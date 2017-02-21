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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто такой Андрей Артеменко

18:02 20.02.2017 |

Политика

 Владислав Гирман, Деловая столица

Сегодня, 20 февраля, проходит третья годовщина расстрелов на Майдане - переломного момента в Революции достоинства, когда Янукович и Ко утратили власть, а высокие должности заняли "новые" люди. И среди этих "новых лиц" оказалось немало тех, кто прошедшие протестные настраивали воспринимали как что-либо иное в свое жизни - просто бизнес.

История одного из таких политиков и вышла в топ-темы сегодняшнего дня благодаря расследованию The New York Times.

Авторы материала, журналист Меган Тухей, занимающаяся расследованиями, и корреспондент NYT в Вашингтоне Скотт Шейн, который специализируется, в частности, на теме нацбезопасности, пишут, что план представил нардеп из Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко, который ранее хвастался своими контактами с республиканцами и поездками на встречи с ними в США.

Данный документ в запечатанном конверте лег на стол советнику Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его отставки из-за скандала с российскими связями. В этой "пьесе" помимо Артеменко играли также известные русофилы - адвокат президента Майкл Коэн и деловой партнер Трампа Феликс Сатер. Вовлечен в эту всю историю оказался и бывший советник Януковича Пол Манафорт, который лишился должности главы штаба Трампа как раз из-за этой работы и связей с Кремлем. Но он с Артеменко, Сатером и Коэном вроде как лично не встречался.

Судьба плана пока неизвестна, что бы сам Артеменко ни утверждал о проявленном к нему интересу со стороны Белого дома. Что этот план собой представляет, в принципе, вся страна уже знает. Если использовать один из любимых приемов таблоидов - он "взорвал сеть". Артеменко говорит, что вообще над планом вместе с ним работали несколько десятков депутатов, включая и РПЛ, и коалицию. Знал ли о нем Ляшко? По словам Артеменко, в общих чертах да. Но учитывая масштаб "политического ущерба" после публикации NYT, лидер РПЛ может сейчас жалеть, что не ознакомился с документом более детально.

Во-первых, самое главное - Артеменко предлагает отдать Крым в аренду россиянам на 50 или 100 лет, как пишет NYT. Правда сам "радикал" в интервью "Страна.ua" говорил о 30-50-летней аренде. Российские политики и крымские ренегаты этим пунктом были очень сильно возмущены (кто искренне, кто нет), ведь на "референдуме" уже якобы сказали свое слово. Попытались в общем создать иллюзию непричастности к такому компромиссу.

Во-вторых, Донбасс (тут все несколько аккуратнее): вывод войск РФ, контроль над границей и референдум об особом статусе ОРДЛО. Артеменко предлагает создать фонд, который наполняла бы Россия платежами за Крым. Все больше похоже на компромисс, верно ведь.

И тут нужно сделать небольшое, но важное отступление. На следующий день в интервью "Апострофу" бывший советник Путина Андрей Илларионов провел историческую параллель между Донбассом и оккупацией Эльзаса и Лотарингии прусскими войсками, к возвращению которого французы вернулись через 48 лет. Любопытное совпадение. И да, можно по-разному относиться к Илларионову и его пророчествам. Но, вероятно, написано "Донбасс", а читать нужно "Крым".

И дальше еще интереснее. Нардеп предлагает отмену санкций после выполнения плана, внеблоковый статус Украины (ни НАТО, ни ЕС, ни ТС). Кроме того, речь идет и об отказе от минского процесса как мертвого формата. Тут трудно спорить, но Артеменко хочет вернуться к не менее, как оказалось, беззубому Будапештскому меморандуму, а все переговоры проводить в Казахстане, где сейчас Москва, Анкара и Тегеран играют в "Ялтинскую конференцию" по Сирии.

Напомним, 26 сентября 2016 года Артеменко, глава комитета по евроинтеграции, между прочим, в кулуарах Рады заявил о провале Ассоциации Украины ЕС. Как писал "Голос.ua", он не скрывал фатализма: в НАТО и Евросоюзе Киев не ждут, и потому нужно дружить с бывшими республиками СССР. "Нужно смотреть на свое окружение, на своих соседей, на свою семью. Поэтому у нас нет другого шанса, чем договариваться со своими соседями", - разглагольствовал он. Было ли такое заявление, проверить уже трудно, поскольку соответствующее видео на YouTube теперь отсутствует. Но в суд на журналистов Артеменко не подавал.

Вернемся к плану. Еще один имеющий огромное значение кусок - это компромат на Петра Порошенко, полученный благодаря сотрудничеству с Валентином Наливайченко. "Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы", - сказал сам Артеменко.

