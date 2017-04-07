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Топливно-энергетический комплекс
США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии
07:34 07.04.2017 |
Сирийская авиабаза Шайрат в провинции Хомс, по которой был нанесен ракетный удар. Кадр аэрофотосъемки предоставлен Пентагоном
США выпустили 59 ракет Tomahawk по авиабазе в Сирии, сообщается в пятницу, 7 апреля. Они были выпущены с военных кораблей по единственной цели - аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии.
В Вашингтоне полагают, что именно с него сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия. Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона.
Трамп выступил с обращением к нации
"Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН", - заявил в обращении к нации президент США Дональд Трамп.
"Все попытки в предыдущие годы изменить поведение Асада провалились, и провалились с треском. В результате продолжает углубляться кризис с беженцами, в регионе продолжается дестабилизация, угрожающая Соединенным Штатам и их союзникам", - сказал он.
Вопрос журналиста - "Каково юридическое обоснование военных ударов?" - Дональд Трамп оставил без ответа, после чего покинул зал.
Трамп находился в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.
Россию информировали?
Российские вооруженные силы были предупреждены об ударе по авиабазе Шайрат, сообщил Пентагон. США не выпускали ракеты по тем участкам, где, по их данным, присутствуют войска РФ, заявили в оборонном ведомстве США.
Вашингтон проинформировал несколько стран о намерении нанести ракетный удар по Сирии, но России в списке этих стран не было, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
Тиллерсон обвинил Москву
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о высокой степени уверенности в том, что в ходе атаки в Идлибе использовался газ зарин. Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил Москву в провале соглашения по химическому оружию в Сирии 2013 года. По его словам, РФ в этом вопросе была некомпетентна или являлась "соучастником", пишет Reuters. Американский удар по Сирии Тиллерсон назвал соразмерным.
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