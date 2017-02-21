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Топливно-энергетический комплекс
Кто такой Андрей Артеменко
18:02 20.02.2017 |
Сегодня, 20 февраля, проходит третья годовщина расстрелов на Майдане - переломного момента в Революции достоинства, когда Янукович и Ко утратили власть, а высокие должности заняли "новые" люди. И среди этих "новых лиц" оказалось немало тех, кто прошедшие протестные настраивали воспринимали как что-либо иное в свое жизни - просто бизнес.
История одного из таких политиков и вышла в топ-темы сегодняшнего дня благодаря расследованию The New York Times.
Авторы материала, журналист Меган Тухей, занимающаяся расследованиями, и корреспондент NYT в Вашингтоне Скотт Шейн, который специализируется, в частности, на теме нацбезопасности, пишут, что план представил нардеп из Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко, который ранее хвастался своими контактами с республиканцами и поездками на встречи с ними в США.
Данный документ в запечатанном конверте лег на стол советнику Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его отставки из-за скандала с российскими связями. В этой "пьесе" помимо Артеменко играли также известные русофилы - адвокат президента Майкл Коэн и деловой партнер Трампа Феликс Сатер. Вовлечен в эту всю историю оказался и бывший советник Януковича Пол Манафорт, который лишился должности главы штаба Трампа как раз из-за этой работы и связей с Кремлем. Но он с Артеменко, Сатером и Коэном вроде как лично не встречался.
Судьба плана пока неизвестна, что бы сам Артеменко ни утверждал о проявленном к нему интересу со стороны Белого дома. Что этот план собой представляет, в принципе, вся страна уже знает. Если использовать один из любимых приемов таблоидов - он "взорвал сеть". Артеменко говорит, что вообще над планом вместе с ним работали несколько десятков депутатов, включая и РПЛ, и коалицию. Знал ли о нем Ляшко? По словам Артеменко, в общих чертах да. Но учитывая масштаб "политического ущерба" после публикации NYT, лидер РПЛ может сейчас жалеть, что не ознакомился с документом более детально.
Во-первых, самое главное - Артеменко предлагает отдать Крым в аренду россиянам на 50 или 100 лет, как пишет NYT. Правда сам "радикал" в интервью "Страна.ua" говорил о 30-50-летней аренде. Российские политики и крымские ренегаты этим пунктом были очень сильно возмущены (кто искренне, кто нет), ведь на "референдуме" уже якобы сказали свое слово. Попытались в общем создать иллюзию непричастности к такому компромиссу.
Во-вторых, Донбасс (тут все несколько аккуратнее): вывод войск РФ, контроль над границей и референдум об особом статусе ОРДЛО. Артеменко предлагает создать фонд, который наполняла бы Россия платежами за Крым. Все больше похоже на компромисс, верно ведь.
И тут нужно сделать небольшое, но важное отступление. На следующий день в интервью "Апострофу" бывший советник Путина Андрей Илларионов провел историческую параллель между Донбассом и оккупацией Эльзаса и Лотарингии прусскими войсками, к возвращению которого французы вернулись через 48 лет. Любопытное совпадение. И да, можно по-разному относиться к Илларионову и его пророчествам. Но, вероятно, написано "Донбасс", а читать нужно "Крым".
И дальше еще интереснее. Нардеп предлагает отмену санкций после выполнения плана, внеблоковый статус Украины (ни НАТО, ни ЕС, ни ТС). Кроме того, речь идет и об отказе от минского процесса как мертвого формата. Тут трудно спорить, но Артеменко хочет вернуться к не менее, как оказалось, беззубому Будапештскому меморандуму, а все переговоры проводить в Казахстане, где сейчас Москва, Анкара и Тегеран играют в "Ялтинскую конференцию" по Сирии.
