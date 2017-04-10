Банкиры сожалеют об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и надеются на назначение независимого преемника на эту должность.

Об этом они сообщили Українським Новинам.

"В целом Валерию Гонтареву на должности главы Нацбанка будет достаточно сложно заменить, если не невозможно вовсе. Ввиду необратимости начатых ею реформ, основная задача нового руководителя - не сбавлять их темпов", - считает председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

Представители банковского сектора отмечают, что принимаемые меры Валерией Гонтаревой порой были слишком жесткими и практически всегда непопулярными, однако этого требовало положение, в котором оказался банковский сектор после потери значительных активов в Крыму и на Донбассе.

Среди проведенных Гонтаревой реформ в Независимой ассоциации банков выделяют принципиальность при принятии решений в сфере банковского надзора, раскрытие структуры собственности банков и национализацию Приватбанка.

Также банкиры напоминают о реформах на валютном рынке и в монетарной политике центробанка.

"Монетарная политика регулятора с ее достаточно жесткими мерами позволила установить гибкий и на сегодня уже прогнозируемый курс, остановить девальвацию нацвалюты два года назад, и, конечно, увеличить золотовалютные резервы. За последние два года они выросли более чем в 2 раза и сейчас составляют 16,7 млрд долларов США. Сегодня, когда курсообразование в стране продолжает стабилизироваться, мы наблюдаем и за постепенной либерализацией на валютном рынке", - говорит председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская.

По мнению участников рынка, на протяжении последних 3 лет в банковской сфере были проведены беспрецедентные реформы.

"Валерия Гонтарева не была политиком и не стремилась быть для кого-то комфортной, удобной или хорошей. Ее стойкости и силе духа может позавидовать любой мужчина. И для меня она стала украинской Маргарет Тэтчер. Если у ее преемника окажутся такие же крепкие нервы, за банковскую систему можно быть спокойными. Хуже, если на ее место придет популист, зависимый от политического и олигархического влияния", - отметила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

Банкиры отмечают, что для успешного завершения реформ финансового сектора Украины очень важно, чтобы будущий глава центробанка был технократом, равноудаленным от влияния всех политических кругов.

"Мы не отдаем предпочтение конкретной личности, но верим и рассчитываем, что преемник продолжит реализацию начатого курса реформ банковского сектора и это будет независимая и политически незаангажированная фигура. Это положительно отразится и на состоянии финансовой системы, и на дальнейшем течении реформы. Мы также ожидаем дальнейших усилий по защите прав кредиторов - без этого невозможно рассматривать возобновление кредитования всех сегментов экономики", - сообщили агентству Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк.

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля Гонтарева сообщила, что с 10 мая она покидает должность главы НБУ.

Она уже написала соответствующее заявление об увольнении и ожидает на скорейшее удовлетворение его Президентом и Верховной Радой.

Также она подала Президенту 4 кандидатуры на данную должность.

Гонтарева ожидает, что следующим главой НБУ станет технократ и профессионал.

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