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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Голем Коломойского. Кого сожрет "Блокадный Майдан"

14:27 14.03.2017 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

Акции протеста, прокатившиеся по Украине после разгона 16 редута блокады Донбасса, достаточно выпукло очертили то, о чем говорили и ранее. Блокада "торговли на крови" - это в первую очередь игра олигарха Игоря Коломойского.

После того, как в понедельник после обеда на станции Кривой Торец на Донеччине полиция при поддержке СБУ задержала 43 вооруженных огнестрельным оружием "блокадника" 16-го редута, Штаб блокады начал готовить ответный удар.

Главная акция блокадников была проведена в Киеве, однако получилась не слишком убедительной. К 10 вечера на Майдане удалось собрать от силы две-три сотни человек, провести импровизированный митинг и даже сходить на Банковую, чтобы покричать "импичмент". Наиболее ярким участником всего этого действа оказался известный провокатор-патриот Николай Коханивский, призывавший устраивать над представителями "власти барыг" суды Линча. Стоит напомнить, что Коханивский успел отметиться во всех последних явно провокационных и играющих на руку Кремлю попытках устроить в Киеве "Третий Майдан". К слову, и Коханивский, и другие лидеры "блокадников" не скрывали своего разочарования там, что людей на киевский протест пришло слишком мало. Так что в актив "блокадников" киевскую акцию занести не получится.

Куда более успешные акции удалось провести в регионах. Параллельно с киевскими событиями блокадники устроили свои протесты в Луцке, Виннице, Черновцах, Харькове, Одессе и других городах. Наиболее широко "блокадникам" удалось развернуться на Волыни, где группа активистов то ли захватила здание ОДА, то ли просто туда зашла, не встретив никакого препятствия, и смогла провозглашать свои требования прямо из зала заседаний ОДА. В других городах все прошло несколько скромнее, однако все равно эффективней, чем в столице. И это ничуть не удивительно. Блокаду Донбасса безоговорочно поддерживают преимущественно не слишком искушенные в политических и экономических вопросах люди, каковых в провинции, как ни крути, больше, чем в столице.

Игра Коломойского

О том, что за действиями блокадников руководит бывший губернатор Днепропетровской области, говорят еще с конца прошлого года, когда блокаду только начали раскручивать. Собственно, все три нардепа-фронтмена блокадного движения - Семен Семенченко, Егор Соболев и Владимир Парасюк, в той или иной степени связаны с Коломойским. Парасюк - человек явно работающий с командой олигарха, а к примеру Семенченко и Соболев (не без участия того же Парасюка) во время выборов мэра Кривого Рога активно, хоть и в итоге и безуспешно, боролись с Юрием Вилкулом не без помощи заклятых друзей отца и сына Вилкулов Коломойского и Бориса Филатова.

К тому же нельзя не отметить, что блокада Донбасса во многих аспектах выгодна в первую очередь Коломойскому, влияние которого сильно пошатнулось после национализации Приватбанка. Этим решением главу неформальной бизнес-группы "Приват" загнали в угол - и это после непрекращающейся на протяжении двух лет серии атак государственных органов на "Укртранснафту" и "Укрнафту". Дальше могло быть только хуже - уже начинается череда разбирательств с тем, насколько залоги "приватовских" компаний и предприятий соответствуют выданным под них многомиллиардным кредитам. Казалось бы, у Игоря Коломойского не было вариантов внушительного ответа на тактику тысячи административных порезов и крушение "Приватбанка". Как вдруг в декабре 2016 года нардепы из "Самопомощи", при поддержке УКРОПа высадилась на нескольких железнодорожных путях под Бахмутом и остановили движение составов - причем именно с углем.

