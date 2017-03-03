Комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине в 2017 году, следует из документа, опубликованного на сайте комитета.

Эта сумма вдвое меньше предусмотренной проектом бюджета, принятого в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено $350 млн.

Средства, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями.

При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.

Прежде чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить Конгресс и подписать президент.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы страны на оборону в 2018 финансовом году, сократив финансирование программ помощи зарубежным странам, а также Госдепартамента.

