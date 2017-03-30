Курс доллара на межбанке продолжает падать: 29 марта он потерял еще 6 копеек (28 числа - 4 копейки), и зафиксировался в рамках 27,03-27,04 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Максимальная активность продавцов наблюдалась спозаранку - пока держались высокие котировки, после чего произошел спад и просели валютные цены.

«Утром рынок стартовал в рамках 27,05-27,10 грн./$, но уже в скором времени, вслед за возрастающим предложением иностранной валюты котировки снизились до отметки 27,0-27,04 грн./$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Спрос и предложение в целом были сбалансированы, что позволило Национальному банку не объявлять о своем участии в торгах», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Если вчера рынок формировался в основном за счет валютных продаж агропредприятий, то сегодня активизировались и металлургические комбинаты, которые также стали затаривать межбанк долларом. Активнее всего это делали Приватбанк, ПУМБ и УкрСиббанк, а из числа покупателей валюты выделялись Креди Агриколь Банк и Райффайзен Банк Аваль.

Активизация экспортеров вылилась в заметное увеличение объема торгов: 29 марта он вырос с $188,36 млн. до $247,84 млн.

«Ключевым фактором для рынка остается налоговый период и выплата зарплат персоналу, которая подталкивает компании к более активной распродаже своей валютной выручки. Негативная для Украины новость из Лондона о скором суде с РФ за $3-миллиардного долга по еврооблигациям не успела сказаться на настроениях межбанка и как-то повлиять на рынок. Она появилась уже под конец торговли», - сказал Юрий Гриненко.

Новость о споре ценой $3 млрд. наверняка будет обсуждаться валютчиками завтра. Ведь если Украине придется перечислять РФ крупную сумму, то это оголит золотовалютные резервы Нацбанка. Из общий размер составлял около $15,5 млрд. Но была неизвестна доля доллара в структуре резерва - Нацбанк давно не давал последних данных на этот счет. Эксперты же давали оценочные прикидки на этот счет, и они колебались в рамках $4-5 млрд. Как известно, значительная часть резерва Украины состоит из ценных бумаг (в основном американских).

Как известно, золотовалютные резервы НБУ - это своего рода «подушка безопасности» для гривни, и межбанковского рынка. Потому их резкое сокращение способно психологически повлиять на настроения нашего валютного рынка: импортеры постараются скорее покупать валюту для внешнеэкономических платежей - чтобы меньше переплачивать на возможном росте курса. А экспортеры, завидев активность покупателей, наверняка станут продавать лишь обязательные 65% своей выручки (35% будут припасать для продаж на повышенных курсах).

Все это может разбалансировать рынок. Правда, как считают финансисты, не раньше следующей недели. На этой от экспортеров ждут крупных валютных продаж на сезонном факторе.

«Мы ожидаем, что до конца недели курсовые позиции гривны скорее всего продолжат укрепляться по понятным причинам - к концу месяца бизнес будет в большей степени нуждаться в дополнительных объемах гривны. Других серьезных причин для изменения ситуации на межбанке на данный момент нет. Мы не исключаем, что завтра курс доллара может просесть ниже психологической отметки в 27,0 грн./$, торговля может идти в рамках 26,95-27,10 грн./$», - спрогнозировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При таких ценах будут проседать и курс валют в обменниках - на 3-5 копеек. Сегодня они потеряли до 3-4 копеек: минимальный курс продажи доллара людям в банковских обменках просел до 27,03 грн./$, а в кассах небанковских финучреждений - до 26,97 грн./$. Хотя максимальные расценки на продаже, как и вчера оставались на уровне 27,25-27,30 грн./$. Их держали крупные банки: Ощадбанк, УкрСиббанк, Приватбанк.

При этом финансисты выкупали валюту у людей в рамках 26,75-26,93.

Курсовая раскачка произошла и на черном рынке. Начинался сегодняшний день там в рамках 26,98-27,06 грн./$, днем цены просели к 26,93-26,98 грн./$, а к вечеру скорректировались к 26,93-27,01 грн./$.