Здесь важны два аспекта. Во-первых, "депутатская" блокада торговли с Донбассом началась сразу после старта национализации Приватбанка. Во-вторых, акцент изначально был сделан на перекрытии железнодорожных направлений, по которым уголь из ОРДЛО поступал на теплоэлектростанции государственного "Центрэнерго". Как известно, это энергетическое объединение находится под контролем людей из бизнес-окружения главы государства. Даже когда Семенченко гонялся за "титушками" под тем же Бахмутом, то почему-то под руку ему попадались автобусы с рабочими Углегорской ТЭС (входит в "Центрэнерго"). Что же касается металла и другой продукции, которая поступала из ОРДЛО на подконтрольную территорию, то на начальных этапах блокады эти товары вообще никого не интересовали. Впрочем, такая избирательная блокада прекратилась в феврале. И началась другая уже более крупная игра, в которой под удар попал Ринат Ахметов, что по большому счету также на руку Коломойскому.

Когда же силовики расчистили редут в Кривом Торце, что на ветке Ясиноватая-Константиновка, и во многом играет на руку именно Ахметову, за чередой протестов в регионах рука Коломойского стала видна абсолютно явственно. Первое - наиболее активный протест был в Луцке, которому, казалось бы, не слишком есть дело до блокады Донбасса, однако это тот регион, где позиции Коломойского особенно сильны. И в волынском захвате ОДА принимали непосредственное участие люди партнера Коломойского Игоря Палицы. Так, захват ОДА активно поддержал нардеп от "Народного фронта" Игорь Гузь, который не раз засветился на совместных с Палицей акциях, а его помощники принимали в протесте непосредственное участие, также в ОДА присутствовал и руководитель фонда Палицы "Только вместе" Александр Товстенюк.

В Ивано-Франковске, где позиции Коломойского также сильны, акция протеста была не такой яркой как в Луцке, но и там отметились поджогом шин, а местный облсовет решил собраться на внеочередное заседание, чтобы выразить свой решительный протест разгону блокадников.

В тоже время в Одессе главным организатором проблокадной акции стал местный автомайдан, о котором пишут, что тот финансируется днепровским олигархом, и неоднократно активно участвовал в акциях выгодных Коломойскому.

Возможен ли "Блокадный Майдан"

Нет сомнения, что на волне разгона 16 редута (который по большому счету не был совсем уж разгоном - просто были арестованы блокадники с незаконным оружием, и все они уже освобождены) блокадники попытаются развернуть волну протестов в столице и регионах. Конечной целью такой волны могут стать досрочные парламентские или даже президентские выборы, на которых Коломойский рассчитывает вернуть утраченные политические, а следом за ними и бизнесовые позиции. Однако, успех протестов будет зависеть от многих факторов, и далеко не все складывается в пользу Коломойского.

Первое - народная поддержка. С одной стороны, "блокадники" располагают поддержкой людей, но с другой - далеко не такой массовой, как им хотелось бы. Более того, среди поклонников блокады большинство маргиналы и социальные низы, в то время как представители среднего класса поддерживают блокаду далеко не массово. Кроме того, неудачная попытка расширить блокаду на Конотоп показала, что людские ресурсы у "блокадников" серьезно ограничены и просто дальнейшее расширение сети редутов, не говоря уже о массовых протестных акциях, дело очень не простое.

Второе - успех протестов в столице. Истории всех украинских Майданов показывают, что без массового и единодушного протеста жителей Киева рассчитывать на успех крайне сложно. Акции в регионах - это немаловажный, но все-таки дополнительный фактор, который без столицы не работает. С этим у "блокадников" пока все совсем не радужно.

Третье - поддержка авторитетных политиков. Без организационной и имиджевой поддержки от популярных в народе политиков любой протест раньше или позже рискует захлебнуться. Пока политическое лицо "блокады" - достаточно сомнительные персонажи, не пользующиеся широкой народной любовью, вроде Семенченко, Парасюка или Соболева. Никто из крупных политических игроков всерьез "блокаду" не поддерживает. Даже лидер "Самопомощи" Андрей Садовый высказывается о блокаде слишком осторожно, да и считать его полноценным политиком всеукраинского масштаба достаточно трудно. Он все еще в первую очередь мэр Львова.

