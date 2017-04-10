Сергей Фурса, инвестиционный банкир

Валерия Гонтарева передала президенту Порошенко заявление об отставке. Валерия Гонтарева уходит.

И это плохая новость. Потому что уходит человек, который дальше других продвинулся на пути реформирования в Украине.

Национальный банк стартовал раньше всех. В июле 2014 года. И сделал больше всех. Как на пути реформирования самого себя, так и по реформированию сектора. И это может быть очень плохой новостью. Если мы увидим в кресле главы НБУ не того человека.

Валерия Гонтарева уходит. На фоне всеобщей ненависти. Люди, которые должны сказать ей спасибо, будут осыпать ее проклятиями. Люди, которые просто не понимают....

На самом деле это судьба всех знаковых реформаторов. Их не любят. Это характерно для реформ во всем мире во все времена. Если ты попытался изменить систему, то ты испортил жизнь очень многим людям. Ты лишил доходов тех людей, которые выигрывали в прошлой, в неверной системе.

И они будут с тобой бороться. Они будут тебе мстить. Нанятые ими журналисты будут поливать тебя грязью, нанятые ими активисты будут приходить к тебе под окна. А люди будут верить. Люди, ненавидящие олигархов, будут смотреть телеканалы олигархов и верить в то, что говорят по заказу олигархов.

В результате Она устала. И Она уходит.

А люди запомнят курс гривны. И будут обвинять в нем руководство Нацбанка. Не понимая, что изменить ничего было просто нельзя.

Спросите об этом Центральный Банк России, у которого были в запасе резервы на 400 млрд. долларов. И которые не остановили девальвацию рубля.

А люди запомнят банкротство банков. И почему-то приходят с митингами под НБУ, а не в офисы собственников банков, которые украли деньги. Люди просто не понимают....

Но есть группа людей. Их немного. И они понимают. МВФ, Мировой Банк, международные инвесторы, банкиры в Украине. Они все аплодируют Валерии Гонтаревой. Они всегда и везде будут приводить реформу НБУ как пример.

Гонтарева оказалась почти единственным человеком в Украине, у которого одновременно есть мозги и яйца. И лишь немногие люди понимают, с каким ворохом проблем столкнулся НБУ. И какое большое дело Нацбанк сделал. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.

Хотя очень бы хотелось, чтобы Валерии Гонтаревой довелось делать не только грязную работу. Чтобы Нацбанк продолжил и завершил либерализацию рынка, показав, что жесткие административные меры не были его идеологией, а были лишь вынужденной мерой. Но эта благодарная работа достанется уже другому. А Гонтарева уходит.

Реформаторов остается все меньше. Теперь их можно пересчитать по пальцам. Коболев и его команда, Данилюк, Ульяна Супрун, Макс Нефедов. Каждого из них атакуют. С каждым борются. И никого из них не поддерживают люди. Не понимая, насколько важно для тех, кто впереди, чувствовать поддержку. И насколько демотивирует непонимание.

Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой. Спасибо, за жесткую монетарную политику. Это сложные слова, которые мало кто понимает. Но именно такая политика позволила не упасть глубоко. Не стать Венесуэлой.

Спасибо за то, что все пожелания напечатать деньги были отправлены в мусорную корзину. За то, что пока она была главной, не было шансов у тех людей, которые продвигали идею дать кредит под нужную ставку нужным людям.

Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой за то, что была завершена вакханалия с рефинансированием. Да, ликвидность банков продолжала поддерживаться. Да, часть этих денег выходила за границу. Но если мы посмотрим на цифры, то с момента прихода Валерии Гонтаревой в Нацбанк объемы рефинансирования банков неуклонно снижались.

Я хочу сказать спасибо за Приватбанк. Если бы не старания Нацбанка, пирамида имени Игоря Коломойского продолжала бы работать, грозя, рано или поздно, похоронить под собой весь банковский рынок.

Валерия Гонтарева единственной провела настоящую деолигархизацию в стране, которая ненавидит олигархов. И получила еще больше ненависти от людей.

Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой за очищение банковской системы. Которая просто не могла бы работать по-человечески, сохранись в ней такое большое количество "пылесосов", "банков-зомби" и просто "отмывочных" контор.

Эти банки занимались небанковской деятельностью. И одновременно завышали депозитные ставки, пылесося с рынка деньги простых украинцев, заманивая их высокими ставками. И в итоге ставки были высокими. Как по депозитам, так и по кредитам.

А деньги населения не работали на экономику страны, а помогали решить проблему отдельным товарищам.

Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой за то, что прозрачность банковского сектора выросла в разы. И за то, что повысилась ответственность собственников. За все те жесткие изменения в регулировании банковского сектора, которые должны сделать невозможным повторение "банкопада!. Потому что будут лечить болезнь в самом ее зародыше.

Я хочу сказать спасибо Валерии Гонтаревой за реформу Нацбанка. Нигде и никто в Украине так кардинально не реформировал свое собственное ведомство. Предпочитая сделать косметический ремонт. Просто, потому что так проще. И просто, потому что тогда будет меньше саботажа.

Просто Спасибо.

И я надеюсь. Надеюсь, что рано или поздно люди поймут. "Без надіі сподіваюсь". И очень надеюсь, что кресло главы НБУ займет приличный человек. И профессиональный. Потому что слишком много было сделано. И слишком легко все испортить.