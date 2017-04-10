Один из крупнейших аграрных холдингов Украины Кернел раскритиковал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана относительно земельной реформы. Правительство и парламент на данный момент не готовы принять конструктивное решение, сказано в заявлении агрохолдинга.

В Кернел назвали недавнее заявление премьер-министра политическим шагом.

"Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о предоставлении права покупки земли площадью до 200 гектар исключительно физическими лицами является не более, чем политическим шагом и не имеет ничего общего с реальной реформой", - отмечаются в заявлении.

В агрохолдинге считают, что физлица в Украине не имеют финансовых и других ресурсных возможностей для покупки и обработки земли. "Это значит, что владельцы паев при продаже не получат за них реальной стоимости из-за отсутствия спроса. С другой стороны, основой аграрного сектора Украины являются виды деятельности, которые не могут быть экономически успешными с земельным банком 200 гектар. Кроме того, рынок физических лиц будет способствовать развитию теневых схем скупки земли и дальнейшему процветанию коррупции", - отмечают в Кернел.

"В сложившейся ситуации считаем правильным оставить действие моратория в силе до тех пор, пока не будет выработана взвешенная консолидированная позиция власти с учетом интересов владельцев земли и экономики Украины. Принятие неправильных недальновидных решений будет иметь необратимые негативные последствия, которые невозможно исправить в будущем", - сказано в заявлении.

Напомним, на днях глава правительства заявил, что в Украине возможно запустить продажу земли сельхозназначения, но не более чем по 200 гектаров. "Нам нужно провести земельную реформу, чтобы ликвидировать коррупционные сделки... Продажа земли должна быть возможной. Но ее надо ограничить 200 гектарами, чтобы не допустить латифундистов, чтобы они скупили все", - отметил Гройсман.

Ранее премьер заявил, что мораторий можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите владельцев земли. "Тема земли является чрезвычайно чувствительной для украинских граждан. То, что мы сегодня взаимодействуем с МВФ, это только с той целью, чтобы создать современные качественные условия оборота земель. Речь идет о том, что мы можем создать модель рынка земель, которая будет позволять только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит. И на этом вопросе поставить точку", - заявлял глава правительства.

Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла. С 2007 года акции компании торгуются на WSE. Кернел завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью $225,2 млн - в 2,1 раза больше, чем в 2015-м. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,99 млрд, EBITDA - на 12,7%, до $346,4 млн. Земельный банк Кернела до заключения сделки - около 390 000 га. Веревскому принадлежит около 39% акций, еще 5% владеет Виталий Хомутынник.