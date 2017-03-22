Пророссийские паблики в социальных сетях искусственно раскачивают ситуацию в Закарпатье.

В последнее время в украинских СМИ и в экспертной среде все чаще звучат мнения о том, что Россия и Венгрия пытаются использовать Закарпатский регион в деструктивных целях с целью дестабилизации ситуации в Украине. Значительно увеличилось финансирование официальным Будапештом венгерских организаций и проектов в экономической сфере, российская сторона не прекращает попыток включить в повестку дня так называемый "русинский фактор". Так существуют ли на самом деле риски дестабилизации ситуации на сепаратистской почве Закарпатской области? В этом материале попробуем найти ответ на этот вопрос.

Национальные меньшинства Закарпатья

Закарпатье расположено в "регионе", где доминирующие позиции занимает Венгрия. Закарпатская область граничит с 4 странами, которые входят в состав Европейского Союза - Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

По данным переписи населения 2001 года, в регионе проживает более 100 национальностей и народностей. Украинцы составляют 80,5%, венгры - 12,1%, румыны - 2,6%, русские - 2,5%, цыгане - 1,1%, словаки - 0,5%, немцы - 0,3%. Также на территории области проживает 1540 белорусов, 565 евреев, 518 поляков, 490 армян и другие.

На Закарпатье действует 62 национально-культурных общества с областным статусом, в том числе 13 - венгерской, 17 - ромской, 5 - словацкой, 3 - российской, 11 - русинской, 4 - английского, 2 - еврейской, 2 - германской и по одному польской, чешской, армянской, белорусской и азербайджанской общин.

В качестве родного украинский язык указал 81% местных жителей, венгерский - 12,7%, русский - 2,9%, румынский - 2,6%. В связи с активизацией венгерских правительственных институтов количество носителей венгерского языка в последнее время значительно возросло.

В 98 дошкольных учебных заведениях обучение проводится на языках национальных меньшинств, в том числе 74 - на венгерском, 2 - румынском, 1 - на русском, 17 - украинском и венгерском, 2 - на украинском и словацком, 1 - на венгерском и русском, 1 на украинском и немецком языках.

В области активно функционирует Центр культур национальных меньшинств Закарпатья, на базе которого представители национально-культурных обществ имеют возможность осуществлять уставную деятельность на безвозмездной основе. Работают также Центр словацкой культуры и Центр немецкой культуры "Паланок".

С целью удовлетворения информационных потребностей национальных меньшинств, Закарпатская областная государственная телерадиокомпания (ЗОГТРК) транслирует теле - и радиопередачи на языках национальных меньшинств, работают редакции на венгерском, румынском, словацком, немецком языках, а также объединенная редакция на русском, ромском и русинском языках. Выходят газеты на венгерском ("КарпатиИгозсо", "Карпатолйо", "Карпат инфо"), словацком ("Подкарпатский словак") языках. Три районные и одна городская коммунальные газеты дублируются на венгерском языке.

В местах компактного проживания представителей национальных меньшинств функционирует 94 учреждения культуры, при которых действуют 469 коллективов художественной самодеятельности, 97 библиотек, построено и установлено более 70 памятников и памятных знаков в честь известных деятелей культуры и важных исторических событий, национальных сообществ.

Венгерский фактор в регионе

В последние годы значительно увеличилось венгерское присутствие в Закарпатской области.

Согласно информации informator.news, по состоянию на начало 2017 года на Закарпатье насчитывается более 100 тысяч граждан, которые получили паспорт резидента Венгрии. Каждый год те, кто имеет венгерское гражданство, получают в подарок от венгерской администрации несколько сотен евро. Однажды эти люди могут попробовать перенести Закарпатскую область Украины на карту другого государства, ведь несмотря на публичную демократическую позицию, власти Венгрии рассчитывают на реализацию проекта предоставления Закарпатью статуса автономии, а следовательно - переход области под мадьярскую юрисдикцию легальным путем. Согласно расчетам Будапешта, 100 тысяч репатриированных венгерских закарпатцев обеспечат положительный результат в голосовании за предоставление краю права самоуправления.

Если же Закарпатская область получит автономию в составе Украины, международное право позволяет провести референдум о дальнейшем политическом самоопределении общин края. Прогноз на результаты второго этапа поглощения региона также положителен: речь идет и об уже указанных 100 тысячах голосов от представителей венгерской политической нации, и о голосах закарпатцев только с украинским гражданством. Ведь если в случае избрания автономии практические выгоды не столь очевидны, то от возможности однажды утром "проснуться в ЕС" трудно отказаться даже довольно патриотично настроенному человеку.

