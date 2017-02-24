Вот уже месяц как Дональд Трамп занимает пост президента США, и привыкание к этому - непростая задача для всего мира в целом и Китая в частности.

Позиция нынешнего американского лидера в отношении Китая была провокационной и непредсказуемой, однако для укрепления собственной мощи Пекину необходимо благоволение Америки - равно как и ее рынки и технологии.

Устойчивые отношения с Соединенными Штатами лежат в основе стратегических интересов Китая - какой бы очевидной она ни казалась, эту установку, судя по всему, необходимо все время повторять.

Хотя бы на какое-то время Трамп, кажется, перестал оскорблять Китай и угрожать ему - не считая того, что в пятницу он опять назвал Пекин "чемпионом в манипуляциях валютой". Ключевые сотрудники его администрации теперь пытаются наладить отношения по телефону.

Так в чем же заключалась тактика Китая и как она сработала?

1. Заводите друзей через семью

Пекин очень быстро понял, что президент Трамп не будет вести дела как его предшественники.

В руководстве страны заметили, как важна для американского президента семья.

Еще до того, как сам Трамп или его ближайшие подчиненные напрямую поговорили с китайскими коллегами, пока в китайском интернете шептались, почему же Трамп не направил никакого дружественного послания к китайскому Новому году, - человек Пекина, посол в Вашингтоне Цуй Тянькай искусно подобрался к дочери Трампа Иванке.

Она навела мосты между двумя сторонами, появившись на приеме по случаю хорошо разрекламированного празднования китайского Нового года в посольстве в Вашингтоне.

У супруга Иванки Джареда Кушнера также есть контакты в Пекине - в лице его китайских бизнес-партнеров.

Другая дочь Трампа - Тиффани - сидела в первом ряду во время показа коллекции китайского модельера Таорэй Вонг на Нью-Йоркской неделе моды.

Чтобы укрепить эту сеть неофициальных контактов, известный китайский предприниматель Джек Ма встретился с Трампом и пообещал создать миллион рабочих мест для американцев путем продажи американской продукции через портал Alibaba.

Даже частные компании в Китае связаны с Коммунистической партией и даже они обязаны содействовать официальному Пекину, когда дело доходит до стратегических национальных интересов.

Джек Ма выполнил миссию и донес сообщение. Так же, как и 100 китайских компаний, спонсировавших поздравление с китайским Новым годом Трампу на билборде, расположенном на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Тиффани Трамп и модельер Таорэй Вонг

Чтобы укрепить эту сеть неофициальных контактов, известный китайский предприниматель Джек Ма встретился с Трампом и пообещал создать миллион рабочих мест для американцев путем продажи американской продукции через портал Alibaba.

Даже частные компании в Китае связаны с Коммунистической партией и даже они обязаны содействовать официальному Пекину, когда дело доходит до стратегических национальных интересов.

Джек Ма выполнил миссию и донес сообщение. Так же, как и 100 китайских компаний, спонсировавших поздравление с китайским Новым годом Трампу на билборде, расположенном на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

2. Приносите дары

В китайских судах томятся множество дел, связанных с бизнес-империей Трампа.

Пекин не скрывает, что китайские суды подотчетны Компартии.

Поэтому Китаю не составило труда ускорить процесс регистрации товарного знака Трампа, которой он ждал годами.

Трамп годами ждал регистрации своих товарных знаков на строительство

Необходимые шаги были предприняты быстро и без лишнего шума еще прошлой осенью, а дело закрыто на прошлой неделе с полной победой Трампа.



3. Говорите тихо, пока не пришло время говорить громко

Китай любит в случае чего обрушиваться на враждебные иностранные силы и государства, обвиняя их в оскорблении чувств китайского народа.

На протяжении своей президентской кампании он оскорблял и грозил Китаю, называя его вором и насильником в сфере торговли и подрывая установленный порядок в отношениях с Тайванем. Американские чиновники также предупреждали о более жестком подходе к действиям Пекина в Южно-Китайском море.

