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Внешнее управление введено в "ДНР" на всех предприятиях минпрома - Захарченко
11:30 01.03.2017 |
На всех предприятиях министерства промышленности введено внешнее управление, заявил журналистам в среду глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.
"Все предприятия, которые в зоне ответственности министерства промышленности, на всех уже введено внешнее управление", - сказал он.
"Все идет по плану. На предприятиях с сегодняшнего дня с 00:00 часов вводится внешнее управление, и к сегодняшнему вечеру мы все закончим", - сказал А.Захарченко.
Как сообщалось, самопровозглашенные власти т.н. "ДНР"/"ЛНР" накануне заявили о намерении ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на временно неконтролируемой территории (НКТ), если до 1 марта не будет снята торговая блокада НКТ. Кроме того, сепаратисты требуют от всех компаний с 1 марта зарегистрироваться и начать платить налоги на НКТ.
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В сегодняшнем заявлении главарей "Л-ДНР" появился новое словосочетание - "внешнее управление". Не "государственное", а именно внешнее. Оккупационная власть, которая пишет свои "законы" под копирку с российских, почему-то принялась играть экономическими терминами. Кто же извне будет руководить украинскими предприятиями?
Источник Interfax.ru в совете министров "ДНР" сообщил, что предприятиям, не зарегистрировавшимся должным образом в органах власти ДНР, не избежать внешнего управления. "В законе четко предусматривается, что на тех предприятиях, которые до 1 марта пройдут регистрацию, должно вводиться государственное внешнее управление. Закон будет исполнен", - сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что введение внешнего государственного управления не предполагает смены формы собственности.
"В отношении каждого предприятия будет приниматься отдельное решение о глубине процесса внешнего управления. В частности, такая мера предусматривает участие государства в процессе управления предприятием. Форма собственности при этом может быть сохранена. В то же время налоги должны начать поступать в бюджет республики", - отметил собеседник агентства.
Он сообщил, что с 1 марта на территории "ДНР" и "ЛНР" может быть полностью прекращено хождение гривни.
"Несмотря на мультивалютный характер экономик ДНР и ЛНР, хождение гривны по естественным причинам практически прекращено. Заработные платы выплачиваются в российских рублях, ценники в потребительском секторе также выставлены в российской валюте. Однако с 1 марта российский рубль получит статус основной валюты в ЛНР, в ДНР хождение гривны прекращено с 2015 г.", - уточнил источник.
В настоящее время на территории ДНР и ЛНР действует несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию, в частности, на территории ДНР работают Енакиевский металлургический завод и Харцизский трубный завод, входящие в группу "Металлинвест", а также Ясиновацкий и Макеевский коксохимические заводы и Донецкий металлургический завод, входящие в группу "Донецксталь". Также на территории ДНР действуют более 20 шахт, крупнейшая из которых шахта имени Засядько в Донецке.
В свою очередь на территории ЛНР действуют ПАО "Краснодонуголь" и Алчевский меткомбинат (компания "Метинвест"), а также шахты ООО "Ровенькиантрацит" и ООО "Свердловскантрацит" (компания "ДТЭК").
Заработная плата на данных предприятиях выплачивается в украинских гривнях.
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