Четвертое - поддержка западных партнеров. Поддержка Евросоюза и США для любого украинского протеста была крайне важным фактором. Именно активная позиция ЕС и США во многом предопределила победы украинских майданов 2004-го и 2014-го. В ситуации с блокадой все ровно наоборот - Запад поддерживает украинскую власть и явно против "блокадников". Единственный наш сосед, которому выгодна блокада Донбасса - это Россия, и она старается этому делу по возможности подсобить. Не напрямую, конечно. Громкие призывы главы российского МИДа Сергея Лаврова прекратить блокаду, например, рассчитаны на обратный эффект, что более чем очевидно.

Пятое - действия власти. Украинская власть своими непродуманными и неуклюжими действиями вполне способна подлить масла в огонь протестов. Тем не менее пока власть, кажется, понимает весь риск силовых акций против "блокадников", и действует достаточно осторожно. Видео с места разгона 16 редута не содержат никакого брутального насилия, все задержания проводились достаточно аккуратно и "нежно". "Блокадники", разумеется, заявляют об избитых и раненных, однако документального подтверждения этой информации пока нет, что выбивает почву у сторонников "Блокадного Майдана".

Блокадный Голем

Как видим, для Коломойского и его "блокадников" все развивается пока не самым лучшим образом, хотя риск, что протесты перерастут в что-то большее, достаточно велик. Психика людей уже давно измотана войной вкупе с экономической и политической нестабильностью, а на руках у украинцев, и уж тем более у "блокадников", очень много оружия. Так что даже не слишком значительный инцидент может приобрести лавинообразный характер. Но такой необратимый протест несет серьезные риски не только Банковой, но и в равной степени Коломойскому.

В лице "блокадников" олигарх создал своеобразного Голема, который призван послушно выполнять команды своего хозяина. Пока Игорь Валерьевич все еще держит нити управления монстром в своих руках, но в прочности этих нитей есть очень большие сомнения. Уже сейчас видно, что "профессиональные революционеры", которые массово появились во время последнего Майдана, легко могут выйти из-под управления, и Голем начнет рушить все, что встречается на его пути.

Иронично, что порожденные олигархом "блокадники", как и большинство протестных движений в Украине, строят свою риторику на борьбе с "олигархами". Для сидящего в редуте активиста Коломойский такой же "барыга", как и Порошенко, которого он, если и ненавидит меньше, то лишь потому, что тот не президент. И Игорю Валерьевичу забывать об этом никак нельзя.
 

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09:30 Ки­тай­цы по­ка­за­ли ги­брид­ный су­пер­кар с ше­стью мо­то­ра­ми

13.03 ФБР рас­сле­ду­ет та­ин­ствен­ное по­хи­ще­ние физи­че­ских бит­кой­нов

13.03 В Юж­ной Ко­рее со­здан пла­стик для гиб­ких смарт­фо­нов

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

13.03 Со­зда­тель Lamborghini Diablo сде­лал для ин­дий­цев сред­не­мо­тор­ный спорт­кар

13.03 "Умную" курт­ку от Google и Levi’s оце­ни­ли в $350

13.03 На мо­тор­шоу в Же­не­ве ком­па­ния McLaren Automotive пред­ста­ви­ла су­пер­кар с ин­дек­сом 720S, ко­то­рый при­шел на сме­ну мо­де­ли 650S

10.03 Microsoft ста­ла раз­ме­щать ре­кла­му не­по­сред­ствен­но в про­вод­ни­ке Windows 10

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

10.03 На Же­нев­ском ав­то­шоу со­сто­я­лась пре­мье­ра ре­стай­лин­го­вой вер­сии Nissan Qashqai

10.03 Элек­тро­кар Renault Zoe пре­вра­ти­ли в пол­но­при­вод­ный хот-хэтч

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10:32 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

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