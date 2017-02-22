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Ситуация в экономике США ограничивает возможности быстрого роста, - Пол Кругман
13:19 22.02.2017 |
Судя по всему, команда Трампа предполагает рост на десятилетие в диапазоне 3% - 3,5%. Такой вариант не был бы беспрецедентным событием - американская экономика росла на 3,4% во время правления Рейгана, на 3,7% при Билле Клинтоне. Однако повторение таких показателей представляется маловероятным.
Прежде всего, в годы правления Рейгана дети периода бума рождаемости все еще продолжали пополнять рабочую силу. Сегодня они ее покидают, а рост населения трудоспособного возраста замедлился до минимальных показателей. Один лишь этот демографический сдвиг, при прочих равных, уменьшает примерно на один процентный пункт рост американской экономики.
Более того, и Рейган, и Клинтон получили в наследство депрессивную экономику, а уровень безработицы значительно превышал 7%. Это означает, что имел место значительный экономический спад, однако это позволило перейти к быстрому росту, когда безработные вернулись на свои рабочие места. Сегодня, напротив, показатель безработицы находится на уровне ниже 5%, а другие индикаторы свидетельствуют о том, что экономика близка к полной занятости. Все это создает значительно меньше предпосылок для быстрого роста.
Единственным способом, который позволил бы нам получить чудо в виде экономического роста, может стать колоссальный рост производительности - выработка на одного рабочего в час. Это, конечно же, может произойти - возможно, появится огромное количество летающих автомобилей без водителя. Но такие вещи вряд ли следует включать в базовый прогноз.
И, несомненно, не следует рассчитывать на это как на результат консервативной экономической политики. Что и подводит меня к вопросу о странной самонадеянности правых в области экономики.
Как я сказал, вера в то, что сокращение налогов и дерегуляция смогут в любом случае обеспечить колоссальный рост не является уникальной чертой администрации Трампа-Путина. То же самое мы слышали от Джеба Буша, мы слышали это от таких республиканцев в Конгрессе как Пол Райан. Возникает вопрос, почему. В конечном итоге, нет ничего - вообще ничего - в истории, что оправдывало бы подобную самонадеянность.
Да, в годы Рейгана отмечался довольно быстрый рост. А Билл Клинтон, увеличивший налоги на богатых на фоне уверенных предсказаний правых о том, что подобные меры приведут к экономической катастрофе, руководил страной в период еще более значительного роста. Президент Обама управлял страной в период еще более высокого роста количества рабочих мест в частном секторе, чем Джордж Буш-младший, даже если не брать во внимание обвал в 2008 году. Кроме того, две политики Обамы, вызывавшие особую ненависть правых - повышение в 2013 году налога на богатых и введение в силу Закона о доступном медицинском обслуживании, - никоим образом не замедлили роста рабочих мест.
Тем временем растущая поляризация американской политики привела нас к тому, что можно назвать экспериментами в области экономической политики на уровне штатов. Канзас, где доминирующее положение занимали консервативные истинные верующие, ввел в действие резкое сокращение налогов, и все это сопровождалось обещанием того, что подобное сокращение запустит быстрый рост; но случился не быстрый рост, а бюджетный кризис. На прошлой неделе законодатели Канзаса выбросили белое полотенце и одобрили значительное повышение налогов.
В то же самое время, когда Канзас поворачивал резко вправо, недавно образовавшееся демократическое большинство в Калифорнии увеличило налоги. Консерваторы назвали это "экономическим самоубийством" - однако с этим штатом, на самом деле, все в полном порядке.
Таким образом, реальность полностью противоречит утверждениям о том, что сокращение налогов и дерегуляция являются лекарствами, вызывающими экономическое чудо. Так почему же целая политическая партия продолжает настаивать на том, что они являются ответом на все проблемы?
И неважно, является ли хорошей вещью для экономики в целом сокращение налогов на миллиардеров при одновременном предоставлении мошенникам и загрязнителям окружающей среды возможности мошенничать и загрязнять. Очевидно, что это хорошо для миллиардеров, мошенников и загрязнителей окружающей среды. При существующих ныне избирательных фондах это создает стимулы для того, чтобы политики продолжали поддерживать провальную доктрину, а исследовательские институты продолжали придумывать новые объяснения для этой доктрины и так далее.
И в таких вопросах Дональд Трамп, на самом деле, не хуже, чем остальные члены его партии. Но, к сожалению, он и не лучше остальных.
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