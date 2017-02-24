Донецкая фильтровальная станция в очередной раз обстреляна в результате боев между ВСУ и террористами. Из ситуации когда-то всетаки придется выходить.



Двое суток ДФС, которая находится в "серой зоне", находилась под обстрелами, 8 снарядов разорвались на территории предприятия. По сообщениям "Воды Донбасса", боеприпасы попали в резервуар №1, с составом хлора. Был перебит хлоропровод и повреждена кровля.

Зафиксировано два попадания в резервуары с чистой водой, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров, кроме того, посечено осколками здание фильтров и повреждены оконные перекрытия (плиты OSB), а также кровля здания фильтров. В таких условиях ДФС прекратила работу, людей там нет и на работу выходить они не собираются - Авдеевка опять без воды. Также есть проблемы с водой в оккупированных Ясиноватой и Донецке.

Ситуация с ДФС, в целом, привычная. За три года войны уже трудно сосчитать, сколько было прилетов по ней и остановок работы станции. Их было много и в определенной степени происходили они регулярно. Только с конца января и в феврале этого года, были действительно три тяжелые ситуации с обстрелами и боями вблизи ДФС.

В конце января состоялась попытка боевиков отбросить позиции ВСУ, которые располагались за 200 метров от ДФС. Сначала террористы пытались продавить отвод наших войск на 1,5 км от станции через ОБСЕ. А когда не получилось, 29-го января начали наступление, в результате которого понесли большие потери, в том числе был убит боевик, "Командир 1-го батальона 11 полка" Иван Андреевич, более известный как "Грек".

Бои конца января - начала февраля под Авдеевкой завершились для террористов провально. ВСУ заняли ряд позиций, в том числе 39-й батальон обустроил опорник в лесу, вблизи дороги на Ясиноватую и Донецкую фильтровальную станцию. Боевики регулярно пытаются выбить ВСУ из занимаемых позиций, обстрелы из 82-мм и 120-мм минометов, стрелкового оружия, пулеметов ведутся из района рынка "Господарь" и террикона за Первым прудом. Также определенная активность наблюдается в районе Крутой Балки.

На днях, в результате очередных обстрелов ДФС была обесточена, и вот сегодня снова ее работа приостановлена. Стоит напомнить, что большую угрозу представляют контейнеры с хлором, повреждение которых в результате боев может привести к гуманитарной катастрофе.

Именно по этой причине перед украинской стороной в ближайшее время актуализируется задача решения проблемы в районе ДФС. С одной стороны, можно настаивать на демилитаризации вокруг ДФС, о чем уже говорит председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский. Но в условиях, когда противоположная сторона не придерживается договоренностей, идти на такой вариант рискованно. Поскольку, он также заставит отойти подальше от ДФС нашу армию, что увеличит риски взятия боевиками станции под контроль.

С другой стороны - существует военный вариант разрешения ситуации. Для этого ВСУ должны начать наступление в данном районе с захватом вражеских позиций на ближайшей господствующей высоте - терриконе в 150 метрах на запад от Первого пруда. Также нужно выбить террористов из рынка "Господарь". Это позволит перекрыть трассу Донецк - Горловка, отодвинуть террористов подальше. Вполне возможным является параллельное наступление в районе Ясиноватского блок-поста, который может стать плацдармом для отрезания Ясиноватой и Каштанового от Донецка.

Возможен и третий вариант - оставить все как есть, но ДФС и в дальнейшем будет подвергаться обстрелам, а Авдеевка оставаться без воды.