В целом на Закарпатье насчитывают шесть основных венгерских территориальных общин. Именно на их резидентов рассчитывают в Венгрии в обеспечении голосов на возможном референдуме об автономии края. Эти общины размещены на пограничных территориях так называемого Притисянского района - месте компактного проживания венгров. Именно об этой административной единице как о начале венгерской автономии на Закарпатье говорят идеологи правых партий.

Этот план венгерская власть разрабатывает вполне самостоятельно, без договоренностей с Россией, хотя и для Кремля, и для его приспешников в Украине такой сценарий был бы выгодным как фактор ослабления Украины как в политическом, так и в милитарном противостоянии.

Параллельно градус накала подогревают пророссийские паблики в социальных сетях, искусственно раскачивая ситуацию в регионе. Так, в частности, 15 марта в группе "Сводки ополчения Новороссии" был распространен материал, в котором отмечалось, что представители российских частных военных компаний незадолго до Нового года (примерно в середине декабря 2016 г.) получили очень большой заказ. И вышли почти в полном составе в Венгрию, в районы, которые граничат с украинским Закарпатьем. ЧВК, название которой не сообщается, было поручено в случае начала нового Майдана или массовых беспорядков в Украине немедленно заходить на территорию Закарпатья для "охраны граждан Евросоюза".

В сообщении паблика донбасских сепаратистов утверждается, что представителям российской ЧВК выдали карты Закарпатья с конкретными указаниями, куда и в какой срок выдвигаться, какие населенные пункты, мосты и перекрестки дорог занимать. Упор делается на молниеносной скорости, слаженности и четкой координации с русинами. Со стороны Закарпатья есть свои координаторы - люди, которые должны с украинской стороны оказать максимальное содействие, в случае необходимости - провести личный состав ЧВК "контрабандистскими" тропами к месту новой дислокации, а затем обеспечить им прикрытие и снабжение. Венгерские пограничники и спецслужбы, со своей стороны, не будут сопротивляться и чинить препятствий наемникам, задействованным в данной операции.

"Сверху была дана "команда" разглашать эту информацию в непубличном пространстве, чтобы потом она через интернет-СМИ и социальные сети постепенно дошла уже и до украинской власти. Чтобы в Киеве ясно поняли, что никакие "добробаты" или Национальную гвардию на Закарпатье вводить не нужно - последует жесткая "ответка", - говорится в сообщении. - Тем более, если против Ужгорода будут введены силы ВСУ - на этот случай (который тоже рассматривается) правительство Венгрии готов в ответ ввести на соседнюю территорию даже армию и спецподразделения: для "защиты жизни своих граждан", которых в этом западном регионе Украины проживает несколько сотен тысяч людей".

Со стороны россиян прозвучала информация о том, что в конце 2016 года на территории Венгрии состоялась конфиденциальная встреча около 20 мультимиллионеров и миллиардеров, имеющих "русинские и венгерское корни. Учитывая ухудшение ситуации в Украине, ими было принято решение о тщательном контроле за ситуацией и немедленном выделении средств на "зеленых человечков", которые "не должны допустить на Закарпатье повторения трагедии Донецка и Луганска". Миллиардерами с "русинским" корнями было принято решение превратить Закарпатье т.н. "восточноевропейскую Швейцарию". В этом контексте звучала информация о создании "фонда развития Карпат", куда ими был внесен "для начала" миллиард долларов, который власти Закарпатья в случае отделения от Украины в кратчайшие сроки якобы получат на развитие своей инфраструктуры.

Насколько эта информация соответствует действительности, не является ли она отголоском очередной информационной диверсии спецслужб РФ против Украины, сказать трудно.

Феномен "русинства"

Как сообщает Владимир Сиверский, Россия активно работает на западе Украины, а именно на Закарпатье: раздувает там русинский сепаратизм. Российские политтехнологи надеются, что "русинское движение" способно "подорвать всю систему самообоснования украинской модели идентичности". Россия с помощью "пятой колонны" в Украине пытается доказать, что на Закарпатье живет отдельный "русинский народ", который пользуется отдельным "русинским языком". По информации Сиверского, работа по созданию так называемого четвертого восточнославянского народа - русинов на Закарпатье, началась во времена агонии Советского Союза. Русинов как отдельный народ "открыли" в тогдашнем Институте славяноведения и балканистики АН СССР в Москве (ныне Институтславяноведения РАН). Именно оттуда в Ужгород были направлены кадры, задачей которых было раздуть новоявленное "русинство".

