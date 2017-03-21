Привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины позволит стране сохранить статус крупного транзитера природного газа, считает глава правления госхолдинга Андрей Коболев.

"Мы в очередной раз, как команда "Нафтогаза", призываем все вовлеченные в обсуждение процессов вокруг украинской ГТС стороны прислушаться к одному, с нашей точки зрения, очевидному факту: без привлечения большого, понятного европейского партнера сохранить транзит по территории Украины будет практически невозможно", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, необходимо продолжить осуществление процесса разделения НАК по направлениям деятельности с передачей имущества, используемого в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, созданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Если попытаться привлекать партнера в существующую юридическую структуру "Укртрансгаза", к которой только у господина Коломойского есть претензии по возврату около 11 млрд куб. м газа, то партнер туда не пойдет", - пояснил он.

А.Коболев напомнил, что в настоящее время продолжаются переговоры с большой европейской компанией, которая заинтересована в том, чтобы рассмотреть вхождение в управление украинской ГТС.

"Мы надеемся, что как раз привлечение европейской компании в управление ГТС Украины сохранит львиную долю ГТС, потому что это позволит нам сохранить транзит. Вопрос о потенциальном уменьшении мощности целесообразно поднимать только после того, когда будет какая-то ясность, сохранит ли Украина за собой транзит газа после 2019 года. При такой неопределенности принимать решение о выводе из эксплуатации части газопроводов, как минимум, преждевременно", - добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "Магистральным газопроводам Украины" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом", по контрактам на период 2009-2019 гг.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 82 млрд 200,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем месяце составил 8,035 млрд куб. м, в Молдову - 386,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.