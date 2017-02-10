Александр Суков, Деловая столица

Правительство думает, что планирование госфинансов на три года вместо одного существенно повысит эффективность использования средств.

Что произошло?

Кабмин одобрил концепцию управления государственными финансами, которая предусматривает введение среднесрочного бюджетного планирования на три и более года. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что это очень важный документ, поскольку вводит практику принятия среднесрочных бюджетных деклараций и меняет политику управления государственным долгом.

Как это будет работать?

По задумке Минфина, в среднесрочной бюджетной декларации будут определены основные прогнозные и целевые макропоказатели, основные задания бюджетной и налоговой политики, максимальные размеры расходов бюджета (общие и для каждого министерства и ведомства). В законе будут закреплены ограничения дефицита бюджета, внешнего долга, расходов и т.д.

Ожидается, что правительство будет привлекать Верховную Раду к планированию бюджета на более ранних стадиях.

Чего это позволит достичь?

Цель внедрения новой системы - повысить эффективность управления государственными финансами, добиться четкости целей развития и ключевых показателей эффективности, распределять бюджетные ресурсы согласно приоритетов развития в среднесрочной перспективе.

По задумке авторов реформы, это позволит более эффективно тратить государственные средства - будет осуществлен переход от содержания учреждений к предоставлению качественных государственных услуг. Также это должно повысить качество и эффективность администрирования налогов и сборов и уровня соблюдения налогового законодательства.

Что будет сделано уже в этом году?

В текущем году будет принята бюджетная декларация на 2018-2020 гг., в которой будет закреплены приоритеты бюджетной политики и предельные объемы расходов. Министры будут представлять Верховной Раде взятые на себя цели и отчитываться об их достижении.

Должен быть разработан и принят закон "О государственном стратегическом планировании" и разработана стратегия налоговой системы.

Какие проблемы нужно решить для реализации этого новшества?

Минфин признает, что для внедрения его инициативы нужно решить проблему непредсказуемости бюджетной и налоговой политики: сейчас налогоплательщики не знают, в каком размере налоги им придется платить в следующем году, а министерства - какого размера суммами они будут распоряжаться. Также для внедрения системы долгосрочного планирования необходимо укрепить связь между бюджетными программами и приоритетами развития экономики - сейчас ограниченные ресурсы фактически используются неэффективно.

Что думают по этому поводу эксперты?

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко:

Сейчас, распределяя бюджетные средства, государство планирует свою деятельность только на год. Это означает, что только на год планируются закупки лекарств, строительство инфраструктурных объектов, программы по образованию и науке. Но процессы в реальности занимают гораздо больше - за год не успеют вырасти все школьники, за год невозможно с нуля построить новые дороги или порты, за год нельзя вывести украинские университеты в топ мировых рейтингов или довести до коммерческого использования методику реабилитации после инфаркта.

Как правило, государственные инфраструктурные проекты - проекты масштабные и долгосрочные. При этом распорядители средств не могут быть уверенными в том, что на следующий год получат необходимое финансирование, а следовательно - не могут сформировать заказы и гарантировать поставки. Эффективность использования средств существенно снижается. Интересно, что распорядители часто не выбирают даже то, что заложено в финансировании на текущий год. Среднесрочного планирования требуют такие важные для качества жизни людей программы, как профилактика, вакцинация, программы в образовании, пр.

Экономия бюджета от введения среднесрочного планирования также может быть существенной. Оно повышает эффективность бюджетных затрат - распорядители средств или депутаты уже не могут просто так на ровном месте увеличить финансирование программы просто потому, что им понадобились деньги - они обязаны пояснить отличия от плана.

Планирование предполагает постановку целей - это то, чего сейчас остро не хватает бюджетированию. Целевое бюджетирование - это когда каждая бюджетная программа ориентирована на конкретную среднесрочную цель распорядителя средств, и каждая программа имеет четкие показатели продукта и результата, привязанные к этой цели. К примеру, если цель МОЗ - снизить детскую смертность, бюджетной программой может быть вакцинация, а продуктом (показателем выполнения программы) - количество вакцинированных детей, процент вакцинированных детей от общего количества или другие подобные индикаторы. Важно, чтобы они были измеримыми, ориентированными во времени, отображали результат для общества, а не внутренние процессы в госорганах, как это происходит сейчас (например, индикатором в программе сейчас может быть количество написанных писем или изданных распоряжений).

Среднесрочное планирование поможет определиться, для чего государство осуществляет и финансирует ту или иную деятельность, действительно ли на это нужно именно столько ресурса, сколько заложено в бюджете, каких показателей можно достичь, используя этот ресурс. А бюджетирование на несколько лет вперед дает мощный толчок государственным инвестициям.

Советник президента Ассоциации украинский банков Алексей Кущ:

Переход на трёхлетнее бюджетное планирование - это правильный шаг, сделанный в неверном направлении... С одно стороны, такие планы нужны для расширения инвестиционного планирования внешним и внутренним инвесторам. По идее, бюджетные резолюции и непосредственно государственный бюджет должны формироваться исходя из параметров, заложенных в этих планах.

Но для того, что бы это стало реальным инструментом, а не очередной фикцией, нужно: 1) таргетирование инфляции на три года, причём не только потребительской, но и промышленной, а для этого нужно формировать трёхлетнюю политику по базовым тарифам (ж/д перевозки, перевалка в портах, тарифы на электроэнергию, цены на природный газ); 2) таргетировать обменный курс гривны, ведь в условиях импортозависимой и бивалютной экономики без определения курсового коридора все планы можно отправить в корзину для мусора; 3) сформировать неизменную на ближайшие три года налоговую политику с мораторием на изменения.

Очевидно, что все три пункта не будут обеспечены, даже в части прогноза потребительской инфляции на ближайшие три года. Поэтому и приходится оценивать инициативы Минфина как очередной правильный шаг в неверном направлении...