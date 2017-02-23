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Кабмин утвердил порядок пересмотра цен на газ для населения каждые полгода - с 1 апреля и с 1 октября
07:59 23.02.2017 |
Кабинет Министров утвердил порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ), согласно которому корректировка цен может осуществляться правительством каждые полгода (с 1 апреля и с 1 октября) в случае, если стоимость импортированного газа увеличится за полугодие более чем на 10%.
Об этом говорится в постановлении №90 от 21 февраля, которым правительство внесло изменения в постановление от 1 октября 2015 года о возложении специальных обязанностей по поставкам газа на НАК "Нафтогаз Украины", передают Українські Новини.
Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.
Теперь же Кабмин вводит 2 новых понятия - "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября) и "газовое полугодие" (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта).
Согласно новым изменениям, обязанности рассчитывать предельные розничные цены на газ для населения и ТКЭ возложены на Министерство энергетики и угольной промышленности.
При расчете предельной розничной цены газа для населения и ТКЭ министерством будут учитываться: среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие) с учетом затрат на транспортировку до украинской границы и входа в ГТС в пересчете на официальный курс НБУ за 2-й и 3-й месяцы текущего газового полугодия (либо май-июнь, либо ноябрь-декабрь), а также тарифы на поставку и распределения газа внутри Украины, НДС и торговая наценка поставщика.
Такие расчеты Минэнерго обвязано проводить за 2 месяца до начала каждого следующего газового полугодия и обнародовать их на своем сайте.
Если текущие цены на газ отклоняются от расчетов Минэнерго более чем на 10%, то Кабмин пересматривает их, если менее - то цены остаются прежние.
Первый пересмотр цен может быть проведен с 1 апреля.
Но поскольку текущие цены на природный газ для населения и ТКЭ действуют с мая 2016 года (будет 11 месяцев на момент возможного пересмотра в 2017), то при расчете новых цен Минэнерго будет учитывать котировки на немецком газовом хабе за весь этот период - с мая 2016 года по март 2017 года.
Порядок также предусматривает, что если будет корректироваться цена на газ для населения, одновременно будет также пересматриваться и закупочная цена газа "Нафтогазом" у своей дочерней компании "Укргаздобычи".
Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что исключает повышение цен на природный газ для населения с 1 апреля.
31 марта 2017 года заканчивают действие специальные обязанности "Нафтогаза" поставлять газ населению по регулируемым Камбином ценам.
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Предыдущая редакция постановления правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязанностей предусматривала ежеквартальную корректировку цен на газ для населения в случае существенного изменения цен импортного паритета, но механизма такого пересчета в старой редакции прописано не было.
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