"Я хочу подчеркнуть, мы заинтересованы, чтобы следствие (которое ведется НАБУ в отношении Р.Насирова - ИФ) было непредвзятым и эффективным", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Топливно-энергетический комплекс
Комитет Конгресса США предлагает вдвое сократить военную помощь Украине
Комитет нижней палаты Конгресса США по ассигнованиям предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине в 2017 году, следует из документа, опубликованного на сайте комитета.
Эта сумма вдвое меньше предусмотренной проектом бюджета, принятого в США в декабре прошлого года. Тогда на поддержку Киева было заложено $350 млн.
Средства, согласно проекту, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями.
При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.
Прежде чем законопроект вступит в силу, его должны одобрить Конгресс и подписать президент.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы страны на оборону в 2018 финансовом году, сократив финансирование программ помощи зарубежным странам, а также Госдепартамента.
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|Комитет Конгресса США предлагает вдвое сократить военную помощь Украине
Средства, согласно проекту бюджета, должны пойти на обучение, экипировку, разведку, логистику, а также снабжение украинских военных летальными вооружениями. При этом особо указано, что из выделенных средств не должны оплачиваться покупки Киевом переносных зенитных комплексов.
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