Еще в феврале 2009 года на русинский сепаратизм на Закарпатье обратила внимание даже словацкая газета Literárny (dvoj)týždenník. Цель сепаратизма, пишет автор в статье "Русинская независимость", - дестабилизировать Украину. Ссылаясь на материалы американской аналитической службы по вопросам геополитики "Stratfor", словацкий автор в своей статье пишет: "Русины не действуют сами, они получают помощь и финансовую поддержку из России. Не секрет, что Россия развивает деятельность, направленную на расширение и углубления своего влияния в Украине". Если сепаратистские настроения соответствующим образом подогревать, то стратегическое расположение Закарпатья, по мнению автора статьи, может привести к "скорой политической дезинтеграции Украины с целью поставить ее под контроль Кремля".

В октябре 2008 года на России при Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону был создан Центр украинистики. Директор Центра Эдуард Попов объяснял, какой "украинистикой" занимается его учреждение. Вот его слова: "...в Украине русины, как и остальные национальные меншинства, подвергаются насильственной украинизации, от которой стонут венгры, румыны, русские. Одним из первых мероприятий, организованных новосозданным Центром в декабре 2008 года, была международная конференция под названием "Геноцид и культурный этноцид русинов Карпатской Руси (конец XIX - начало ХХ вв.)". Часть материалов этой конференции вошла в сборник "Русины Карпатской Руси: проблемные вопросы истории и современность", изданного в 2010 году. В ростовском сборнике о "геноциде" русинов Закарпатья обращает на себя внимание статья Олега Неменского. В ней автор напоминает, что, подводя итоги всероссийской переписи населения с 2002 года, Россия 2004 года признала новую славянскую этничность - русинский. Если учесть, что в Закарпатской области русинами задекларировали себя примерно 10 тысяч граждан Украины, то понятно, что ни о каком "этническом" сепаратизме, ни о какой угрозе унитарному государству Украина не может быть и речи.

Как сообщает Любомир Белей, орудием дезинтеграции украинства, местной разновидностью концепта "Новороссии" на Закарпатье стало неорусинство. Идея дезинтегрированного украинского этнического пространства, что лежит в основе этой концепции, объединившей, казалось бы, непримиримых противников: отдельные политические партии и движения соседних центрально-европейских стран и российских реваншистов вроде Александра Дугина, Константина Затулина; влиятельные силы греко-католической и православной (МП) епархий; закарпатскую бизнес-правящую верхушку - от известного семейного клана государственных деятелей до регионалов и коммунистов. Не оставляют в стороне поддержку неорусинства и органы местной и государственной власти. Они оказывают финансовую поддержку русинским акциям.

В материале tyzhden.ua Л. Белей отмечает, что нынешние усилия неорусинского актива сфокусированы на подготовке к проведению Всеукраинской переписи населения, которая, по его расчетам, должна продемонстрировать UrbietOrbi многочисленность русинской общины Закарпатья. Несмотря на обыденность практики подкупа избирателей на Закарпатье, можно легко прогнозировать, что существенное увеличение количества закарпатцев, которые запишутся русинами (в 2001 году таких было около 10 тыс. лиц), не составит ощутимых трудностей, то есть будет стоить заинтересованным силам не очень дорого. Кому выгодно русинское движение? Для государственных органов Словакии, Польше, Венгрии и Румынии это выгодный инструмент divideetimpera: значительно удобнее иметь дело с немногочисленным безгосударственным меньшинством "ниоткуда", чем с долей соседнего 45-миллионного народа. К тому же активисты русинского меньшинства в центральноевропейских странах имеют возможность неплохого заработка на европейских грантах по поддержке миноритарных сообществ.

В Украине ситуация немного другая. По информации Л. Белея, кроме иностранных агентов влияния, заинтересованных в разделении украинского этнического пространства (их присутствие неоднократно доказано), русинская община выгодна и закарпатской верхушке, которая хорошо научилась использовать ее как разменную монету в торгах с Киевом. Мол, смотрите: вот зародыш нестабильности. Вы нас не трогаете - и они сидят тихо, а если осмелитесь посягнуть на русинскую специфику - Закарпатье уже имеет готовый "русинский" перевод известного лозунга "Услышать Донбасс!" - "Учуйте русинов!".

Активность "Центра прав меньшинств"

Согласно информации волонтеров проекта "Информнапалм", в Украине в последнее время активизировались разного рода организации, которые в своей деятельности якобы занимаются защитой прав национальных меньшинств. Среди этих организаций необходимо выделить "Центр прав меньшинств", председателем которого является бывшая помощница экс-депутата Верховной Рады Украины Вадима Колесниченко Яна Салмина; "Совет национальностей" при партии "Социалисты" (председатель партии Леонид Кожара), глава которого - советник председателя партии по межнациональным и межконфессиональным вопросам Игорь Пиляев. Он также числится на кафедре международных отношений и международной информации ПАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом".

