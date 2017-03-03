"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
НБУ признал неплатежеспособным Вектор Банк
10:41 03.03.2017 |
Национальный банк 2 марта признал неплатежеспособным Вектор Банк (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
В начале февраля Українські Новини сообщали, что данный банк относится к 5 банкам из категории проблемных.
"Существенное уменьшение ликвидных средств банка и представление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения Вектор Банка к категории проблемных", - комментирует НБУ.
Нацбанк обязал владельцев существенного участия в банке принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка.
"Однако единственный владелец Вектор Банка не предоставил финансовую поддержку банку", - отмечает регулятор.
По данным статистической отчетности Вектор Банка, остаток средств на корреспондентском счете в Национальном банке является критически низким - по состоянию на 1 марта 2017 года составляет 76 тыс. гривен, или 0,1% от обязательств банка.
После отнесения Вектор Банка в категорию проблемных были выявлены факты неотражения им в бухгалтерском учете документов клиентов, которые не выполнены в установленный законодательством срок.
Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств.
Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка.
95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. гривен.
Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом.
Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2016 года Андрей Перкаль купил 100% акций Вектор Банка.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 86-е место (203,8 млн гривен) среди 93 действующих банков.
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