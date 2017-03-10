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Как Египет проверил свою готовность к демократии
17:34 10.03.2017 |
Спустя шесть лет после революции президент ас-Сиси реализует уже известную в истории Египта модель развития - полуавторитарный политический режим и крупные стройки за счет внешнего финансирования.
Кассационный суд Египта - высшая инстанция в системе судов общей юрисдикции - вынес оправдательный приговор экс-президенту Хосни Мубараку, признав его невиновным в гибели демонстрантов на площади Тахрир в январе-феврале 2011 года. Тем самым в одном из самых громких судебных процессов в новейшей истории страны была поставлена точка - решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.
При этом под стражей продолжает оставаться еще один египетский экс-президент, исламист Мухаммед Мурси, которого египетская фемида уже приговаривала к смертной казни. Однако приговор вряд ли будет приведен в исполнение, чтобы не спровоцировать его сторонников на протесты. Начиная с 2011 года судебные процессы сначала над Мубараком, затем над его преемником не один раз становились причиной для беспорядков.
Настоящий патриот
Мубараку в этом отношении повезло больше. Правление действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси во многом стало реинкарнацией режима самого Хосни Мубарака. Египетское общество как будто возвращается к той нулевой отметке, с которой и начинались потрясения в 2011 году. Новая египетская власть становится все более милитаризованной и все менее демократичной. Символичны в этом плане оценки, выносимые египтянами событиям 25 января 2011 года (начало революции, которая привела к свержению Мубарака) и 30 июня 2013 года (выступления, вызвавшие падение Мурси). Если отрешение Мурси рассматривается в качестве необходимой меры, спасающей страну от исламистов, то случившаяся шесть лет назад революция 25 января хотя и признается «благим делом», но считается теперь направленной не столько против Хосни Мубарака, сколько против его окружения. Все больше египтян склоняются к тому, что бывший президент, столь бесславно лишившийся своего поста, был патриотом, сделавшим для своей страны немало хорошего. Его, однако, обманули собственные родственники и предали приближенные.
На пройденном после революции 2011 года пути Египет испытал все прелести исламского правления, неоднократно переписывал Конституцию, ликвидировал верхнюю палату парламента и сделал выборы и референдумы неотъемлемой частью политической жизни страны. Все это сопровождалось бурным партийным строительством, в результате которого возникло невиданное для египтян количество партий. Похоже, что усталость от демократии и тоска по военному правлению, олицетворением которого и был с позором изгнанный Мубарак, становится все сильнее.
Переломным моментом в этой истории стала «революция 30 июня», в результате которой своего поста лишился президент Мухаммед Мурси. Можно спорить о плюсах и минусах его правления, можно по-разному относиться к «Братьям-мусульманам», можно дискутировать о распределении полномочий между ветвями власти в написанной исламистами Конституции, но факт остается фактом: Высший совет вооруженных сил Египта в одночасье приостановил действие Основного закона, принятого на референдуме, сместил с должности легитимно избранного главу государства и распустил законное правительство. И если «волеизъявлением народа» это назвать еще можно - военные ссылались на волю площади Тахрир, то «новым шагом на пути к демократии» - едва ли.
Борьба с врагами
Сам ас-Сиси, подводя промежуточные итоги своего президентства в эфире популярной телепрограммы «100 минут», сделал акцент на двух фундаментальных для современного Египта задачах: необходимости национальной консолидации перед «силами зла» и реализации крупных инфраструктурных проектов, способных в будущем разогреть египетскую экономику.
Единство перед лицом «зла» становится важнейшей идеологической составляющей администрации ас-Сиси. Глава государства не уточняет, кого именно следует относить к этой категории, лишь подчеркивая, что «египетский народ знает, о ком идет речь».
Очевидно, что под «злом» подразумеваются все противники нынешнего режима - от «Братьев-мусульман» и радикалов, традиционно обосновавшихся на территории Синайского полуострова, до молодежи, подверженной «чуждому» влиянию. И это вполне объяснимо. Египет столкнулся с ситуацией, типичной для обществ, в той или иной степени не готовых к демократии.
Попытки построить полноценную выборную демократию, предпринятые после революции, довольно скоро начали противоречить многим личным и групповым интересам. И если демократически избранная власть в лице Мухаммеда Мурси оказалась в конечном счете свергнутой, то выбранный тем же путем Абдель Фаттах ас-Сиси ошибок своего предшественника решил не повторять, что предопределило крен в сторону авторитаризма.
Путем Исмаила-паши
Предпринятые ас-Сиси шаги по стимулированию экономики с помощью крупных инфраструктурных проектов напоминают о прошлом Египта, например о реформах Исмаила-паши в XIX веке. Именно во время его правления были открыты Суэцкий канал, Национальный музей и библиотека, Каирская опера, возникла современная по тем временам сеть шоссейных и железных дорог и многое другое. Оборотной стороной реформ была их высокая стоимость, которая покрывалась за счет внешних займов. Невозможность расплатиться с кредиторами привела в конечном счете к отстранению Исмаил-паши от власти и оккупации страны англичанами.
Ас-Сиси выбрал аналогичную стратегию. Уже в самом начале своего президентства он сделал ставку на реализацию мегапроектов общей стоимостью более 1,5 трлн египетских фунтов (около $90 млрд), включая расширение Суэцкого канала, освоение пустынных земель, которое позволит на 20% увеличить площадь сельскохозяйственных угодий, строительство недорогого жилья, модернизацию существующих электростанций и строительство новых, в том числе АЭС в Дабаа, возведением которой должен заняться «Росатом».
Проблема, однако, заключается в том, что реализация всех этих проектов фактически ведется за «чужие» деньги. Надо признать, что ас-Сиси проявил себя как гроссмейстер политического и экономического маневра: он смог наладить хорошие отношения со всеми влиятельными игроками: и США, и Россией, и странами Залива, Китаем, Западной Европой и Японией. И практически везде ему удавалось договариваться о получении - в виде как разного рода льготных займов, так и прямой помощи, - столь необходимых Египту валютных средств. Однако, учитывая долгосрочный характер отдачи от реализуемых мегапроектов и их высокой стоимости, риск невыплаты по кредитам еще долго будет довлеть над руководством страны.
Трудно сказать, удастся ли ас-Сиси осуществить то, что не удалось Исмаилу-паше. Программа действий нынешней египетской администрации выглядит достаточно продуманной, но ее успех зависит от многих неподконтрольных ас-Сиси факторов (например, от все тех же мировых цен на углеводороды).
Масштабные вложения в египетскую инфраструктуру в любом случае сослужат хорошую службу: ведь пригодились же Египту проложенные Исмаилом-пашой на заемные деньги тысячи километров железных дорог и мосты через Нил. Пусть даже затеявшему все эти стройки правителю в итоге пришлось отправиться в ссылку.
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