По информации украинских волонтеров, эти организации взаимодействуют между собой, проводят совместные мероприятия, после которых в СМИ появляются яркие заголовки про "притеснения инакомыслия" в Украине, и "стремлении национальных меньшинств к получению автономии".

Также необходимо обратить внимание на деструктивную деятельность Яны Салминой, аффилированной с российской стороной по линии деятельности фонда "Русскоязычная Украина", сопредседателем которого является Вадим Колесниченко. У представителей этой структуры, по данным "InformNapalm" возникли проблемы со снятием российских денег со своих счетов в "Юникредитбанке" после введения Украиной санкций в отношении РФ, в общей сумме 500 тыс. руб. Считается, что эти средства предназначались для организации массовых мероприятий по "защите национальных меньшинств". Яна Салмина занимается подбором для фонда "Русскоязычная Украина" заказных статей о нарушении прав национальных меньшинств в Украине. В частности, предлагается за 2500 грн. написать заказной материал с "отрицательной риторикой властей в отношении национальных меньшинств", "бытовой дискриминации", "популистскими призывами к разжиганию вражды и ненависти со стороны радикально настроенных групп"и т.д.

В частности, украинскими хакерами были обнаружены переписки Яны Салминой с венгром Михаилом Товтом, который представляется как "почетный президент Демократического общества венгров Украины". Также в сети был размещен образец договора, подписанного со Степаном Черничко, венгром, который преподает в Закарпатском венгерском институте им. Ф. Ракоци. С Михаилом Товтом также связаны самые громкие заголовки новостей, например, "Венгерская община Украины потребовала от Порошенко территориальной автономии", или "Представители венгерской общины Закарпатья приняли решение добиваться создания территориальной автономии через подписание специального договора с Кабмином" и др. Михаил Товт поддерживает контакты как с Яной Салминой, так и с Игорем Пиляевым. Фактически, он является соорганизатором ряда мероприятий "Центра прав меньшинств" и "Социалистов". В частности, совместно с Яной Салминой Михаил Товт принимал участие в организации круглого стола, который состоялся 14 ноября 2016 года в Киеве, и был посвящен защите прав нацменьшинств.

Было отмечено стремление "Центра прав меньшинств" повлиять на ход рассмотрения Конституционным судом Украины закона "Кивалова-Колесниченко" об основах государственной языковой политики", путем привлечения на его заседания "общественных активистов" и "своих" народных депутатов, которыми в данном случае оказались Василий Брензович и Антон Киссе, которые также являются представителями т.н. "национальных меньшинств".

Оценка экспертных мнений

В контексте данного исследования был проведен анализ экспертных мнений, отражающих наличие разных подходов относительно рисков развития сепаратистских тенденций в регионе, иностранного присутствия на Закарпатье и особенностей этнополитических процессов. Рассмотрим мнения отдельных представителей экспертного поля в Закарпатской области.

Тарас Деяк, руководитель военно-патриотической организации "Карпатская Сечь":

"Что касается русинов, то их история начинается после распада СССР. России нужно было иметь в Украине "пятую колонну" для реализации своей политической стратегии контроля над нашим государством. В 1995 г. появляется "политическое русинство" и искусственно была создана нация русинов. В то же время был разработан и триколор русинов. Разрабатывался проект по созданию "русина-украинца" как национальности, которая должна была занять свое место в истории. После Второй мировой войны в регион начали завозить чехов, словаков, русских, поэтому Москве в дальнейшем удавалось влиять на ситуацию в регионе, используя национальную карту".

По информации Т. Деяка, в 2004 г. этнические группы и "пятая колонна" Кремля начинают активизировать свою деятельность после того, как начали терять контроль над ситуацией в стране. С этой целью был использован Петр Гецко, представитель "Просвещения им. Духновича" , который во времена СССР лежал в психиатрической больнице, где, скорее всего, был завербован еще КГБ. В то время русинов также активно поддерживал Балога - финансировал их деятельность. В 2009 году он осознает масштабы влияния на ситуацию России и снижает активность по поддержке русинского сепаратизма. В это время Гецко сливает России списки патриотов области, которые могли бы противодействовать России в случае дестабилизации ситуации в регионе. В 2010 году, при власти Виктора Януковича, начали бороться с проявлениями русинского сепаратизма. В частности, их лидер Дмитрий Сидор получил три года условно. Однако, кроме него в регионе действовали и другие лидеры русинского движения, такие как Василий Джуган, Михаил Тяско. После Евромайдана Гецко сбегает на Россию, а Джуган и Тяско скрываются на территории Чехии. После этого активная деятельность переносится в социальные сети, где были созданы различные группы, в частности те, что пропагандируют деятельность Подкарпатской Руси, где насчитывалось около 6 тысяч пользователей. Появляется также такая фигура, как Михаил Сверлович, который призвал активизировать в области подпольную деятельность, включившись в информационную войну. Именно он призвал в мае 2016 года создать так называемую "Русинскую народную армию" на Закарпатье.

