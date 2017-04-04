Украина намерена обеспечить погашение бывшими владельцами Приватбанка кредитов до конца июня.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Українські Новини.

К середине апреля 2017 года НБУ привлечет международно признанную компанию, которая будет вести переговоры о реструктуризации и условиях взыскания долгов по проблемным кредитам Приватбанка, используя лучший мировой опыт.

Также будет выбрана компания для проведения экономического расследования операций Приватбанка, чтобы определить, имели ли место правонарушение или плохая банковская практика в период с 2010 года до даты его национализации, с целью завершить это расследование до середины сентября 2017 года.

Ожидается, что наблюдательный совет банка утвердит к середине мая стратегию по реструктуризации кредитов, которую планируется завершить до конца июня 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Генеральная прокуратура обвинила Приватбанк в хищении 19 млрд гривен рефинансирования НБУ в течении 2014 года.

21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.