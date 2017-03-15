Последние провокации блокировщиков Донбасса свидетельствуют о нескольких моментах. Однако есть один, наиболее важный.

После операции силовиков на редуте в Кривом Торце, который блокировщики назвали "зачисткой", лидеры блокады Семенченко, Парасюк и Соболев обещали строить десятки новых, комбат ОУН Коханивский - известный провокатор - в центре Киева призвал к "судам Линча". Однако, до дела ожидаемо не дошло.

Несмотря на громкие заявления, уже сейчас видно, что у блокировщиков существует серьезный кадровый голод. Об этом еще до событий в Кривом Торце свидетельствовали неудачные попытки установить редуты в Конотопе и Купянске. Несмотря на шоу в регионах, с недавным захватом Волынской ОГА и тому подобным, в Киеве кроме драк и взрывов петарт, в феврале, у них ничего не получилось. А без столицы "революции" не будет.

Для понимания сегодняшних и дальнейших действий блокировщиков стоит обратить внимание на несколько моментов, которые характеризуют их лидеров. После событий в Кривом Торце Семенченко и симпатики блокировщиков рассказывали, что полиция действовала в лучших традициях времен Януковича, била парней, а больше всего доставалось ветеранам АТО. Впоследствии, сначала после просмотра видео от самих блокировщиков, а затем и оперативного, стало понятно, что силовики все делали очень осторожно, максимум вязали руки и укладывали "редутчиков" на землю. Их главной целью было изъять оружие, которое также было продемонстрировано. Задержанных 43 "избитых" ребят, за которых так сильно переживал Семенченко, на следующий день отпустили, взяв у некоторые комментарии, в которых блокировщики отмечали, что полиция вела себя вежливо.

После этого Семенченко решил запустить очередную провокацию. Находясь на редуте в Бахмуте, нардеп написал в Фейсбуке, что после 16:00 планируется штурм по типу того, который был в Кривом Торце, с отключением связи. Его, конечно, не произошло. А вот пока Семенченко ожидал начала штурма, сидя на редуте, а Соболев в Киеве выступал на митинге сторонников блокады, одиозный нардеп Парасюк прорывал с блокировщиками блок-пост в Славянске. Причем, делал это в лучших традициях "гопника" из 90-х. Прикрываясь депутатской неприкосновенностью, он бил полицейских, не давал им осмотреть автомобили блокировщиков на предмет наличия оружия, расчищая им дорогу для проезда. Парасюк бросался на полицию, зная, что ему за это ничего не будет. В итоге, Славянск проехали, а под Краматорском их все-таки задержали. Вообще, интересно было бы посмотреть, если бы Парасюк попытался себя так вести с военными ВСУ не на третьей линии, а поближе к фронту, хотя бы на второй (о нуле вообще не будем).

По словам заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, в результате действий Парасюка, на блок-посту под Славянском телесные повреждения получили 7 полицейских.





Если посмотреть на последние действия лидеров блокады, особенно Парасюка с Семенченко, то складывается впечатление, что им очень нужна кровь ветеранов АТО, которых среди блокирующих немало. Учитывая то, что десяти обещанных новых редутов после Кривого Торца не появилось, на митинги в столице собирается не больше 500-600 человек и поддержки среди киевлян особой нет, у блокировщиков просматривается кадровый голод. Однако, чтобы из искры появилось пламя, нужно подбросить дров. Ими в этой ситуации может быть кровь.

Любые неосторожные действия полиции в ответ на провокации, любая жертва среди ветеранов АТО может спровоцировать необратимые события. И те, кого сейчас поддерживают считанные проценты по всей Украине, могут получить значительно больше сторонников, если к ветеранам АТО будет применена реальная сила. А придумывая новые провокации, драки, лидеры блокады хотят спровоцировать силовиков на ошибку.

Вот только самого главного в этой ситуации не понимают именно ветераны АТО и патриоты, которые участвуют в блокаде. К самой идее вопросов нет, но стоит лишь посмотреть на то, за кем они идут и спрогнозировать, куда эти люди могут их привести. Лидеры, которые в народе не популярны, а за плечами не имеют каких-либо серьезных успехов. Тем более, что каждый из них так или иначе связан с Игорем Коломойским, уши которого настолько торчат за этой историей с блокадой, что их увидит даже слепой. В захвате Волынской ОГА принимали участие люди Палицы, а перекрытие происходило в первую очередь тех путей, по которым уголь из ОРДЛО поступал на теплоэлектростанции государственного "Центрэнерго", которое находится под контролем людей, приближенных к президенту. Ну а сама блокада началась едва ли не сразу после национализации Приватбанка.

Сложилась классическая ситуация, когда была поднята болезненная в народе тема преступной власти, под которую нашлось много ненавистников лидеров государства, с их последующим использованием для собственных целей. И цели эти - отнюдь не освобождение заложников и принятие закона об оккупированных территориях. Почему-то просматривается за всем этим другая цель - досрочные выборы. Но для успеха понадобится кровь.