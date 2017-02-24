Харьковский областной совет отказал компании «Укргаздобыча» в согласовании разработки месторождений газа и нефти на территории семи районов области. Об этом «Власть: Харьков» стало известно из решения Харьковского облсовета.

Депутат облсовета Андрей Шевчук (фракция ВО «Батьківщина») отметил, что «Укргаздобыча» предложила слишком мало средств на социальное развитие районов, где расположены месторождения.

«Нам дали такую сумму, какую давали папуасам. Предприятие получает сверхприбыль, а мы - ухудшение экологии и разбитые дороги», - заявил депутат.

Представитель компании Юрий Фесенко, присутствовавший на сессии облсовета, просил слово, но депутаты его не предоставили.

Просьба компании о согласовании включала в себя согласование разработки Красноградского месторождения, Бритайской площади (Лозовской, Близнюковский и Барвенковсий районы), Лозовской площади (Сахновщинский, Лозовской и Близнюковский р-ны), Мажаровской площади (Зачепиловский, Сахновщинский и Кегичевский р-ны), Южно-Кобзевской площади (Зачепиловский, Красноградский, Сахновщинский и Кегичевский р-ны), Южно-Орельской площади (Сахновщинский и Лозовской районы).