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Новым советником Трампа по вопросам безопасности назван генерал-лейтенант армии США Герберт Макмастер
07:23 21.02.2017 |
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 февраля, назначил генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера своим советником по вопросам безопасности вместо ушедшего в отставку с этого поста Майкла Флинна. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь хозяина Белого дома Шон Спайсер.
"Президент назвал генерал-лейтенанта <...> Макмастера главой Совета национальной безопасности США, генерал-лейтенант Кит Келлогг остается руководителем аппарата СНБ" при Белом доме, написал Спайсер. Келлогг исполнял обязанности главы СНБ после ухода с этой должности Флинна.
Кандидатура советника президента США по нацбезопасности не требует утверждения в американском Сенате, уточняет агентство Reuters. Его назначает непосредственно глава государства. Лицо, занимающее этот пост, определяет основной вектор американской внешней политики.
Новый советник Трампа
Макмастер родился 24 июля 1962 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). В 1980 году он окончил академию Вэлли-Фордж, а в 1984 - элитную военную академию в Вест-Пойнте.
Отличился во время первой войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Был награжден Серебряной звездой за отвагу, проявленную во время операции "Буря в пустыне" в Ираке. Позднее участвовал в операциях в Афганистане.
Отставка Флинна
Майкл Флинн 14 февраля подал в отставку с поста советника президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности. Это произошло на фоне публикаций в СМИ о том, что он, не имея на это соответствующих полномочий, по телефону обсуждал антироссийские санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Также Флинн ввел в заблуждение по данному вопросу вице-президента Майка Пенса, которому заявил, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему ограничительных мер против Москвы.
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