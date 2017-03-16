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Топливно-энергетический комплекс
Раде провалила назначение аудитора НАБУ
11:34 21.03.2017 |
Народные депутаты Украины не смогли делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" такое решение проголосовали 200 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосов, "против" проголосовали 60 парламентариев, воздержался 21 нардеп, еще 65 - не голосовали.
Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата - Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.
После провального голосования спикер украинского парламента поручил комитету по вопросам предотвращения и противодействия коррупции "доработать этот вопрос в нормальной и спокойной атмосфере и вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины".
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