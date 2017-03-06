Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Удовлетворение иска Украины в Гааге будет весомым аргументом, если речь пойдет об усилении санкций.

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге (International Court of Justice) начал слушания по иску, поданному украинской стороной 16 января. Ответчик - Российская Федерация, которую Киев обвиняет в нарушении двух международных документов: международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде (не путать с Международным уголовным судом, который также находится в Гааге) будут длиться три дня - до 203-летия Тараса Шевченко, т. е. до 9 марта. Украинские дипломаты уже прибыли в Нидерланды. В понедельник и среду суд заслушает доводы украинцев, а во вторник и четверг - россиян.

Это, скажем, первый этап, на котором, по словам замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, украинская сторона будет убеждать суд в том, что тот должен принять решение о применении временных мер и что из-за очень большого напряжения в Украине без этих мер ситуация может ухудшиться. Но нужно быть готовыми, суд, скорее всего, изменит предложение Киева, сделает его "более мягким", поскольку старается учесть позиции обеих сторон. Затем уже начинается непосредственно рассмотрение дела.

В чем же конкретно Украина обвиняет Россию. А в том, что еще с 2004 г. "дружественная" Российская Федерация начинает все активнее давить и запугивать Киев, а через 10 лет это переросло в фазу прямой агрессии. И в тексте иска, опубликованном Международным судом, приведен подробный перечень с разделением на нарушения по обеим конвенциям.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма

В целом Россия, согласно иску, нарушила по меньшей мере шесть статей документа - 8-12 и 18. Украина, в частности, отмечает, что РФ через органы власти, чиновников, а также других лиц и организаций предоставляла ДНР, ЛНР и "харьковским партизанам" материальную помощь в виде денег, оружия, подготовки кадров. Также Кремль не предпринимал меры, необходимые для обнаружения, замораживания и изъятия этих средств; не инициировал судебные процессы и не выдавал Украине террористов и, естественно, не помогал Киеву с расследованием дел, связанных с финансированием терроризма.

Соответственно, РФ называют ответственной за различные теракты, а именно: крушение малайзийского "Боинга" рейса MH17 в небе на Донбассе 17 июля 2014 года; обстрелы гражданского населения в Волновахе, Мариуполе и Краматорске; серию взрывов на Харьковщине. И Россия, по иску Киева, должна полностью возместить причиненный ущерб. Сумма пока не определена.

Украинское правительство ожидает, что суд обяжет россиян прекратить поддержку сепаратистов, вывезти из Донецкой и Луганской областей оружие, обеспечить контроль над границей, чтобы не пускать в Украину новых "добровольцев", а также заморозить счета боевиков и их лидеров.

С одной стороны, прямого обвинения РФ в участии в боевых действиях не видно, чтобы "не спугнуть" суд ООН. Но это не все. Украина настаивает на возбуждение уголовных дел против министра обороны РФ Сергея Шойгу, депутатов Госдумы Владимира Жириновского, Сергея Миронова и Геннадия Зюганова за финансирование терроризма.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации

В этой части иска, безусловно, идет речь о нарушении прав человек в Крыму, а именно крымских татар и украинцев. В частности, "власти" дискриминируют и преследуют представителей коренного народа и этнических украинцев, относя их к категории врагов оккупационного режима. Да и незаконный референдум проводился на полуострове в "атмосфере насилия и запугивания" без попытки поиска компромисса для защиты "нерусских" групп населения.

Сейчас же в Крыму проводятся репрессии против крымских татар и их лидеров, которые включают в себя аресты, обыски, лишение права на культурное и политическое самовыражение. Коренным жителям полуострова запретили отмечать их праздники, и никого из оккупантов не заботят исчезновения и убийства крымских татар. При этом "власти" закрывают рот крымскотатарским и украинским СМИ, всячески препятствуют обучению на родном языке крымских татар и украинцев. В связи с этим Украина просит суд обязать РФ прекратить вышеперечисленные нарушения международного законодательства. Естественно, с компенсацией причиненного ущерба.

Как заявил глава МИД Павел Климкин, фактаж, поданный в рамках иска, будет постоянно дополняться. Например, точно к делу хотят приобщить нарушения прав человека в Авдеевке.

Конечно, в иске Украина не просит суд признать РФ виновной в совершении военных преступлений, вторжении или аннексии. Указанные конвенции предполагают разбирательство иного рода, которое является частью общего массива судебных процессов в международных судах. И их рассмотрение затянется на годы: Климкин и его подчиненные считают, что это два-три года, а министр юстиции Павел Петренко говорит о пяти-семи годах. За это время, безусловно, многое может измениться.

И судьи ведь могут не принять сторону Украины. Как это было с иском Грузии, поданным еще в 2008 г. и также по обвинению в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Тбилиси подчеркивал, что Россия с 1990 г. непосредственно и через "своих" в Абхазии и Цхинвальском районе проводила дискриминацию грузин. А 1 апреля 2011 г. 10 судей против шести постановили, что суд не имеет права рассматривать это заявление из-за нарушения ст. 22 вышеупомянутой конвенции,а именно: стороны не проводили переговоры по разрешению этого спора.

Это актуально, поскольку прямых переговоров о передаче Крыма Украине не было, как и о деоккупации ОРДЛО. В первом случае Москва кивает на "референдум", а во втором - вообще якобы не является стороной конфликта.

Во-вторых, нужно помнить, что для России на сегодняшний день решения международных судов мало что значат. Так, например, с декабря 2015 г. Конституция РФ стоит выше постановлений межгосударственных органов по защите прав и свобод человека и прежде всего Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). То есть если Москве не нравится решение ЕСПЧ, то она его выполнять не будет. Как это было с делом "ЮКОСА", когда 19 января 2017 г. Россия отказалась выполнять решение по нему.

И ко всему прочему, 16 ноября 2016 г. Москва после 16 лет раздумий отказалась ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Двумя днями ранее МУС признал наличие вооруженного конфликта между Россией и Украиной, а также обозначил многочисленные преступления, совершенные в Крыму и на Донбассе. Но так как РФ Римский статут не ратифицировала, то в МУС на россиян подать уже не получится.

Следовательно, украинцам нужно быть готовыми, что даже в случае победы в суде Россия попросту откажется выполнять постановление суда ООН. Хотя, безусловно, такое масштабное давление на Москву будет крайне полезно, поскольку является сильным аргументов в пользу сохранения санкций против Кремля.