Анонсированная правительством пенсионная реформа превращается из крупных планов в конкретные цифры.

Впервые официально предложены изменения в формулу расчета пенсий, благодаря которым более 5 миллионов украинцев могут получить дополнительно от 50 до 1000 грн. По замыслу, эти деньги пойдут именно тем, кого несправедливо обделяет действующее законодательство.

Так, председатель общественного совета при Пенсионном фонде Галина Третьякова опубликовала презентацию Минсоцполитики об осовременивании пенсий, а в ней - перечень предлагаемых изменений и приятные прогнозы для каждого второго пенсионера. И в этот раз планы действительно глобальны, потому что предлагается не обычное повышение выплат процентов, а продуманная корректировка непосредственно формулы расчета пенсии.

Формула несправедливости: как рассчитывается пенсия

Сегодня размер всех пенсионных выплат по возрасту рассчитывается по формуле, в которую заложено неравенство. Из-за этого люди, которые вышли на пенсию, скажем, в 2009 году, получают меньшие выплаты, чем "новоиспеченные" пенсионеры.

А все из-за того, что в формуле есть два дьявола, которых мы и вычислим.

Покажем разницу в размере пенсий на примере двух пенсионеров при "прочих равных" условиях: когда люди работали одинаковое время, даже, допустим, на том же производстве, имели ту же относительную зарплату (отношение индивидуальной зарплаты к средней по стране). Но их пенсия отличается в разы. И не в результате доплат, а вследствие несправедливой формулы расчета пенсии.

Пример. Степан Андреевич ушел на пенсию в 2009 году, а Дмитрий Иванович - 2017-м.

У обоих страховой стаж ровно 30 лет (т. е. 360 месяцев). Для формулы нам понадобится так называемый коэффициент стажа, который высчитывается следующим образом: количество месяцев разделить на 12 и умножить на 0,01: в нашем случае: 360/12*0,01 = 0,3. Согласно закону от 2008 года, коэффициент стажа дополнительно увеличили на 1,35, следовательно, для Степана и Дмитрия он составит: 0,3*1,35 = 0,405. Это первая составляющая формулы - коэффициент стажа 0,405.

На протяжении карьеры оба - Степан и Дмитрий - в среднем получали зарплату в полтора раза выше, чем в среднем по стране. Это называется индивидуальным коэффициентом зарплаты, у них - 1,5. И это вторая составляющая формулы - индивидуальный коэффициент зарплаты 1,5.

Пока что все у Степана и Дмитрия поровну, но формула более сложна. Вот она:

Размер пенсии = Коэффициент стажа * Индивидуальный коэффициент зарплаты * Средняя зарплата в стране за три года перед выходом на пенсию

В нашем случае это: 0,405*1,5* Средняя зарплата за три года до выхода на пенсию.

В последней составляющей и прячется дьявол. Степан вышел на пенсию в 2009 году, поэтому для него в формуле будет средняя зарплата за 2006-2008 годы. А это только 1233,57 грн.

А Дмитрий на пенсии с 2017 года, поэтому у него этот показатель значительно выше: средняя зарплата за 2014-2016 годы составляла 3764,57 грн.

Отсюда и разница в размере пенсий:

для Степана: 0,405*1,5*1233,57 = 749,39 грн;

для Дмитрия: 0,405*1,5*3764,57 = 2286,98 грн.

Конечно, Степану дотянут пенсию до минимальной в размере 1247 грн, но все равно - это вдвое меньше, чем у Дмитрия.

Важно, что такая разница сложилась не в результате трудовых достижений Степана и Дмитрия, а из-за обычной инфляции. В этом и заключается несправедливость.

