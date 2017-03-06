"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Украина просит применить временные меры против России для защиты гражданского населения
13:01 06.03.2017 |
Украинская сторона просит применить предупредительные меры для защиты гражданского населения от агрессии России в рамках рассмотрения иска в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации, а также предотвратить ухудшение ситуации на Донбассе.
"Мы просим помощи в восстановлении стабильности и мира. Господин председатель, уважаемые члены суда, перед лицом угроз, с которыми сталкиваются украинцы, прошу вас принять решение о применении предупреждающих мер", - сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, возглавляющая украинскую делегацию в слушаниях Международного суда ООН, во время своего выступления в понедельник.
В свою очередь, профессор Ельского университета, представляющий Украину в данном разбирательстве Гарольд Хонджу Кох (Harold Hongju Koh) уточнил, что речь идет о временных мерах, которые бы предотвратили ухудшение ситуации. "Временные меры применяются в случаях, когда события скоротечны и когда ситуация на местах изменяется очень быстро, как это было представлено в иске Экваториальная Гвинея против Франции, а также они применяются в том случае, когда нарушения произошли недавно и есть необходимость предотвратить их повторения", - рассказал он.
Профессор также отметил, что временные меры применяются в случаях, когда есть необходимость защиты гражданского населения. "Если коротко изложить иск украинской стороны, то Украина пытается добиться защиты гражданского населения, которое подвергается опасности из-за применения оружия. В Крыму украинская сторона требует от РФ прекратить препятствование деятельности этнических общин. Если это не произойдет - это принесет большие материальные и моральные потери", - проинформировал он.
Он отметил, что исковые требования подкреплены значительной доказательной базой со стороны украинской стороны.
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