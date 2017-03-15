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Кто и зачем организовал "шатун" в Черновцах
20:04 14.03.2017 |
За ночным заседанием Черновицкого горсовета торчат уши "газовиков", которые, очевидно, решили воспользоваться темой "деблокады" Донбасса для расшатывания ситуации.
Ночью в Черновцах происходили интересные события, которые продемонстрировали готовность некоторых олигархов и дальше использовать любую удобную для себя тему, для ослабления власти в Киеве. Если за вчерашней акцией в Луцке, в которой активисты на некоторое время заняли здание Волынской ОГА, тянется дорожка к людям Игоря Коломойского, а именно - председателю Волынского облсовета Игорю Палице, то в Черновцах, похоже, активизировались политические персонажи из орбиты группы Фирташа-Левочкина.
Но обо всем по порядку. Поводом для экстренного собрания депутатов городского совета Черновцов послужило якобы требование активистов. Депутаты в обращении к руководству государства приняли фактически весь "джентельменский" набор требований, который до этого уже озвучили у Андрея Садового и в "Батькивщине". В частности, в документе говорится о требовании уволить главу МВД Украины Арсена Авакова, главу Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина и руководителя Антитеррористического центра СБУ Виталия Маликова. Кроме того, черновицкие избранники требуют прекращения отношений с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей и запрета в Украине товаров российского производства.
Кто же эти мифические активисты, которые подняли с кроватей депутатов горсовета? Как стало известно Depo.ua, на самом деле о предстоящем заседании депутатов уведомили заранее. Реальным организатором данной акции в горсовете называют главу фракции "Родной город" Василия Продана - мужа народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Оксаны Продан. Это семейство в СМИ неоднократно связывали с группой "газовиков", позиции которых на Буковине остаются достаточно сильными. Во времена Януковича, Черновицкая область находилась фактически под монопольным контролем людей из окружения Фирташа.
Так, в "Родном городе" первое место в списке на местных выборах-2015 получил Виталий Михайлишин, который в течение трех лет возглавлял областной центр в качестве и.о. мэра, после того, как в 2011 году профирташевским большинством был устранен избранный городской глава Николай Федорук.
Интересно, что в 2013 году, на то время нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль, прямым текстом называл Василия Продана "смотрящим" за Черновцами. "Михайлишин - это просто декоративная и подставная фигура. Без благословления Продана не выносится ни одно решение на сессию городского совета, а также на исполком", - заявил Москаль.
Эксперты считают, что ночные посиделки в горсовете Черновцов могут серьезно аукнуться и Оксане Продан. Не стоит также забывать, что она зашла в списки БПП по квоте партии "УДАР", которую, кстати, тоже на уровне руководства связывают с "газовиками". Эти же "фокусы" в Черновцах, способны ударить по людям Виталия Кличко в Верховной Раде, а также по отдельным персонам, которых группа Фирташа-Левочкина распределила по разным парламентским фракциям.
И, последнее. Depo.ua неоднократно обращал внимание центральных органов власти и правоохранительных структур на то, что местные советы регулярно принимают решения, которыми превышают свою компетенцию. Это началось с тех пор, как ряд советов требовала отставки правительства Арсения Яценюка. Далее последовали антитарифные постановления, теперь же - поддержка "блокады" Донбасса. Подобные политические игры раскачивают регионы, поэтому подобное необходимо жестко пресекать.
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