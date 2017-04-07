Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев 7 апреля обнародовал проект постановления Кабинета министров, согласно которому правительство может обязать госхолдинг на протяжении пяти лет поставлять заводом группы Ostchem Дмитрия Фирташа природный газ на льготных условиях.

Фотокопии проекта постановления Коболев вывесил на своей страничке в Facebook.

"... мне прислали проект решения правительства, разработанный представителями химического подразделения группы компаний Дмитрия Фирташа - ОСТХЕМ. С этим документом ни одна шутка конкурировать не может", - написал глава Нафтогаза.

В обнародованных копиях документа говорится, в частности, что Минэкономразвития должен подать Кабинету министров проект изменений постановления о спецобязательствах Нафтогаза продавать газ по льготным (заниженным) ценам населению и компаниям коммунальной теплоэнергетики, включив в этот перечень заводы группы Ostchem: Ривнеазот и черкасский Азот.

Нафтогаз или дочернее его предприятие могут обязать в течение пяти лет бесперебойно поставлять газ на эти заводы с условием трехмесячной рассрочки и с наценкой Нафтогаза не более 50 гривен на 1 тыс. кубометров, следует из проекта решения.

Кроме того, проект предусматривает возможность введение заградительных мер в отношении поставок удобрений из России на украинский рынок, а также проверки поставщиков удобрений из РФ на предмет соблюдения закона "О санкциях".

Пунктом 4 проекта документа, Минэкономики, Минэкологии и Нафтогазу поручается предоставить предложения по участию производителей минудобрений в Украине в добыче газа для собственных нужд.

Напомним, 6 марта 2017 г. химзаводы в Ровно и Черкассах начали остановку производства из-за резкого снижения давления газа. Поставки газа были ограничены ПАО Укртрансгаз из-за возникшей задолженности по его оплате.

В Кабинете министров Украины 28 марта состоялась совещание, на котором рассматривался вопрос запуска химических предприятий Черкасский Азот и Ривнеазот на условии давальческих поставок газа от ПАО Аграрный фонд. В замен Аграрный фонд получит от химпредприятий удобрения, которые будут переданы сельскохозяйственным производителям - в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.