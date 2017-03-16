Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Коалиция и оппозиция - обе допустили ошибки в ходе политических баталий.

Эпопее с внешним аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины все не видно конца. Парламентский клинч привел к патовой ситуации, когда и власть, и оппозиция не могут добиться конечной цели - назначения на эту должность либо американца Роберта Сторча, либо британца Найджела Брауна.

В среду, 15 марта, за дело взялся комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции - поделенный примерно поровну между коалицией и депутатами, относящими себя к противоположному лагерю, но возглавляется Егором Соболевым из оппозиционной "Самопомочі". Комитет не включил вопрос о кандидатах в повестку дня. Вопрос сложный, спорный, да и с кворумом не сложилось. Депутат от БПП, бывший журналист Сергей Лещенко, в свою очередь, убежден, что кандидатуры Брауна и Сторча нельзя повторно выносить на рассмотрение, так как их уже забраковала ВР, а потому нужен новый конкурс.

В конце концов, несмотря на активное сопротивление главы комитета Соболева, в четверг большинство его членов рекомендовало Раде рассмотреть обоих кандидатов - и Брауна, и Сторча. Следовательно, точку в споре сможет поставить только сессионный зал.

Депутат Анна Гопко еще до решения комитета заявляла, что БПП и "Народный фронт" хотят провести Брауна через комитет, хотя ранее его кандидатуру этот комитет не рассматривал. По ее мнению, Брауна хотят видеть аудитором НАБУ, поскольку он "свой". А еще один экс-журналист Мустафа Найем (БПП) писал, что, мол, стыдно, потому как на "игру в наперстки" смотрели представители посольств США, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Канады и представительства ЕС, присутствовавшие на заседании комитета.

Внимание дипломатов понятно. НАБУ и другие "свежие" антикоррупционные институты - по сути, визитная карточка обновляемой Украины. Можно сказать, что партнеры чувствуют себя причастными к появлению новых ведомств, свидетельствующих в пользу проведения реформ. Правда, что прискорбно, как и другие важные государственные вопросы, борьба с коррупцией на практике также стала заложницей политического противостояния. То есть фактически сам вопрос антикоррупционной деятельности отошел на второй план, поскольку стороны не прекращают выяснять отношения.

Главная ошибка провластной коалиции в том, что британца Брауна в число кандидатов ввели без анонсирования и аргументирования. Почему? Недоверие к коллегам в Раде, ставка на неожиданность ради результата... Трудно сказать. Факт, что Брауна включили без рассмотрения на комитете и Рада дала ему лишь 205 голосов, а Сторчу еще меньше - 76. Возмущению оппозиции не было предела, и, не имея возможности добиться продвижения американца, оппозиция пыталась просто заблокировать процесс.

Оппозиция давила на то, что британец никому не известен, непонятно откуда взялся. Проще говоря, Браун якобы проигрывает в сравнении со Сторчем. Хотя это не так - оба кандидата профессионалы с солидным резюме.

Для начала, кто такой Роберт Сторч. Это заместитель генерального инспектора департамента юстиции США, который в свое время проводил аудит ФБР и Интерпола. До этого он семь лет работал в управлении прокурора США по Северному округу Нью-Йорка. А под занавес своей каденции Барак Обама решил отправить его выполнять те же функции, но уже в Агентстве национальной безопасности. Впрочем, тогда в Штатах все органы власти уже застыли в ожидании следующего президента, и Сторч не стал генинспектором. И вряд ли станет, учитывая "любовь" Дональда Трампа к назначенцам Обамы, особенно из прокурорской среды. Поэтому желание ряда партий дать ему работу в Украине больше похоже на намерение добавить еще дегтя в бочку отношений Банковой с новой администрацией США, которые только-только начинают выходить на позитив.

Теперь Браун. Настолько ли он черт, как его малюют? Найджел Браун имеет опыт работы в правоохранительных органах - 13 лет службы в Новом Скотланд-Ярде, за которую получил различные награды и грамоты. Уволился оттуда еще 25 лет назад. После чего ушел в консалтинговый бизнес в сфере безопасности. Основал компанию ISC Global с 30 представительствами в 22 странах, которая оказывала услуги крупным компаниям вроде IKEA или TetraPack. Еще через пару лет создал компанию Barrington, которая больше специализировалась на расследовании различных коррупционных случаев. В этом направлении Браун может похвастаться делами о коррупции в корпорациях ABB и Siemens.

Кроме того, он дважды становился "Следователем года" Британской ассоциации следователей. Причем во второй раз за то, что помог Конгрессу США раскрыть нефтегазовые схемы, какие именно - не разглашается. Также Всемирная ассоциация детективов называла его "Профессионалом года в области безопасности" за помощь гуманитарным миссиям ООН и Siemens в секторе Газа.

Исходя из биографии, очевидно, что власть не пытается подсунуть украинцам очередного лыжного инструктора навроде испанца Джорди Сарда Бонвеи, который, не имея на то права, от имени компании Gas Natural 3 декабря 2012 г. подписал соглашение с экс-главой Госинвестиций Владиславом Каськивым о строительстве СПГ-терминала стоимостью $1 млрд. К бизнесу Бонвеи имел такое же отношение, как какой-нибудь Христианский научный институт где-то на юге США к непосредственно самой науке.

В ситуации с британцем, которого прочат на пост аудитора НАБУ, ситуация кардинально иная. Браун - довольно опытный расследователь, который на самом деле широко известен в других точках мира, помимо Грушевского. И в принципе он ни в чем не уступает Роберту Сторчу.

Сам Браун, к слову, признался, что реакция депутатов, СМИ и общества его шокировала. "Когда меня пригласили приехать в Украину, я согласился, исходя из соображений прозрачности и искреннего желания помочь вашей стране. И как только я согласился на это, меня буквально забросали всякими обвинениями касательно моей профессиональной нечестности, недостаточной квалификации и так далее. И эти обвинения звучат отовсюду - в парламенте, в обществе, в СМИ", - сказал он.

И проблема в том, что сейчас в парламенте забывают - процесс становления антикоррупционных ведомств еще не завершен. Уж больно много вызовов для молодых НАБУ и САП и противодействия со стороны представителей старой системы. Поэтому есть еще над чем работать. "Я считаю, что НАБУ является очень важным органом в системе борьбы с коррупцией, но если учесть все ресурсы, которые тратятся на ее деятельность, - деньги, человеческие ресурсы, то тогда нужно, наверное, сделать вывод о том, что результаты деятельности на сегодняшний день являются посредственными", - заметил британец.