В формуле расчета пенсии есть и второй дьявол, который уже упоминался. Так, мы в примере умножали коэффициент стажа на 1,35, что по закону от 2008 года дает возможность немного увеличить пенсии. Но если бы Степан выходил на заслуженный отдых не в 2009, а в 2007 году, то ему бы никто не пересчитал этот коэффициент в сторону повышения. Коэффициент его стажа так и остался бы меньшим - 0,3, а следовательно, и размер пенсии. Эту несправедливость пенсионная реформа также призвана исправить. Как именно - рассмотрим ниже.

Конечно, этот пример не универсален, потому что для конкретных людей может учитываться различное установленное законом повышение пенсии, например, за стаж, за отсрочку выхода на пенсию. Кроме того, можно выбирать помесячно лишь определенные периоды стажа для расчета пенсии, поэтому даже люди с одинаковым стажем могут получить разные результаты. Но сути это не меняет, в нашем случае, у Степана и Дмитрия одинаковые данные, кроме года выхода на пенсию, и именно этот факт вызвал разрыв в размере их пенсий.

Исправление формулы: как осовременят пенсии

В правительстве предлагают ежегодно пересматривать пенсии с учетом средней зарплаты за последние три года. То есть даже в случае, если человек вышел на пенсию в 2009 году, для него учтут среднюю зарплату за 2014-2016 годы, а не за 2006-2008 годы, как сейчас.

Если это произойдет, в нашем примере Степан должен получить столько же, сколько и Дмитрий - 2286,98 грн. Потому что средняя зарплата "за последние три года" в формуле расчета пенсии для Степана вырастет с 1233,57 грн. до 3764,57 грн. Собственно, это уже будет другой показатель: пока что учитывают "среднюю зарплату в стране за последние три года до года выхода на пенсию". После изменений в формуле будет "средняя зарплата в стране за последние три календарных года жизни". Это и есть так называемое "осовременивание пенсий".

Впрочем, есть здесь и существенная поправка в минус: среди предложений убрать в формуле увеличение коэффициента стажа на 1,35%, поэтому на самом деле Степан и Дмитрий из нашего примера получат меньше - по 1694 грн. Это убьет второго дьявола в формуле расчета и восстановит окончательную справедливость в назначении пенсий. Правда, в случае такого изменения, коэфициент стажа не будут повышать только при расчете новоназначенных пенсий. Такой шаг в будущем даст возможность сэкономить средства, которые перейдут из "сверхприбыли" новых пенсионеров к тем, кто вышел на пенсию ранее.

Кому и сколько

Согласно измененной формуле расчета, пенсии планируют повысить для 5,6 млн украинцев. В Министерстве соцполитики подсчитали, что более чем на 1000 грн разбогатеют 1,1 млн пенсионеров, на 900-1000 грн больше получат 487 тыс. пенсионеров, на 700-800 грн - 460 тыс. Остальным 3,5 млн украинцев пенсию поднимут на 50-700 грн.

Цена справедливости

На осовременивание пенсий дополнительно потребуется около 40 млрд грн, подсчитали в правительстве. И это только в 2017 году. Средняя зарплата, вероятно, будет расти с каждым годом, поэтому уже в 2018-м нужно будет больше денег. Откуда же их планируют взять? Из дополнительных поступлений в Пенсионный фонд - благодаря повышению минимальной зарплаты до 3200 грн. То есть с начала года часть работников стала получать больше, а следовательно, и платить больший социальный взнос. А именно этот сбор является основным источником наполнения Пенсионного фонда.

Если конкретно, то за январь в Пенсионный фонд поступило на 18% больше взносов от работников и предприятий. И социальный вице-премьер Павел Розенко пообещал запустить осовременивание пенсий, если такая тенденция сохранится. Правда, этого недостаточно: увеличение поступлений от работников в Пенсионный фонд по сравнению с прошлым годом на 18% (около 112 млрд грн) даст прирост всего в 20 млрд грн - примерно половина от нужной суммы. Стоит помнить, что в Пенсионном фонде в целом не хватает более 140 млрд грн, и их приходится добирать из госбюджета. Поэтому все разговоры о повышении выплат не подтверждены деньгами.