"После того, как от дел отходит Балога, в игру вступает Медведчук. У него есть свои люди в правоохранительных органах и, конечно, во власти. В его группу входят также Михаил Ланьо, Иван Чубирко, которые являются оппонентами Балоги в регионе. Также есть такой человек, как бывший председатель Закарпатской ОГА Александр Ледида. "Правая рука" Михаила Ланьо - это генерал-майор МВД, депутат облсовета от Оппозиционного блока Виктор Русин, - отмечает Тарас Деяк. - Они начинают поддерживать фиктивных "активистов", помогать распространению информационной огласки на сайтах, к которым имеют доступ. Упомянутый мной Василий Джуган в свое время организовал людей на работу за границу - как в Чехию, так и на Россию. С этой целью даже была создана "Организация работодателей" на Закарпатье. Именно заграницей их поощряли к антиукраинской деятельности, которая усиливалась после их возвращения в Украину. Если говорить о Русине, это скорее "мозг", который придумывает акции, кампании, а Ледида - это деньги. Потом появляется на арене Сергей Ратушняк, который в 2016 году посещает Москву. Есть видео, где он, находясь на России, "троллит" Украину, рассказывая как там хорошо и мирно живется".

По информации Тараса Деяка, также появляется такой человек, как Николай Железняк, бывший руководитель общественного совета при областном МВД, когда начальником УМВД был человек Медведука Сергей Шаранич. Они начинают взаимодействовать с Сергеем Ратушняком.

"Николай Железняк - это лидер, "глаза и мозг", "духовный наставник активистов", таких, как Иван Данацко, который в декабре прошлого года вешал флаг русинов возле Закарпатской областной государственной администрации, - отмечает лидер "Карпатской Сечи". - Тогда им нужна была персона, которую бы начали слушать, которая бы была интересна журналистам. И, собственно, он стремится вернуться к власти именно из-за этих "активистов". Есть такая организация "Автоевросила", которая выступала за уменьшение пошлины, проводила в ноябре прошлого года акцию протеста. Реально, "активисты", которые там были задействованы, - ни один из них не пошел в армию на волне мобилизации, не является патриотом, не был участником Майдана. Таким образом, Ратушняк начинает воплощать в жизнь идеи через акции, которые организует Иван Данацко. В область пытались заезжать сепаратистские организации из других регионов Украины. Например, партия ЗУБР, которую должен был возглавить Дмитрий Сидор. А его "правая рука" Василий Бедзир должен был провозгласить автономию русинов в Закарпатской области".

В 2016 году Виктор Русин выносит на сессию Закарпатского облсовета вопрос к Кабмину о предоставлении Закарпатью статуса свободной экономической зоны, ссылаясь на результаты референдума 1991 года. Ратушняк распространял эту информацию на доступных интернет-площадках, а Тяско и Джуган постоянно это репостили на страницах социальных сетей.

"Венгерская структура в области работает следующим образом, - комментирует Тарас Деяк активности Венгрии в регионе. - В областном совете депутаты от КМКС собирают 115 голов сел плюс двух представителей "Йоббика" и начинают массово заявлять о необходимости создании Притисянского района. После этого происходит неофициальная часть собрания, где поднимаются вопросы относительно отправления на территорию Венгрии по одному добровольцу на "выучку" по созданию "народной самообороны". Возвращаясь, они должны были создавать на местах команды "народной самообороны". В этих же селах, кроме того, что сельские головы контролируют местные правоохранительные органы, таким образом, еще и создаются параллельные общественные формирования с финансированием из Венгрии. 9 мая прошлого года в Ужгород приехал активист от "Йоббика" Аттила Эрдели Салай, который в ходе общения с украинскими националистами сказал, что видит Ужгород частью Венгрии. Он заявил, что их партия не поддерживает Виктора Орбана и скоро придет к власти. После этого они обещают "вернуть" Закарпатья Венгрии. Салай сказал, что "Йоббик" посоветовал им обратить внимание на местных венгров, которых сами ультраправые радикалы из Венгрии презирают. Это связано с тем, что местная община за 25 лет не сделала абсолютно ничего, чтобы"приблизить Закарпатье" к объединению с якобы их "исторической родиной".

