Главари "ЛНР" и "ДНР" утром 27 февраля выпустили заявление о требовании от Украины прекратить железнодорожную блокаду, а в случае невыполнения требования угрожают с 1 марта ввести "внешнее управление" на действующих на оккупированном Донбассе украинских предприятиях.

Как известно, речь идет о предприятиях металлургии и угольной отрасли украинского бизнесмена Рината Ахметова и предприятиях, почти 50% долей акций которых владеет нардеп Сергей Тарута, а остальные акции принадлежат российскому бизнесу. Большинство заводов и шахт уже остановили работу из-за блокирования железной дороги.

Однако понятно, что никакие угрозы блокировщиков Донбасса не остановят. В ответ они заявили, что блокада железнодорожных путей будет продолжаться. И сколько бы ни было сообщений о безработных жителях в оккупации, о потере бюджетом налогов и о связанных остановках заводов в других регионах Украины, это людей, которые с конца января расположились на железнодорожном пути, не разжалобит.

Заявление "Л-ДНР" об угрозе введения "внешнего управления" ни в ИСД, ни в "Метинвесте" не комментируют, однако "ИСД" уже предупредил своих кредиторов о катастрофических последствиях блокады железной дороги.

Интересный момент - если внимательно прочесть текст главарей и сравнить его с предыдущим ультиматумом о требовании к украинским предприятям платить "налоги" в бюджет "ЛНР" и "ДНР", то можно увидеть существенное отличие.

В первом заявлении, в частности от "ЛНР", речь шла о принятии в первом чтении закона об обязательствах предприятий-нерезидентов платить налоги оккупантам. Речь шла о том, что 31 марта 2017 года они должны заключить договор с налоговыми агентами "ЛНР", а в случае отказа "ЛНР" грозились ввести на предприятиях "государственное управление". То есть тупо отжать заводы и шахты, как это уже было в 2014 году с украинскими государственными промышленными компаниями. Фраза "принятие в первом чтении" означает, что решение еще не утверждено. То есть с того времени ситуация ненадолго повисла в воздухе, и оккупанты вместе с кремлевскими кураторами размышляли, как поступить дальше.

В сегодняшнем заявлении появился новое словосочетание - "внешнее управление". Не "государственное", а именно внешнее. Оккупационная власть, которая пишет свои "законы" под копирку с российских, почему-то принялась играть экономическими терминами. Кто же извне будет руководить украинскими предприятиями?

Внешнее управление (или судебная санация) - так называется процедура банкротства в российском законодательстве, которая включает в себя комплекс мероприятий по восстановлению платежеспособности должника как финансово-экономического, так и организационного характера, с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему.

Решение о введении внешнего управления принимается собранием кредиторов, а в ряде случаев - по инициативе арбитражного суда, при наличии обстоятельств, дающих возможность считать, что платежеспособность должника может быть восстановлена

Вот как порядок введения внешнего управления описывается в российском законе:

А это о внешнем управляющем.

В украинском законодательстве вместо фразы "внешнее управление" используется слово "санация", поэтому заявление главари явно писали по российским методичкам.

Если речь идет именно об этой процедуре, то непонятно, каким образом украинские предприятия будут признаны банкротами? И кем? Арбитражным судом "Л-ДНР"?

Еще одна непонятность в заявлении главарей - это намерение оккупантов переориентировать вышеуказанные предприятия на Россию.

Вот как об этом высказался известный спикер и одновременно враг "ДНР" Александр Ходаковский:

"Чтобы управлять активами в случае взятия их под контроль, придется полностью переформатировать стратегию работы предприятий. Рынки сбыта, источники сырья, поставки кокса, прочее - все должно быть налажено заново, и ориентировано на Россию хотя бы в части логистики. Это немалые сдвиги, и если они будут осуществлены, это ознаменует новый виток наших отношений с Россией. Правда, чтобы довести все это до ума, процесс нельзя вручать в кривые руки наших "топменеджеров", которые знают только два математических действия - отнять и разделить. Иначе все закончится, как с ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий), который мы берегли, как могли, хоть он и находился почти у линии фронта, чтобы потом передать его "республике", а наши "топ-менеджеры" вырезали его почти до основания на металлолом. Им можно дать возможность извлечь максимум выгоды для поднятия рейтингов, пиаря священнодействие с национализацией, но к реальному управлению не подпускать и на пушечный выстрел. Предлагаю россиянам создать управляющую кампанию, и зайти для осуществления всех этапов - от производства до реализации, тем более, что львиная доля нагрузки ляжет на российскую сторону. А если рынков сбыта не будет - то единственной выгодой, которую можно будет извлечь, станет кратковременная пиар-кампания".

Ходаковский, как и "ДНРовские" "горе-менеджеры", о которых он пишет, не поймет, что вне зависимости от того, кто будет отжимать бизнес у украинских олигархов, "Л-ДНР" или Россия, по цивилизованным законам, их продукция будет табуирована для рынков сбыта, о которых он так мечтает.

Относительно перспектив стать под юрисдикцию несуществующих "республик" металлурги уже высказались.

"ДНР" и "ЛНР" не признаны ни в одной стране мира, с которыми мы ведем торговую деятельность. "Национализация" или перерегистрация предприятий в юрисдикции ДНР / ЛНР приведет к полному прекращению экспорта их продукции. Кроме того, они не смогут продолжать свою дальнейшую работу без квалифицированного менеджмента и персонала, который группа Метинвест вынуждена будет сократить. Данные действия неизбежно приведут к остановке предприятий и их дальнейшему закрытию", - заявили в компании "Метинвест".

"Наше предприятие (Алчевский металлургический комбинат - ред.) превратится в груду развалин. Это не будет работать ни при каких обстоятельствах. Сертификация, экспорт и так далее, все это может работать только через Украину", - отметил исполнительный директор Индустриального союза Донбасса Максим Завгородний.

Что касается угольной промышленности, то донбасский уголь России в таком количестве точно не нужен. Об этом говорит и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он считает, что угроза главарей переориентировать производственные предприятия на рынок России и других стран является попыткой "напугать" Киев.

"Это попытка нас запугать. Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях, являются отдельно взятым звеном, и участвуют в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того чтобы поддерживать их жизнедеятельность, - это совсем не просто", - сказал Тука.

Он уточнил, что "продукция этих предприятий далеко не востребована на России". "Если говорить о тех же шахтах, там своего угля пруд пруди, не знают, куда девать, и поэтому закрывают шахты", - добавил Тука.

Пойдет ли напуганная всевозможными санкциями Россия на открытый отжим украинского бизнеса на Донбассе? Если мерить категориями 2014 года, когда эта страна украла целый полуостров, то отобрать несколько заводов и шахт, это даже не проблема.

Тем не менее, есть и вполне легальный способ передать эти предприятия в российские руки. Поскольку они зарегистрированы по украинским законам, владельцы могут их продать, если, конечно, найдут покупателей. Этот вариант развития событий выглядит странно, ведь кто же рискнет купить бизнес в охваченном войной регионе, но его тоже нельзя исключать.

Если украинские олигархи продадут свои активы на оккупированном Донбассе российским структурам, а те, в свою очередь, объявят процедуру банкротства через арбитражный суд РФ с тем самым "внешним управлением", то тогда пазл складывается. Если же ни о какой продаже даже речь не идет, то перспективы существования бизнеса Ахметова и Таруты в "Л-ДНР" до сих пор непонятны.