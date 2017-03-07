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Топливно-энергетический комплекс
"Газпром" препятствует соединению ГТС Украины и Польши - "Укртрансгаз" и Gaz-System обратятся к нацрегуляторам
15:37 07.03.2017 |
Государственная компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» и польская Gaz-System планируют обратиться к национальным регуляторам и антимонопольным органам Украины и Польши из-за отказа российского газового монополиста компании «Газпром» выполнять европейские правила по точке соединения газотранспортных систем (ГТС) Украины и Польши
Об этом сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».
Согласно сообщению, «Газпром» направил свой отказ в рамках консультаций, которые операторы ГТС Украины и Польши, "Укртрансгаз" и Gaz-System, проводили с участниками рынка относительно соглашения о взаимодействии для точки соединения ГТС Украины и Польши Германовичи/Дроздовичи. При этом принципы, заложенные в соглашение между "Укртрансгазом" и Gaz-System, полностью отвечают европейским практикам и Регламенту ЕС 2015/703 о создании кодекса сети относительно взаимодействия и правил обмена информацией.
Целью обращений компаний станет получение разъяснений относительно последующих действий, а также инициирование проверки - создают ли действия «Газпрома» угрозы и дополнительные барьеры для развития конкуренции на рынках газа Украины и Польши.
Отмечается, что сейчас газ, транспортированный по территории Украины, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании «Газпрома» - «Газпром Экспорт». Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.
«На сегодня "Газпром" - единственная заинтересованная сторона, которая отрицает установление стандартных рыночных отношений между операторами ГТС Украины и Польши», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в 2014 - 2015 годах «Укртрансгаз» подписал прямые соглашения о сотрудничестве с операторами ГТС Словакии, Польши и Венгрии по нескольким новым маршрутам, по которым сейчас импортируется газа в Украину. Но из-за позиции «Газпрома» «Укртрансгаз» до сих пор не может подписать аналогичные прямые соглашения по другим пунктам пропуска газа.
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Cейчас газ, транспортированный по территории Украины, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании «Газпрома» - «Газпром Экспорт». Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.
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