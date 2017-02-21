Боевые действия на Луганском направлении, которые активизировались еще в январе, для ВСУ пошли не по лучшему сценарию, хотя поначалу все складывалось довольно удачно.

Усилиями 25-го батальона 54-й бригады (грузинский легион) удалось продвинуться со стороны Троицкого в направлении Калиново до Первомайска-Кадиевки. Но продвижение ВСУ было остановлено огнем из 152-мм и 122-мм артиллерии, минометов и "Градов". Кроме позиций ВСУ, доставалось и населенным пунктам: Новозвановке, Новоалександровке, Крымскому, Троицкому.

В последние дни террористы преимущественно из 120-мм и 82-мм минометов, СПГ, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку, Новозвановку, Крымское - прилетало даже в Попасную. А параллельно с этим наблюдалось усиление группировок войск.

По информации жителей Первомайска и Кадиевки, по улицам города ездила тяжелая техника, фиксировались "Грады". В Первомайск прибыло 300 казаков "Всевеликого войска донского". Кроме этого проводились учения, отрабатывались наступательные действия.

Через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было доставлено более 600 тонн боеприпасов; около 2000 тонн горюче-смазочных материалов; не менее 80 ББМ (включая танки); 10 артиллерийских систем (САУ и РСЗО).

Результатом всего этого стала информация о захвате террористами Новоалександровки в серой зоне, в 7 км от Попасной. Террористы заняли покинутые дома и располагают собственные позиции рядом с теми домами, где живут люди.

Расчет террористов достаточно прост. Новоалександровка может быть плацдармом для продвижения в направлении Новозвановки и даже Попасной, но эта задача является нереальной из-за довольно плотной обороны ВСУ на этих участках. Впрочем, из Новоалександровки боевики смогут вести огонь по нашим позициям. А вот ответный огонь ВСУ осложняет тот момент, что в поселке до сих пор есть мирное население. Боевиков этот факт, как известно, никогда не останавливал.

Стоит отметить, что вблизи Попасной, Новозвановки и Новоалександровки ранее были расположены позиции 24-й бригады, а рядом - 17-й танковой. Со стороны Троицкого действуют бойцы 25-го батальона "Киевская Русь", а также 54-бригада.

Террористы воспользовались ротацией, которая происходит в ВСУ по всей линии фронта. Вполне возможно, что с использованием подвезенной из России тяжелой техники и боеприпасов террористы попытаются пойти в прорыв из Новоалександровки. Впрочем, командование ВСУ предусматривает такое развитие событий, и боевиков ожидает ряд сюрпризов: от заминированных участков до огневого контроля ВСУ.

