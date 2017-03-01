Информация, которую сначала распространили украинские СМИ со ссылкой на собственные источники, впоследствии была подтверждена и в штабе донецкого олигарха.

"Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории. У Гуманитарного штаба нет достоверной информации о причинах таких действий. Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь Штаба заблокированы, и волонтеры Штаба не имеют к ним доступа", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что боевики задержали директора "Донбасс Арены" и захватили сегодня несколько офисов фирм, принадлежащих Ринату Ахметову.

Все это, на первый взгляд, легко можно связать с ультиматумом, который боевики недавно выдвинули официальному Киеву относительно блокады Донбасса.

Утром, 27-го февраля, главари "Л-ДНР" выпустили заявление с требованием от Украины прекратить железнодорожную блокаду Донбасса, а в случае невыполнения требования пригрозили с 1-го марта ввести "внешнее управление" на действующих на оккупированном Донбассе украинских предприятиях.

К тому же, не так давно так называемые "Депутаты Народного Совета "ДНР" во втором чтении приняли поправки в Закон "О налоговой системе", согласно которым юридические лица и физические лица - предприниматели, которые не являются резидентами, до 1 марта обязаны заключить договора с налоговыми агентами Республики. В случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами, на предприятиях будут введены внешние администрации. Подробно о всех коллизиях с этим Depo.ua уже писал - это действительно стоит почитать, чтобы понимать ситуацию.

Мы же не будем сильно разжевывать здесь. Скажем лишь, что речь идет о предприятиях металлургии и угольной отрасли украинского бизнесмена Рината Ахметова и предприятиях, почти 50% доли акций которых имеет нардеп Сергей Тарута, а остальные акции принадлежат российскому бизнесу. К тому же почти все заводы и шахты уже остановили работу из-за блокирования железной дороги.

Понятно, что никакие ультиматумы главарей "Л-ДНР" не действуют на блокадников. Более того, они не собираются ликвидировать свои "редуты" даже на призывы руководства государства Украина.

Но, что же случилось у Ахметова в "Л-ДНР"? Неужели руководство псевдореспублик, которое достаточно лояльно относилось к олигарху все три года войны, решило прижать его, отобрать бизнес, переориентировать (что нереально на практике) его на Россию? Или же сам Ахметов таким образом пытается давить на украинскую власть. Мол, посмотрите: бизнес отжимают из-за блокадников, а украинский бюджет недосчитается миллиардов долларов. Делайте что-то, люди. Первый звоночек - "Донбасс Арена".

И именно вот этот первый звоночек наталкивает на мысль, что все это может быть какой-то игрой. Поскольку, почему-то не Енакиевский метзавод Ахметова захватили, например, а "Донбасс Арену". Стадион, от которого никакой пользы - он пустует уже третий год. Но медиа-выхлоп получается вполне приличный.

Впрочем, вполне возможно, что и сами боевики решили поиграть в серьезные намерения и ставят Ахметову шах, давая понять: или будешь платить налоги нам, или будь здоров.

В любом случае, стоит понимать, что внешнее управление на предприятиях Ахметова аукнется в "Л-ДНР" массовой безработицей. Впрочем, она и так будет из-за блокады Донбасса, в результате которой шахты и заводы стоят.

Судя по всему, развязка будет совсем скоро. Вслед за "Донбасс Ареной" боевики или украинская власть должны сделать следующий шаг, который может несколько пролить свет на ситуацию. И мы увидим, или донецкий олигарх придумал собственную игру с давлением на украинскую власть, чтобы она применила силу к блокадникам, или боевики окончательно решили выбросить его из Донбасса.