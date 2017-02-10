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Гройсман просит у Рады больше времени для подготовки бюджетной резолюции на 3 года
15:42 24.02.2017 |
Правительство Украины в рамках перехода на новую систему управления государственными финансами разрабатывает трехлетнюю бюджетную резолюцию и просит парламент пересмотреть сроки подачи и рассмотрения документа для того, чтобы сделать его более фундаментальным и системным.
Об этом в ходе выступления в парламенте сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Мы утвердили среднесрочную стратегию развития публичных финансов. Сейчас формируем бюджетную резолюцию, которая предполагает трехлетнее бюджетное планирование. Но мы просили бы отсрочить формирование и рассмотрение этой резолюции, поскольку это резолюция не на год, а на три года - это более фундаментальный труд», - сказал глава правительства.
Справка УНИАН, согласно нормам Бюджетного кодекса, правительство должно подать проект Бюджетной резолюции на будущий год не позднее середины апреля, а в целом документ должен быть утвержден в первой половине года. Однако в феврале Кабмин принял новую стратегию управления госфинансами, которая предполагает изменение макроэкономического планирования и прогнозирование развития государства на период 3-5 лет.
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