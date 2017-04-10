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Топливно-энергетический комплекс
Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"
15:05 13.04.2017 |
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электроэнергии".
За соответствующее решение проголосовали 277 парламентариев на заседании в четверг.
Документ принят с правками, подготовленными накануне профильным комитетом (правки проголосованы одним пакетом).
Закон предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.
Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
Как сообщалось, законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано около 1200 правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа. Первая попытка принять документ во втором чтении 6 апреля оказалась провальной.
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Ряд депутатов пытается сохранить status quo. Конечно, не без выгоды для себя. В пользу олигархических групп, которые продолжают получать монополистическую маржу.(Укр.)
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