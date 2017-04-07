Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нафтогаз могут обязать снабжать Фирташа льготным газом - Коболев
19:48 07.04.2017 |
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев 7 апреля обнародовал проект постановления Кабинета министров, согласно которому правительство может обязать госхолдинг на протяжении пяти лет поставлять заводом группы Ostchem Дмитрия Фирташа природный газ на льготных условиях.
Фотокопии проекта постановления Коболев вывесил на своей страничке в Facebook.
"... мне прислали проект решения правительства, разработанный представителями химического подразделения группы компаний Дмитрия Фирташа - ОСТХЕМ. С этим документом ни одна шутка конкурировать не может", - написал глава Нафтогаза.
В обнародованных копиях документа говорится, в частности, что Минэкономразвития должен подать Кабинету министров проект изменений постановления о спецобязательствах Нафтогаза продавать газ по льготным (заниженным) ценам населению и компаниям коммунальной теплоэнергетики, включив в этот перечень заводы группы Ostchem: Ривнеазот и черкасский Азот.
Нафтогаз или дочернее его предприятие могут обязать в течение пяти лет бесперебойно поставлять газ на эти заводы с условием трехмесячной рассрочки и с наценкой Нафтогаза не более 50 гривен на 1 тыс. кубометров, следует из проекта решения.
Кроме того, проект предусматривает возможность введение заградительных мер в отношении поставок удобрений из России на украинский рынок, а также проверки поставщиков удобрений из РФ на предмет соблюдения закона "О санкциях".
Пунктом 4 проекта документа, Минэкономики, Минэкологии и Нафтогазу поручается предоставить предложения по участию производителей минудобрений в Украине в добыче газа для собственных нужд.
Напомним, 6 марта 2017 г. химзаводы в Ровно и Черкассах начали остановку производства из-за резкого снижения давления газа. Поставки газа были ограничены ПАО Укртрансгаз из-за возникшей задолженности по его оплате.
В Кабинете министров Украины 28 марта состоялась совещание, на котором рассматривался вопрос запуска химических предприятий Черкасский Азот и Ривнеазот на условии давальческих поставок газа от ПАО Аграрный фонд. В замен Аграрный фонд получит от химпредприятий удобрения, которые будут переданы сельскохозяйственным производителям - в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост цен производителей в марте ускорился до 3,5% - Госстат
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
|Томагавк в спину. Что из себя представляла уничтоженная база Асада
|Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Билоус уходит с должности главы Фонда госимущества - источник
|Украина планирует выйти на рынки внешних заимствований во 2 полугодии, - Данилюк
|Триггер перестройки. Почему Путин утонет в дешевой нефти
|Как крепостных "ДНР" "добровольно" на мобилизацию сгоняли
|Украина не снимет санкции с "дочек" российских банков по требованию МВФ
|США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии
|Девальвационные ожидания банкиров не оправдались - курс доллара на межбанке просел
Это интересно
|Что мы на самом деле имеем в виду, говоря "Я очень занят!"
|Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его "жидкий металл"
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего
|Tesla опередила всех автопроизводителей США по рыночной стоимости
|Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами