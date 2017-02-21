Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 февраля, назначил генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера своим советником по вопросам безопасности вместо ушедшего в отставку с этого поста Майкла Флинна. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь хозяина Белого дома Шон Спайсер.

"Президент назвал генерал-лейтенанта <...> Макмастера главой Совета национальной безопасности США, генерал-лейтенант Кит Келлогг остается руководителем аппарата СНБ" при Белом доме, написал Спайсер. Келлогг исполнял обязанности главы СНБ после ухода с этой должности Флинна.

Кандидатура советника президента США по нацбезопасности не требует утверждения в американском Сенате, уточняет агентство Reuters. Его назначает непосредственно глава государства. Лицо, занимающее этот пост, определяет основной вектор американской внешней политики.

Новый советник Трампа

Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). В 1980 году он окончил академию Вэлли-Фордж, а в 1984 - элитную военную академию в Вест-Пойнте.

Отличился во время первой войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Был награжден Серебряной звездой за отвагу, проявленную во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. Позднее участвовал в операциях в Афганистане.

Отставка Флинна

Майкл Флинн 14 февраля подал в отставку с поста советника президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности. Это произошло на фоне публикаций в СМИ о том, что он, не имея на это соответствующих полномочий, по телефону обсуждал антироссийские санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Также Флинн ввел в заблуждение по данному вопросу вице-президента Майка Пенса, которому заявил, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему ограничительных мер против Москвы.