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Зачем Садовый и Саакашвили будоражат венгерских националистов
09:57 24.03.2017 |
Увы, очередной дипломатический скандал с Венгрией спровоцировали провокационные заявления наших политиков-популистов.
На днях в СМИ и соцсетях активно обсуждали заявление вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена, который публично призвал к созданию венгерских национальных автономий, В частности, в Закарпатской области. В нашем МИД оперативно отреагировали на эти призывы, вызвав посла Венгрии к себе на ковер. "Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства и дальше будет оставаться в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта", - говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.
Абсолютно адекватный ответ МИД венгерским националистам, впрочем, не разъяснил, в чем кроются первопричины подобных заявлений Жолта Шемьена. За кулисами остались заявления некоторых наших политиков, которые, к сожалению, дали повод венграм запустить данную провокацию.
Для того чтобы понять, почему всплыла эта история с автономией, надо вспомнить недавнее интервью в "Зеркале недели" мэра Львова Андрея Садового, который первым поднял венгерскую тему в таком удобном для наших западных соседей свете. Так, комментируя внесение президентом в ВР законопроекта, который предусматривает наказание за наличие двойного гражданства, он решил вспомнить о Закарпатье. "Насколько знаю, практически все, кто занимается бизнесом на Закарпатье имеют еще один паспорт. Думаю, процентов 30-40% в той области являются гражданами не только Украины", - сказал мэр Львова.
Это притянутое за уши заявление Садового резонно раскритиковал губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. "Мне лично очень странно слышать подобные заявления из уст такого серьезного политика. Потому даже не могу представить, откуда такая информация. Может господин Садовый с "Самопомичью" лично проводил подворные обходы на Закарпатье и считал иностранных граждан? Как можно опускаться до уровня базарных сплетен и на полном серьезе утверждать, будто в некоторых районах живут только иностранные граждане и даже предполагать отдачу территории области другим странам?", - отметил он.
Впрочем, этот пассаж из интервью Садового дал повод Шемьену завести эту тему в своем дискурсе. Казалось бы, на примере заявления лидера "Самопомочи" украинские политики, которые активно отслеживают медиа-пространство, должны были бы понять, что эту тему дальше раскачивать не стоит. Но пиар для некоторых наших политиков важнее государственных интересов.
Проснулся еще один большой "знаток" Закарпатья Михаил Саакашвили, который принялся критиковать Москаля и тоже приводить какие-то взятые с потолка данные. "На Закарпатье минимум 200 тысяч венгерских паспортов и главная причина этого в том, что с Венгрией и Евросоюзом связано все развитие", - считает Саакашвили, сославшись на свою поездку в Берегового. "Я был в Берегово, где все программы развития связаны не с Украиной, а Венгрией, повсюду флаги Венгрии и Евросоюза, а у людей часы идут по Будапештскому времени. Украинские олигархи разобрали и продали плиты аэропорта в Мукачево и остановили Ужгородский аэропорт, а люди даже в Киев летают из соседнего словацкого Кошице", - рассказал Саакашвили.
Вся эта критика в адрес Москаля кажется достаточно аргументированной, если не учитывать то, что сам Саакашвили почему-то в бытность губернатором Одесской области не очень любил говорить об аналогичных проблемах в Бессарабии. Но все изменилось, когда он стал оппозиционером.
Как бы там ни было, но в результате, своими громкими заявлениями Садовый и Саакашвили не только дали повод венгерским националистам снова активно поднять тему автономии Закарпатья, но и подтвердили старую добрую поговорку: "лучше молчать, чем говорить"...
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