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Топливно-энергетический комплекс
Конгресс США утвердил выделение Украине $150 млн. военной помощи
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине военной помощи в размере $150 млн, сообщает народный депутат Украины Ирина Фриз.
"Хорошая новость! Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в законе (Резолюции 174, внесенном республиканкой Лиз Чини) про ассигнование на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение $150 млн. на военную поддержку Украины", - написала она на своей странице в Фейсбук.
Как сообщается, закон поддержал 371 член Палаты представителей, против закона проголосовали 48 члены Палаты.
"В документе указывается, что указанные средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, включая, в частности, предоставление летального оружия оборонительного характера и оснащения, логистической поддержки, поддержки разведки украинской армии и сил национальной безопасности, обучение личного состава украинских вооруженных сил и т.п.", - уточняет И.Фриз.
Данный документ еще предстоит утвердить Сенату Конгресса. Как отмечает И.Фриз, "замечания сенаторов могут быть только к бюджету вооруженных сил США".
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