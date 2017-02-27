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Когда захват ДФС будет иметь смысл
10:37 27.02.2017 |
Интересная и конспирологическая история с якобы захватом ДФС 25 февраля нашими силами, а затем уходом оттуда, вряд ли так быстро закончится.
Depo.ua ранее подробно расписывал, что происходило возле Донецкой фильтровальной станции. Если напомнить кратко - террористы языком "заместителя командующего оперативного командования "ДНР" Эдуарда Басурина заявили, что ВСУ в 5 утра субботы захватили ДФС и обстреливают Ясиноватую и Спартак из минометов. Впоследствии штаб АТО опроверг информацию о цели захвата - обстрелы. Но промолчал о захвате. В СМИ появлялись версии. Россияне писали об "Азове", украинские СМИ об УДА (бывший ДУК "Правый сектор"). Сами добровольцы не сильно комментировали ситуацию, однако Depo.ua удалось узнать от одного бойца на условиях анонимности что на ДФС зашли "одичавшие добровольцы", которые действуют сами по себе.
Стоит напомнить, что история с захватом ДФС стала продолжением ситуации с обстрелами и остановкой станции, о которой мы писали 24 февраля. Без воды из-за этого сидела Авдеевка и часть Ясиноватой и Донецка. ОБСЕ же каждый раз напоминала об опасности - на станции хранится большое количество хлора. Именно из-за этой опасности, по сути, ДФС и находится в течение войны в "серой зоне", но ее обстрелы, обесточивания и остановки происходят регулярно с 2014 года.
В чем логика?
Понятно, что даже если бы ВСУ и взяли под собственный контроль ДФС сейчас, удерживать станцию без дальнейшего продвижения - идея не совсем хорошая. Потому что в результате боев произошло бы разрушение станции и экологическая катастрофа, во-первых - из-за хлора, а во-вторых - без воды остались не только оккупированные населенные пункты, но и наша Авдеевка. Поэтому без продвижения вперед и отбрасывания боевиков с позиций на ближайшей господствующей высоте - терриконе в 150 метрах на запад от Первого пруда и с рынка "Господарь" - захват ДФС не имеет смысла.
Данное наступление ВСУ в случае успешной операции позволило бы перекрыть трассу "Донецк-Горловка", создать плацдарм для наступления на Ясиноватую, а также лишило бы боевиков на Ясиноватском блокпосту поддержки с фланга и будущую потерю ЯБП при напоре ВСУ.
Пока же известно, что "одичавшие добровольцы" покинули территорию ДФС, однако с позиций вблизи станции (в лесу есть опорник 39-го батальона) никто не отходил. Даже сооружается новый. Террористам это не нравится - они продолжают жаловаться в ОБСЕ, мол, ВСУ должны отойти на 1,5 км. Прошлые жалобы завершились попыткой наступления на наши позиции в конце января. Тогда наша армия отбила его и боевики с потерями (включая известного командира 1-го батальона 11-го полка террористов по прозвищу "Грек") откатились назад.
Каким будет дальнейшее развитие событий в данном районе - загадка. Вполне возможно, что ДФС продолжит оставаться в серой зоне. Но тогда регулярные прилеты по станции обеспечены, поскольку перестрелки между боевиками и ВСУ будут продолжаться до того, пока наши силы не отбросят террористов с позиций вблизи станции.
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