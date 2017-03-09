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Топливно-энергетический комплекс
Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом написал в своем микроблоге Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук, передают Українські Новини.
"Договоры о ЗСТ с ЕС и Украиной проголосованы во втором чтении в Сенате Канады и переданы в комитет перед 3-м чтением", - сообщил он.
15 февраля посол в Канаде Андрей Шевченко заявил о ратификации Палатой общин (нижняя палата парламента) соглашения о зоне свободной торговле с Украиной.
Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на увеличение в 10 раз до 200-300 млн долларов экспорта Украины в Канаду до 2022 года.
Украина ожидает ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой в феврале-марте.
11 июля 2016 года Украина и Канада договорились о создании ЗСТ.
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