Правительство готово предложить на рассмотрение парламента масштабную пенсионную реформу, сказал премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной итогам года деятельности правительства.

Предлагаемая правительством пенсионная реформа будет базироваться на трех принципах:

1. Осовременивание пенсий

Составной частью пенсионной реформы является обязательное осовременивания пенсий, то есть пересчет тех пенсий, которые не менялись почти пять лет. Правительство предложит парламенту рассмотреть это предложение до парламентских каникул, чтобы осуществить перерасчет пенсий уже с 1 октября этого года. Что такое "осовременивания пенсий"? Прежде всего, это восстановление социальной справедливости в начислении пенсий независимо от года ее назначение. Сейчас размеры пенсий в зависимости от года назначения отличаются более чем в 3 раза. Простой пример: шахтер со страховым стажем более 46 лет. Если такому работнику пенсия была назначена в 2008 году, он получает 3311,87грн. Если же такой работник вышел на пенсию в 2016 году - 8446,21 грн.

Почему это происходит? Пенсия украинцев зависит от трех показателей: зарплаты работника, стажа и показателя средней заработной платы по Украине, который применяется при исчислении пенсии. Средняя зарплата растет с каждым годом, поэтому пенсии украинцев должны "осовремениваться". Однако последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012 году, но с применением показателя средней заработной платы по Украине за 2007 год (1197,91 гривен). За это время средняя зарплата по Украине, которая применяется при исчислении пенсии, выросла до 3764,4 гривни, или более чем в 3 раза. В результате пенсии даже не достигают размера прожиточного минимума.

Что предлагает правительство? Пенсии будут пересчитаны, то есть повышены приблизительно для 5,6 млн. украинцев (всего в Украине 11,9 млн. пенсионеров). Часть пенсионеров после "осовременивания" будут получать вдвое больше. Примерно 1 млн. 308 тыс. украинцев получат к своей пенсии ежемесячно дополнительно 200 гривен. Для 1 млн. 208 тыс. пенсионеров повышение составит от 200 до 500 гривен ежемесячно. 1 млн. 993 тыс. пенсионеров в результате этой реформы получат повышение пенсий в размере от 500 до 1000 гривен. И еще более 1 млн. 100 тыс. граждан получат более 1000 гривен ежемесячной доплаты.

Правительство также выполнит свое обязательство по пересмотру пенсий, предусмотренных бюджетом на 2017 год. В государственном бюджете на этот год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая и с 1 декабря 2017 года. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая составит 1312 гривен, а с 1 декабря - 1373 гривен. То есть, для около 8 млн. пенсионеров размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%.

2. Отмена ограничений для работающих пенсионеров

Также с октября этого года правительство предлагает отменить 15%-ное снижение пенсий работающим пенсионерам. То есть, те, кто работает, будут получать заработную плату и пенсию в полном объеме.

3. Справедливая пенсионная система

Основной принцип предлагаемой реформы - создание справедливой солидарной системы пенсионного страхования. Для этого, во-первых, будут введены единые правила определения размеров пенсионных выплат (кроме военнослужащих). Во-вторых, установлена четкая зависимость размера пенсии от суммы уплаченных страховых взносов и продолжительности участия в страховой системе. И главное, правительство не собирается решать проблемы отечественной пенсионной системы за счет повышения пенсионного возраста. Это означает, что в предложенной пенсионной реформы не будет пункта о повышении пенсионного возраста.

4. Бездефицитный Пенсионный фонд

В этом году дефицит Пенсионного фонда составляет 141,5 млрд. гриве или почти половину от потребности. При этом почти 80% пенсионеров живут за чертой бедности. Правительство ставит амбициозную задачу: к 2024 году сделать Пенсионный фонд бездефицитным. Это означает, что у Пенсионного фонда появятся возможности инвестировать в повышение пенсий. Следовательно, и в качество жизни украинских пенсионеров.

Пенсионная реформа - второй шаг правительства по повышению качества жизни украинских граждан. Первый был сделан в прошлом году - благодаря инициативе правительства с 1 января 2017 года минимальная зарплата в стране выросла вдвое. Так правительство выполняет свою главную задачу - обеспечение роста экономики и трансформация этих достижений в реальное повышение качества жизни украинских граждан.