И тем не менее Пекин демонстрировал железную дисциплину и сдержанность.

Китай настаивает на том, что почти все Южно-Китайское море принадлежат ему, однако США не признают этого

Официальное новостное агентство Синьхуа заметило о Трампе: "Он скоро поймет, что лидеры двух стран должны использовать более зрелые и эффективные пути общения, чем обмен колкостями в "Твиттере".

Со времени ноябрьских выборов китайские СМИ держатся на коротком поводке и в освещении американской политики вынуждены использовать аккуратные формулировки Синьхуа.

4. Ждите случая

В отличие от других мировых лидеров председатель КНР Си Цзиньпин примечательно долго не поднимал телефонную трубку.

Оценив последствия телефонных разговоров президента Трампа с лидерами Мексики и Австралии, Пекин намеревался во что бы то ни стало избежать какого-нибудь недипломатичного инцидента.

Подождав, пока "взрослые" в президентской администрации - министр обороны Джеймс Маттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон - не соберутся в одной комнате (фигурально, а в некоторых случаях и буквально выражаясь), Китай получил именно то, что ему нужно.

Трамп и Си Цзиньпин долго откладывали телефонный разговор

И когда этот телефонный разговор все-таки состоялся, председатель КНР добился достойного диалога и заверений в приверженности политике единого Китая.

Си Цзиньпин подтвердил свою репутацию терпеливого и уверенного в себе игрока. А президент Трамп, сделав поначалу шаг в сторону Тайваня, отступил.

5. Не скупитесь на сладкие речи

С этого звонка отношения между Пекином и Вашингтоном оживились.

Недавно утвержденный на посту министр финансов Стивен Мнучин уже поговорил с несколькими ключевыми китайскими чиновниками. Тиллерсон также уже встречался со своими коллегами-дипломатами.

Пекин заговорил о достижении "консенсуса между председателем Си и президентом Трампом" об отношениях, основанных "не на конфликте и конфронтации, а на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве".

6. Отдавайте то, что можете отдать

С практической точки зрения, Китай понимает, что обоюдная польза означает желание идти на уступки и сотрудничество везде, где это возможно. И Китай уже сделал первый шаг, приостановив импорт угля из Северной Кореи.

Разумеется, свое решение Пекин объяснил квотами.

Но, учитывая последнее ракетное испытание, проведенное Северной Кореей и растущую озабоченность США относительно северокорейской ядерной программы, вероятнее всего этот шаг стал точным расчетом Китая, знающего, с кого выгоднее собрать пряники, а кого наказать кнутом.

7. Сделайте слабость оппонента своей силой

На мировой арене Си Цзиньпин представляет себя совсем иначе, нежели Дональд Трамп.

На экономическом форме в Давосе он активно выступал за глобализацию и свободную торговлю.

Конечно, Китай не назовешь образцовым примером страны с процветающей свободной торговлей, учитывая степень протекционизма на домашнем рынке. Однако в мире "альтернативных фактов" подобная риторика работает.

На региональной арене Китай представляет себя как лидер многосторонней торговли, используя преимущества, появившиеся после выхода США из Транстихоокеанского партнерства.

А на китайской политической сцене президент Трамп делает всю работу за Си Цзиньпиня.

Коммунистической партии Китая обычно непросто защищать авторитарную однопартийную систему перед открытой демократией Америки. Однако протесты на улицах городов США и визовый хаос, инициированный президентом Трампом в первый месяц его президентства, стали настоящим подарком китайской пропаганде.

Второй подарок - война, объявленная Трампом против американских СМИ, с которыми до этого китайская государственная пресса боролась в одиночку.

Пекин с удовольствием использует оба этих подарка в политических целях внутри страны.

Тактика, которая работает

Пока Китай доволен результатами своей работы. Однако эта сложная многоуровневая игра может быть опасна и чревата ловушками в долгосрочной перспективе.

Китай смог нейтрализовать риски и воспользоваться возможностями первого месяца президентства Трампа.

Первый раунд выиграл Китай. Но впереди этих раундов бесконечно много.