В 2014 году "Йоббик" провел съезд с подкарпатскими русинами, где было заявлено об объединении их сил в борьбе за создание "Карпато-русинской области" в составе Венгрии. Там присутствовал Василий Джуган и другие лидеры русинских сепаратистов. "Йоббик" инициировал создание "батальона Святого Иштвана", который действует на стороне "ДНР". В его составе изначально находились 129 человек - выходцев с Закарпатья. Набором людей в состав батальона занимался в том числе и В. Джуган. А их перемещение в т.н. "ДНР" осуществлялось через территорию Беларуси.

Орест Дидух, лидер Закарпатского объединения "Украина Соборная":

"Наше законодательство является наиболее лояльным по отношению к меньшинствам. Наиболее известными организациями венгерского меньшинства являются КМКС и УМДС. Лидерами организаций являются Брензович и его заместитель Борто. Брензович - депутат Верховной рады, а Борто - заместитель председателя КМКС, и он сейчас является первым заместителем председателя областной рады. УМДС менее активна. Один раз активно заявило о себе "Общество венгерской интеллигенции". Они решили установить памятник жертвам коммунистических репрессий. Но, что интересно, этот памятник - исключительно венгерским священникам и общественным деятелям Венгрии, которые пострадали во время советской оккупации. Его хотели установить на кладбище, где похоронены "Сечевые стрельцы", а большинство из фамилий - это венгры, которые убивали местное население Закарпатья за украинский язык, пытали и лишали свободы украинцев. То есть это - представители оккупационного венгерско-хортистского режима, которые действовали здесь, на Закарпатье. Мы обратились с обращением к областной и городской власти, и власть отреагировала. Здесь памятник не открыли, и вряд ли, скорее всего, откроют".

По информации Ореста Дидуха, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль недавно собирал круглый стол по языковому вопросу, на который пригласили всех представителей национальных меньшинств, но 70% участников круглого стола были именно венгры. Среди них не было филологов, экспертов по языковому законодательству, преподавателей с ученой степенью, которые могут давать какие-либо рекомендации. В президиуме были председатель областного совета Михаил Ривис, его первый заместитель Иосиф Борто, а также представители других обществ национальных меньшинств в регионе, в частности, чехи, словаки, цыгане, румыны.

"Участники мероприятия, в том числе и Москаль, перекручивали факты, записывали то, что им было выгодно. Губернатор подавал информацию таким образом, что негосударственные театры и другие заведения должны организовывать мероприятия на государственном языке, и что, мол, все театры, в том числе венгерские, должны будут перейти на украинский язык, - заявил Орест Дидух. - Они приняли резолюцию, в которой заявили, что на Закарпатье этот Закон не приживется и региону не подходит, потому что здесь якобы не будут говорить на украинском языке. И это в помещении областного совета! Вот где сепаратисты сидят!"

Ярослав Дроздовский, доцент экономических наук факультета Международных экономических отношений Ужгородского национального университета:

"Что касается венгров, в частности, вопросов прямых иностранных инвестиций, то здесь венгерская сторона не особо активна. Ежегодно она занимает 2-3 место. Поэтому и угрозы здесь тоже никакой нет".

По информации Дроздовского, с прошлого года закарпатские предприниматели получили возможность привлечения средств на развитие бизнеса из грантовых программ венгерского правительства. Так, в июне 2016 года были объявлены соответствующие гранты. Они направлены на то, чтобы молодые предприниматели Закарпатья могли развивать свой бизнес и создавать новые рабочие места. Фактически, таким образом, Венгрия стимулирует закарпатских венгров оставаться дома и не эмигрировать, в том числе и из-за проблем с другими мигрантами в ЕС. Также венгерская сторона выделила Украине 6,5 млн. евро безвозвратной помощи в области туризма и предпринимательства, а также беспроцентный кредит на сумму 65 млн евро. При этом неизвестно, какой объем данных средств был освоен. Более того, Венгрия заявила о готовности вложить в Закарпатье 80 млн. евро инвестиций.

"Раньше со стороны Венгрии активно применялась практика раздачи паспортов, - сообщает украинский ученый-экономист из Закарпатской области. - Позднее эта практика была прекращена. Сегодня для получения паспорта гражданина Венгрии необходимо знание языка. На это может потребоваться в лучшем случае от 2 месяцев до 2 лет. При этом нужно пройти собеседование в Консульстве венгерском языке около 15 минут. Венгерское правительство активно поддерживает организацию языковых курсов на Закарпатье. Существуют разные программы. Стоит добавить, что в Берегово, например, доплачивают учителям за знания венгерского языка. Всячески со стороны Будапешта стимулируется изучение языка. Учителя, которые преподают на венгерском, получают более высокие зарплаты. Дважды в год осуществляется доплата от 10 до 20 тыс. грн. Более активно эти методы венгерской стороной используются в качестве игры на долгую перспективу. Посещая венгерские села, также создается ощущение аккуратности. Данная местность ассоциируются с местами, где проживают богатые люди. Дополнительно стоит отметить, что бюджетообразующим фактором региона являются денежные переводы из Венгрии на Закарпатье. Чаще всего родители студентов работают на территории Венгрии, оплачивая обучение своих детей в местных ВУЗах".

