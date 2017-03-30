Дмитрий Рясной, Экономическая правда

Кабмин запустил процедуру увеличения состава наблюдательного совета "Нафтогаза", что ослабит позиции главы компании Андрея Коболева, который на волне поддержки западных инвесторов начал самостоятельную игру.

Главный инициатор этого процесса - премьер-министр Владимир Гройсман. Он хочет "размыть" сформированное Коболевым большинство в набсовете, и тем самым лишить его автономности в принятии решений.

Осенью прошлого года команда главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева начала кампанию против тогдашнего главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, когда тот публично поддержал идею выведения компании из управленческой вертикали НАКа.

Точка в этом противостоянии была поставлена две недели назад, 16 марта, когда правление "Нафтогаза" приняло решение уволить Прокопива.

Через пять дней в состав правления "Укртрансгаза" ввели Сергея Олексиенко и Романа Билягу - членов команды Коболева, которые, по сути стали играть роль "присматривающих" за Мирославом Химко - старожилом "Укртрансгаза", назначенным и.о. главы госкомпании после увольнения Прокопива.

Казалось бы, борьба за "Укртрансгаз" выиграна Коболевым "всухую", но это только на первый взгляд. По данным ЭП, Коболева могут отодвинуть от принятия самостоятельных решений в "Нафтогазе" уже в ближайшее время.

Реванш премьера

По данным ЭП, две недели назад премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Министерству экономики с просьбой рассмотреть "целесообразность увеличения численности набсовета НАК "Нафтогаза".

На прошлой неделе в Минэкономразвития одобрили это решение, и вынесли его на рассмотрение Кабмина "под соусом" своей инициативы, которая и была утверждена на заседании правительства в среду.

В правительственном постановлении говорится, что набсовет НАК будет увеличен с нынешних 5 до 7 членов.

Одно новое кресло будет занято еще одним независимым членом Набсовета, что увеличит их число в органе с нынешних трех до четырех. Второе дополнительное кресло будет занято еще одним представителем от правительства.

Таким образом, формально Набсовет будет представлен 4 независимыми членами, и 3 - от Кабмина.

Ознакомиться с полной версие документа можно здесь

"До 1 мая должно пройти собрание акционеров "Нафтогаза", на котором увеличение состава набсовета будет утверждено. Это решение - личная идея Гройсмана", - утверждает источник ЭП в госкомпании.

По его словам, к этому премьер-министр пришел как раз после эпопеи с увольнением упомянутого Игоря Прокопива, которое произошло вопреки воле премьера.

На ранней стадии конфликта Гройсман пытался примирить стороны путем введения негласного моратория на кадровые решения в предприятиях "Нафтогаза", который должен был действовать как минимум до конца отопительного сезона.

Позже стало понятно, что это не сработает: Коболев безапелляционно настаивал на своем, и использовал в качестве проводника своей принципиальной позиции как раз наблюдательный совет НАК. Точнее - его троих независимых членов Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. Именно они сыграли ключевую роль в увольнении Прокопива.

У Гройсмана такое развитие событий прогнозировали заранее, поэтому еще до этого решения пытались склонить англичан на свою сторону. Но диалог не сложился.

"Вопросы к Прокопиву - это только один из эпизодов в списке проблем "Нафтогаза". Нужно смотреть шире", - заявил Гройсман на одной из встреч с набсоветом.

"Если мы найдем убийцу, нам его отпустить, потому что есть другие убийцы?", - парировал Пол Уорвик.

Это было только начало конфликта. В противостояние позже включился вице-премьер-министр Владимир Кистион - "правая рука" Гройсмана. Пользуясь статусом главы рабочей группы по реформированию газовой отрасли, он "заморозил" внесение изменений в устав НАК, согласно которым с 1 апреля функции по утверждению финпланов "Нафтогаза" и составов его правления должны были перейти от Кабмина НАКу.

Еще позже к этой игре присоединился и сам премьер, который дал добро продлить на год обязательства "Нафтогаза" продавать газ населению по заниженной цене, от которых последний активно отбивался.

На контрасте этого противостояния, взаимопонимание Коболева с независимыми членами НС выглядит как "дружба двух против третьего". Но секрет налаженности отношений главы "Нафтогаза" с иностранцами в другом.

"Коболев работает очень технично - в любых решениях он соблюдает процедуру, что для западных менеджеров очень важно", - говорит источник ЭП в Кабмине. По его словам, оппоненты Коболева, наоборот, идут напролом.

Например, когда в прошлом году глава Минэкономики Степан Кубив принимал решение о выводе "Укртрансгаза" из управления НАК, он не советовался с западными донорами. В итоге они заставили правительство это решение пересмотреть.

Курсы кроя и шитья

По данным ЭП, решение уволить Прокопива неприятно удивило не только главу Кабмина.

"Поздно вечером 16 марта (в день принятия решения правлением об увольнении Прокопива, ЭП) к президенту ездили Юлия Ковалив и Владимир Демчишин (двое членов набсовета НАК от Кабмина, назначенных по квоте БПП, ЭП) и объясняли ему, что произошло, и что будет дальше", - говорит собеседник ЭП в правительстве.

С его слов, идея об увеличении численного состава набсовета "Нафтогаза" была принята до этой встречи.

"Правда, это не означает, что Порошенко будет стоять в стороне от запущенного процесса. Ну, хотя бы потому что главным кандидатом на должность нового члена набсовета НАК от Кабмина считается Алексей Перевезенцев - подчиненный Степана Кубива, который считается членом команды Порошенко", - объясняет источник.

Что касается нового независимого члена набсовета "Нафтогаза", то его будет отбирать конкурсная комиссия. Ее костяк сформирован из прямых (Владимир Бондаренко, Владимир Каленский, Лариса Бровченко) и косвенных (Алексей Перевезенцев, Оксана Маркарова, Наталья Севостьянова, Галина Карп) подчиненных премьер-министра.

Ознакомиться с полной версие документа можно здесь

Эта расстановка сил означает, что два новых члена набсовета "Нафтогаза" по сути, превратятся в два новых представителя БПП. А в сумме с двумя уже имеющимися (Юлией Ковалив и Владимиром Демчишиным) власть получает большинство голосов в Набсовете.

Таким образом, в наблюдательном совете размывается большинство, через которое Коболев проводил все необходимые ему решения. Возможно, именно поэтому в НАК пока не готовы говорить о произошедшем.

"Правительство не уведомило нас о планируемых изменениях в набсовет, поэтому я не могу комментировать то, что не знаю", - заявил ЭП Коболев.

В этой ситуации у главы "Нафтогаза" нет другого выхода, кроме как попытаться "завернуть" решение Кабмина проверенным путем - через давление на Киев со стороны западных кредиторов.

Но даже если это случится, на конструктивную работу с Кабмином "Нафтогаз" может уже не рассчитывать.