Напомним, 26 сентября 2016 года Артеменко, глава комитета по евроинтеграции, между прочим, в кулуарах Рады заявил о провале Ассоциации Украины ЕС. Как писал "Голос.ua", он не скрывал фатализма: в НАТО и Евросоюзе Киев не ждут, и потому нужно дружить с бывшими республиками СССР. "Нужно смотреть на свое окружение, на своих соседей, на свою семью. Поэтому у нас нет другого шанса, чем договариваться со своими соседями", - разглагольствовал он. Было ли такое заявление, проверить уже трудно, поскольку соответствующее видео на YouTube теперь отсутствует. Но в суд на журналистов Артеменко не подавал.
Вернемся к плану. Еще один имеющий огромное значение кусок - это компромат на Петра Порошенко, полученный благодаря сотрудничеству с Валентином Наливайченко. "Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы", - сказал сам Артеменко.
Несколько ранее, 18 февраля, он в Facebook опубликовал чтиво с критикой Порошенко и другими интересностями, приурочив пост к поездке президента на Мюнхенскую конференцию по безопасности. "У нас же из-за отсутствия идей членство стало целью, но не нации - а коррумпированной политической элиты во главе с президентом Порошенко. И его выступление и поведение в Мюнхене лишний раз меня убедило в том, что он так ничего и не понял. Этакий upgrade Янукович 2.0. Только несравненно умнее, хитрее, образование, неплохо говорящий по-английски", - пишет Артеменко, не забыв аккуратно похвалить россиян за внимательность к мировым процессам, чего, мол, нет у украинской власти. Признанные Путиным "паспорта ЛДНР" он вообще считает "последним гвоздем в политику Порошенко и принуждение к выполнению ущербного Минска на российских условиях".
Отметим, что его размышления были фактически раздавлены работой журналистов Тухей и Шейна. Комментарии под этим постом пестрят ссылками на статью NYT, нецензурными высказываниями и напоминанием одного пользователя о существовании статьи 110 УК.
А в целом нельзя не обратить внимания на параллель с Александром Онищенко, который также вывел на сцену компрометирующие данные о Порошенко. И манипулировал этим в контексте ознакомления с ними Вашингтона. Проще говоря, налицо цель - значительно осложнить отношения Украины и США, пользуясь присутствующим еще беспокойством касательно Трампа, и добиться в результате смены власти. Артеменко ратует за досрочные выборы, активно также напоминая о том, что в Украине парламентско-президентская форма правления.
И еще Артеменко известен своей "любовью" к консерваторам США и Британии, и даже видит себя как бы украинским Трампом. Не исключено, что в воображении он представляет себя политиком, повторившим успех республиканца-популиста.
Потенциал к различным сомнительным политическим и бизнес-махинациям, отметим, у него есть, судя по биографии. Родился он в 1969 году в Киеве, вырос там же. На неэнциклопедической, как предупреждает сама Wikipedia, странице Артеменко (украинская версия) указывается, что он, мол, еще в школе был в восторге от геополитики и вариативности политического устройства государства. Но выучился на инженера-системотехника в столичном Политехе.
После службы в армии ушел в бизнес. По словам Артеменко, стартовый капитал он получил как гастарбайтер - мойщиком шкур и собирателем огурцов в Бельгии в начале 90-х. Первая его фирма, "Криста", занималась торговлей продукцией легкой промышленности с зарубежьем. После первой поездки США ушел в спортивное право, зарабатывая уже на защите интересов и в качестве менеджера спортсменов из Украины, России и Беларуси. Его услугами пользовались братья Кличко, Андрей Шевченко, Олег Лужный, Сергей Ребров и т.д.
Побывал президентом киевского ФК ЦСКА, советником Александра Омельченко, на то время мэра Киева (1990-2004), и был одним из основателей его партии "Единство".
