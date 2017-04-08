Последняя информация из Стокгольмского арбитража, который примет решение по спору между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (РФ) является оптимистичной для украинской стороны, сообщил глава НАК " Андрей Коболев.

"Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительного возможных сроков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем мы были до этого", - сказал он в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

По его словам, конечно решение арбитража по контракту на куплю-продажу газа стоит ожидать уже в ближайшее время.

Как сообщалось, "Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери, или плати". Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.

