Национальный банк 2 марта признал неплатежеспособным Вектор Банк (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В начале февраля Українські Новини сообщали, что данный банк относится к 5 банкам из категории проблемных.

"Существенное уменьшение ликвидных средств банка и представление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения Вектор Банка к категории проблемных", - комментирует НБУ.

Нацбанк обязал владельцев существенного участия в банке принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка.

"Однако единственный владелец Вектор Банка не предоставил финансовую поддержку банку", - отмечает регулятор.

По данным статистической отчетности Вектор Банка, остаток средств на корреспондентском счете в Национальном банке является критически низким - по состоянию на 1 марта 2017 года составляет 76 тыс. гривен, или 0,1% от обязательств банка.

После отнесения Вектор Банка в категорию проблемных были выявлены факты неотражения им в бухгалтерском учете документов клиентов, которые не выполнены в установленный законодательством срок.

Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточности средств.

Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка.

95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. гривен.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом.

Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2016 года Андрей Перкаль купил 100% акций Вектор Банка.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 86-е место (203,8 млн гривен) среди 93 действующих банков.