Но еще до этого им заинтересовались правоохранители. Проходил Артеменко сразу по четырем уголовным делам о хищениях. Наследил в "Нафтогазе" при расчетах за топливо с "Газпромом", обворовывал вышеупомянутый футбольный клуб Минобороны - за три месяца в 2000 году умыкнул почти $4 млн. Туда, как писали СМИ, он попал благодаря завхозу Леонида Кучмы Игорю Бакаю в рамках плана по превращению ФК в механизм отмывания средств. Деньги, которые должны были идти клубу от различных операций, шли на его личный счет в Риге, открытый без лицензии НБУ.
Вместе с Омельченко попал под прицел общественности и правоохранителей по подозрению в финансировании партии из столичного бюджета. В итоге Артеменко "проиграл" прокуратуре и сел в СИЗО. Пробыл там 2,5 года, пока всем известный Ренат Кузьмин не сжалился ввиду смертельной болезни (рака) и не выпустил его на поруки Михаила Добкина. Ему все простили. А рак куда-то улетучился.
Находясь в казематах на Лукьяновке, Артеменко сошелся с семьей Тимошенко, и уже через два года уже депутатствовал как глава фракции БЮТ в Киевсовете. Правда, фракцию бросил ради большинства Леонида Черновецкого. Еще немного позже, в 2007 году, была устроена показуха в Голоссевском суде, который отменил все обвинения против Артеменко.
Плотно работал в сфере оборонного бизнеса, зарабатывая на поставках соответствующей продукции в горячие точки. Особе место в сердце нынешнего "радикала" занимал Катар, где он реализовывал свои интересы с 2012 года до и после Майдана. Например, в 2015 году он летал в Доху вместе с бывшим комбатом "Миротворца" Андреем Тетеруком и депутатом-пловцом Дмитрием Силантьевым. В королевстве Артеменко, судя по материалу на сайте его же партии, он договаривался о поставках сжиженного газа. Что ж. Очень актуально, учитывая тенденцию к энергонезависимости - отказу от российского газа. Все уперлось в турок, а именно - пропустят или нет корабли через пролив. Переговоры проходили в апреле, а уже в декабре стало известно, что Доха будет поставлять сжиженный газ в Турцию, которая как раз побила горшки с Россией. Судя по всему, не сложилось.
Участие в Майдане. Некоторое время он участвовал в протестах со стороны лагеря БЮТ, но затем решил, что выступает против какого-либо диалога с Януковичем, вассалом России - с которой теперь уже хочет наладить отношения. В общем, тогда он начал стремительно праветь, заинтересовался "Правым сектором", УНА-УНСО и т.д. Но в Раду в 2014 году попал от, скажем так, пародии на правых.
Артеменко, заметим, неровно дышит к Америке, особенно сегодня. Двое его детей - граждане США, еще один сын - канадец, и лишь четвертый ребенок имеет украинское гражданство. Сам же нардеп-"флюгер" некоторое время побыл в роли американского бизнеса. Так, в Майами он занимался недвижимостью. Ему принадлежит компания "Глобалбизнесгруп ГМБХ", основатель которой зарегистрирован во Флориде, а украинский офис находится в "родном" Голосеевском районе. Компания занимается, грубо говоря всем, но КВЕД - строительство жилых и нежилых помещений.
Что теперь Артеменко сможет построить, остается лишь гадать. Ляшко уже потребовал, чтобы он сложил мандат. Посол в США Валерий Чалый назвал его колаборантом Кремля, а глава МВД Арсен Аваков - "безответственным маргиналом", поддержав требование лидера РПЛ. Не станет сюрпризом, если затем на сцену выйдет и Юрий Луценко с уголовным делом. Но этот скандал вполне может затронуть и контактных лиц Артеменко в США - Коэна и Сатера, ведь сейчас американцы очень болезненно реагируют на малейшие намеки на сотрудничество с Кремлем. Ушел Манафорт, ушел Флинн. Могут все потерять и эти двое. И, кстати, Трамп после отставки советника по нацбезопасности потребовал от Кремля вернуть полуостров Украине.
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