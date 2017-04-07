Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде рассмотреть законопроект, принятие которого позволит с 2018 года запустить рынок сельскохозяйственных земель между физическими лицами с максимальным размером участка в 200 га на одного покупателя.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.

«Я думаю, что модель, которую мы разработали со Всемирным банком, можно будет внедрить с 2018 года… Продажа физлицами, максимальный размер (на одного покупателя - УНИАН) - 200 га», - сказал Гройсман.

По словам премьера, предложенная модель позволит сформировать в Украине класс частных фермеров, что соответствует мировым практикам.

«В каждом селе у нас может быть по 2-3 фермерских хозяйства», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, согласно письму о намерениях украинского руководства Международному валютному фонду, Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запустить продажу сельхозземель.

При этом украинское руководство сообщило о намерении провести разъяснительную кампанию для донесения до общественности преимуществ этой реформы.