Павел Гомонай, общественный активист, бизнесмен, главный редактор журнала "Миротворец":

"Русины являются субститутом и псевдоэтнической группой. Это субститут самоназвания украинцев. Настоящая этническая ситуация наиболее красочная, если мы говорим о реальной картине в регионе. Из-за сильной архаичности и малых связей в пределах Венгерского королевства в этом регионе сформировалось достаточное количество малых этнографических групп, фактически как племенных. А если мы говорим про эти субституты, то это - довольно искусственный конструкт".

Гомонай выделяет четыре подхода к интерпретации "русинства" в зависимости от трактовки этого субститута в соответствии со странами, имеющими общие границы с Украиной. Так, в Польше концепт русинов используется для украинцев Надсяння, но относительно Закарпатья у поляков нет ни одной мысли.

Словаки стоят в позиции защиты от Украины. Они также имеют проблемы с собственными национальными меньшинствами, в первую очередь с венграми. Словацкая элита проводит политику по отношению к меньшинствам как "разделяй и властвуй". То есть украинское меньшинство разбито на две части: собственно, на украинскую и русинскую, которые враждуют и конкурируют между собой. Это обеспечивает словаков от союза русинов с венграми. Они разбивают и максимально ослабляют это меньшинство, ассимилируя его. Таким образом, Словакия скорее боится украинской экспансии, чем может вести экспансионистскую политику, используя русинский фактор.

"Венгрия наоборот - пытается продвинуться, причем так сказать "пометить территорию". Они постоянно пытаются маркировать, делают экспансию языковым путем, используя то, что могут предоставить гражданство Венгрии. Венгры продвигают свой язык как фильтр для получения доступа к паспортам, - сообщает П. Гомонай. - Они проводят экспансию в том числе и экологическими методами. В частности, рассматривалась идея создания экологического, историко-культурного заповедника, который охватывал бы весь "венгерский район", и, соответственно, любая экономическая деятельность в этом регионе была бы решена только через администрацию этой экологической структуры, подконтрольной венграм. У венгров есть специфическая визия на русинов. У них позиция такая, что русины понимаются как народ-сателлит, как народ с неполной социальной структурой. Они осознают русинов как народ. В Венгрии существует группа, где комфортнее выбирать субститут русина, чем украинца. Это обеспечивает толерацию венгров к ним. Венгрия одна из самых моноэтнических стран, на территории которой проживает 98% - венгров, а также часть кунов. Куны - это народ-сателлит, бывшие половцы, которых захватили венгры. Эту практику кунов могут использовать и в отношении русинов. В венгерских книгах их также называют народом Ракоци. Венгры отвергают версию о том, что русины - это аутентичный народ. Они считают, что привезли этот народ с собой или заселили из Галичины".

По российской версии, наиболее оторванной от реальной жизни, считается, что русины - это давний четвертый восточнославянский народ, который жил на Закарпатье со времен Киевской Руси. В качестве репрезентанта этой позиции они выбрали на некоторое время Дмитрия Сидора из Православной церкви Московского патриархата, большинство прихожан которой - это не местные жители. Кремль делал прицел на южные регионы Закарпатья, преимущественно сельские районы, где вообще нет никаких урбанистических традиций. Большинство жителей этих деревень ездят на заработки на Россию, в том числе и сейчас. Там они находятся под сильным влиянием, в том числе и церквей Московского патриархата.

Михаил Тиводар (ученый-этнолог, историк, профессор кафедры истории Древнего мира и средних веков Ужгородского национального университета):

"Реальной угрозы развития сепаратизма на Закарпатье не существует. Страхи Киева в отношении сепаратизма в Украине, сепаратизма на Закарпатье, и с чьей бы стороны это не было, это лишь игры иностранцев. Какие-либо реальные возможности развития сепаратизма на Закарпатье не существуют. Время от времени политики используют эти силы, и венгров в том числе, которые поддерживают венгерских националистов. А, в свою очередь, венгерские националисты поддерживаю связи с российскими политическими силами. Все это для телевизора. Реальных проявлений сепаратизма нет. Смотрите, более миллиона населения Закарпатья, из них 80% украинцев, венгров всего 150 тысяч. Что они могут противопоставить украинскому населению Закарпатья? Ничего. Некоторые политические силы только пробуют использовать венгров в своих политических интересах. Например, Геннадий Москаль не имел поддержки в Закарпатском областном совете, и что он сделал? Заручился поддержкой венгерских депутатов, чтобы иметь в областном совете большинство, при этом им дал немало обещаний, пригласив их в органы власти".

