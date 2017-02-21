Вновь по всей линии фронта наблюдается большое обострение, которое иногда переходит в открытые бои с захватом или потерями позиций.

Луганское направление практически всегда отличалось определенным затишьем, по сравнению с Донецким и Мариупольским, но и здесь периодически бывает по-настоящему горячо.

Как известно, еще в январе этого года усилиями 25-го батальона 54-й бригады (грузинский легион) удалось продвинуться со стороны Троицкого в направлении Калиново. Но тогда развить успех не удалось, потому что продвижение ВСУ было остановлено огнем из 152-мм и 122-мм артиллерии, минометов и "Градов".

Как оказалось, террористы сделали определенные выводы, и пока продолжалось "затишье", существенно усилили свои позиции: в Первомайск прибыло 300 "казаков" "Всевеликого войска донского" "атамана" Козицына. Кроме живой силы, боевики получили из России более 600 тонн боеприпасов, около 2000 тонн горюче-смазочных материалов, не менее 80 ББМ (включая танки) и 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО).

Учитывая то, что северные границы "ЛНР" от контролируемых Киевом территорий отделяет бурная река Северский Донец, которую форсировать в нынешних условиях практически невозможно, террористы сосредоточились на юго-западном направлении - в районе Попасной. Там еще 19 февраля боевики захватили врасплох Новоалександровку, которая находится в серой зоне, в 7 км от Попасной.

При этом ситуация вдоль трассы "Бахмутка" (неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка) продолжает находиться "на паузе". За минувшие сутки пресс-центром штаба АТО там был зафиксирован лишь 20-минутный обстрел Валуйского (пригород Станицы Луганской), что на украинской территории.

Однако, согласно перехваченным сообщениям вражеской стороны, перманентные боевые действия велись вдоль всей "Бахмутки", правда, без уточнения координат.

Известно, что началось все из боевых столкновений в районе Калиново и Первомайска, где на отбитой у террористов высоте "270.4" окопалась героическая 54-я бригада, которая ранее отличилась в боях на Светлодарской дуге. Дело в том, что с этой высоты хорошо простреливается захваченная террористами Новоалександровка, нельзя было не использовать.

По сообщениям испуганных коллаборационистов, которые гордо зовут себя "граждане "ЛНР", бой в этом районе завязался очень серьезный, с использованием как стрелкового оружия и минометов, так и реактивной артиллерии. Причем эхо разрывов снарядов можно было услышать не только в Голубовке (экс Кировск), Кадиевке (экс Стаханов) и Брянке, но и в Алчевске.

Если отслеживать Твиттер и ВКонтакте, то на основе сообщений с местными тегами можно сделать вывод, что бои в данном районе продолжались 20 февраля, примерно с 17:00 и до поздней ночи.

Но и это еще не все. На одном из вражеских ресурсов проскочила информация о мощном единичном взрыве на трассе "Бахмутка", который произошел вчера, в 14:49 по местному времени ("ЛНР" живет по московскому времени - ред.). Что именно взорвалось и где именно произошел взрыв - пока неизвестно, ведь так называемая трасса "Бахмутка" имеет более сотни километров в длину - от Луганска на востоке до Первомайска на западе.

Судя по всему, Вооруженные силы Украины решили ответить на наглость террористов и попытаться, как минимум, заставить их уйти из Новоалександровки, а максимум - возможно, даже освободить Калиново.

Кстати, про Новоалександровку. Освободить ее традиционным способом проблематично, потому что рядом с огневыми точками боевиков находятся дома мирных жителей. Поэтому едва ли не единственный способ заставить террористов покинуть украинский поселок - окружить их, оставив узенький коридор либо для ухода, либо для полной ликвидации во время этого ухода. Собственно, видимо именно этим и вызван бой между Калиново и Первомайским - буквально в тылу боевиков, засевших в Новоалександровке.

Как бы там ни было, а, судя по всему, оставлять без ответа попытки "ползучего наступления" террористов никто не собирается. И хоть ситуация осложняется ротацией украинских войск, которая сейчас идет по всей линии фронта, но это - явление временное. Более того, по нашей информации, во время этой ротации на передок заступают бойцы, которые имеют опыт участия в боевых действиях, поэтому много времени на раскачку им не понадобится.