддержкой Киева.

В то же время Лондону дали понять, что их руками никто жар разгребать не собирается и к новой Крымской войне не призывает: помогите охранять спокойствие Европы.

"Мы говорим о предоставлении консультативной помощи в обеспечении лучших защитных возможностей Вооруженных сил Украины, поскольку мы находимся на линии фронта в защите демократии и свободы", - в частности заявил Порошенко.

Кремль, заметим, упорно демонстрирует, что не намерен сегодня даже пытаться идти на контакт с Западом и - конкретнее - Британией. Как рявкал представитель РФ в ООН, "В глаза мне смотри!", ага. С такими не договориться, о чем и толковал Порошенко в Лондоне, не забыв упомянуть некоторых политиков на Западе, которые "выбирают между ценностями и прагматизмом, надеясь, что осядет пыль и все вернется в нормальное русло, как было". И при этом добавил, Украина - это тест, который покажет, действительно ли, как твердят в Москве, Европа сегодня находится в упадке.

И нельзя не отметить удачное упоминание Порошенко экс-премьера Уинстона Черчилля, к которому британцы относятся с теплотой и любовью. "Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, - это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, - это Россия", - отметил президент.

Такая вот несколько манипулятивная дипломатия, которая, впрочем, не противоречит просматривающимся сегодня намерениям и амбициям Великобритании.