По мнению Михаила Тиводара, если бы не Москва, то Будапешт даже не решился бы на такие действия. Местное население помнит о 40-е годы, во времена оккупации региона Венгрией, о деятельности "Карпатской Сечи", о том, как преследовались украинцы. Те же, кто поддерживали тему сепаратизма, имели связи с КГБ.

"Все эти заявления политиков осуществляются лишь для того, чтобы давить на Киев. А теперь еще и Будапешт подключился, - отмечает Михаил Тиводар. - Но это также не имеет под собой никакой почвы. Хотя Орбан и мечтает о "Великой Венгрии", создать Притисянский автономный округ, у венгров ничего не получится. Будапешт забывает, что есть еще 600 тыс. венгров, живущих на территории Словакии, существует проблема венгров в Трансильвании, Воеводине. Вся эта политика Будапешта сработает в итоге против самой Венгрии. Будапешт забывает, что на территории самой Венгрии есть сербские села, также существуют и австрийские деревни. Если заденут, например Воеводину, то сербы быстро окажутся в Будапеште. Поэтому это - идея фикс, которая не может быть реализована в современных условиях, тогда Венгрии придется выйти из состава ЕС".

Комментарий

Как следует из приведенного выше, проблема разжигания сепаратистских тенденций в Закарпатской области имеет исключительно искусственное происхождение.

Во-первых, эту тематику активно поднимает региональная власть, местные криминальные и олигархические среды, с целью осуществления давления на Киев, требуя дополнительных преференций. Криминальные группировки педалируют тематику сепаратизма для того, чтобы самостоятельно контролировать в регионе газо - и нефтепроводы, все ресурсы и контрабандные потоки. Они же инициируют мероприятия по дискредитации националистов и ветеранов АТО. Для достижения своих целей эти группировки имеют план по поддержке сепаратистских тенденций. Но на данный момент их деятельность не пересекалась с венграми. С определенной вероятностью, на данном этапе они не будут мешать друг другу и не будут включаться в деятельность другой стороны, не выступая при этом в качестве оппонентов.

Во-вторых, существует группа русинских сепаратистов, в которую входит Василий Джуган, Михаил Тяско, Петр Гецко и другие, которые полностью контролируются из Москвы. Они фактически независимы как от местных элит и криминальных групп, так и от венгерской стороны. Хотя это не мешает им принимать участие в проектах как одной, так и другой группы.

В-третьих, с 2010 года на территории Закарпатья существенно увеличилось присутствие Венгрии. В регион активно привлекаются средства на развитие предпринимательской деятельности, продолжается раздача венгерских паспортов, официальным Будапештом стимулируются прививки венгерской молодежи иммунитета к украинскому гуманитарно-культурному влиянию.

Также надо учитывать, что российская сторона активно делает ставку на дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине путем организации искусственного третьего Майдана или массовых беспорядков. В случае развития ситуации по этому сценарию, популистские экстремистские силы, связанные со спецслужбами России и Венгрии, с большой вероятностью будут пытаться дестабилизировать Закарпатскую область на сепаратистской почве. Поэтому, когда в Украине активизируются представители некоторых радикальных националистических организаций (таких как, в частности, "ОУН" М. Кохановского), которые призывают к свержению конституционного строя и погромам в столице, странным образом возрастает активность российской стороны в медиа-пространстве, что поднимает вопрос закарпатского сепаратизма и сецессии в других регионах Украины. Такая же ситуация наблюдалась и в 20-х числах февраля текущего года в связи с активностью "блокировщиков" на Востоке Украины и в Киеве.

Учитывая это, украинским властям необходимо не только изменить подход к информационной безопасности, но и создать условия для недопущения появления незаконных вооруженных формирований, аффилированных с иностранными государствами, в западных регионах Украины.

Украинская власть и граждане Украины должны четко осознавать, что правящие круги соседних РФ и Венгрии дальнейшем будут максимально увеличивать использование фактора национальных меньшинств в деструктивных целях против Украины, несмотря на то, что Будапешт системно связан с ЕС и блоком НАТО. Нацменьшинства Украины должны быть интегрированы в украинское общество, максимально комфортно себя чувствовать в качестве граждан Украины, а не соседних стран, не боясь при этом дискриминации по национальному признаку. Тогда любые попытки Москвы и Будапешта относительно раскачивания ситуации как на Закарпатье, так и в Украине в целом, терпят фиаско.