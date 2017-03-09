Сенат Канады предварительно одобрил соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом написал в своем микроблоге Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук, передают Українські Новини.

"Договоры о ЗСТ с ЕС и Украиной проголосованы во втором чтении в Сенате Канады и переданы в комитет перед 3-м чтением", - сообщил он.

15 февраля посол в Канаде Андрей Шевченко заявил о ратификации Палатой общин (нижняя палата парламента) соглашения о зоне свободной торговле с Украиной.

Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на увеличение в 10 раз до 200-300 млн долларов экспорта Украины в Канаду до 2022 года.

Украина ожидает ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой в феврале-марте.

11 июля 2016 года Украина и Канада договорились о создании ЗСТ.