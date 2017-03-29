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Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
Высокий суд Лондона в среду одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд, говорится в решении суда.
Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.
Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.
Бонды Украины дешевеют после решения суда, сообщает также Bloomberg.
Высокий суд Лондона 19 января завершил первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения, рассматривать ли иск в ускоренном порядке (предполагает презентацию позиций сторон, после чего судья выносит решение на основе исследования фактов - кредитной документации) или идти по пути классического судебного процесса. В среду, 29 марта, судья огласил свой вердикт.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.
После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет.
Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС".
Вскоре, 28 июля, Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке. Ходатайство от имени РФ подала независимая компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины на $3 млрд.
По правилам гражданского судопроизводства Англии, ходатайство направлено на вынесение судебного решения без проведения полномасштабного судебного разбирательства по иску на том основании, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование трасти о выплате долга по облигациям.
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