Несколько ранее, 18 февраля, он в Facebook опубликовал чтиво с критикой Порошенко и другими интересностями, приурочив пост к поездке президента на Мюнхенскую конференцию по безопасности. "У нас же из-за отсутствия идей членство стало целью, но не нации - а коррумпированной политической элиты во главе с президентом Порошенко. И его выступление и поведение в Мюнхене лишний раз меня убедило в том, что он так ничего и не понял. Этакий upgrade Янукович 2.0. Только несравненно умнее, хитрее, образование, неплохо говорящий по-английски", - пишет Артеменко, не забыв аккуратно похвалить россиян за внимательность к мировым процессам, чего, мол, нет у украинской власти. Признанные Путиным "паспорта ЛДНР" он вообще считает "последним гвоздем в политику Порошенко и принуждение к выполнению ущербного Минска на российских условиях".

Отметим, что его размышления были фактически раздавлены работой журналистов Тухей и Шейна. Комментарии под этим постом пестрят ссылками на статью NYT, нецензурными высказываниями и напоминанием одного пользователя о существовании статьи 110 УК.

А в целом нельзя не обратить внимания на параллель с Александром Онищенко, который также вывел на сцену компрометирующие данные о Порошенко. И манипулировал этим в контексте ознакомления с ними Вашингтона. Проще говоря, налицо цель - значительно осложнить отношения Украины и США, пользуясь присутствующим еще беспокойством касательно Трампа, и добиться в результате смены власти. Артеменко ратует за досрочные выборы, активно также напоминая о том, что в Украине парламентско-президентская форма правления.

И еще Артеменко известен своей "любовью" к консерваторам США и Британии, и даже видит себя как бы украинским Трампом. Не исключено, что в воображении он представляет себя политиком, повторившим успех республиканца-популиста.

Потенциал к различным сомнительным политическим и бизнес-махинациям, отметим, у него есть, судя по биографии. Родился он в 1969 году в Киеве, вырос там же. На неэнциклопедической, как предупреждает сама Wikipedia, странице Артеменко (украинская версия) указывается, что он, мол, еще в школе был в восторге от геополитики и вариативности политического устройства государства. Но выучился на инженера-системотехника в столичном Политехе.

После службы в армии ушел в бизнес. По словам Артеменко, стартовый капитал он получил как гастарбайтер - мойщиком шкур и собирателем огурцов в Бельгии в начале 90-х. Первая его фирма, "Криста", занималась торговлей продукцией легкой промышленности с зарубежьем. После первой поездки США ушел в спортивное право, зарабатывая уже на защите интересов и в качестве менеджера спортсменов из Украины, России и Беларуси. Его услугами пользовались братья Кличко, Андрей Шевченко, Олег Лужный, Сергей Ребров и т.д.

Побывал президентом киевского ФК ЦСКА, советником Александра Омельченко, на то время мэра Киева (1990-2004), и был одним из основателей его партии "Единство".

Но еще до этого им заинтересовались правоохранители. Проходил Артеменко сразу по четырем уголовным делам о хищениях. Наследил в "Нафтогазе" при расчетах за топливо с "Газпромом", обворовывал вышеупомянутый футбольный клуб Минобороны - за три месяца в 2000 году умыкнул почти $4 млн. Туда, как писали СМИ, он попал благодаря завхозу Леонида Кучмы Игорю Бакаю в рамках плана по превращению ФК в механизм отмывания средств. Деньги, которые должны были идти клубу от различных операций, шли на его личный счет в Риге, открытый без лицензии НБУ.

Вместе с Омельченко попал под прицел общественности и правоохранителей по подозрению в финансировании партии из столичного бюджета. В итоге Артеменко "проиграл" прокуратуре и сел в СИЗО. Пробыл там 2,5 года, пока всем известный Ренат Кузьмин не сжалился ввиду смертельной болезни (рака) и не выпустил его на поруки Михаила Добкина. Ему все простили. А рак куда-то улетучился.

Находясь в казематах на Лукьяновке, Артеменко сошелся с семьей Тимошенко, и уже через два года уже депутатствовал как глава фракции БЮТ в Киевсовете. Правда, фракцию бросил ради большинства Леонида Черновецкого. Еще немного позже, в 2007 году, была устроена показуха в Голоссевском суде, который отменил все обвинения против Артеменко.

Плотно работал в сфере оборонного бизнеса, зарабатывая на поставках соответствующей продукции в горячие точки. Особе место в сердце нынешнего "радикала" занимал Катар, где он реализовывал свои интересы с 2012 года до и после Майдана. Например, в 2015 году он летал в Доху вместе с бывшим комбатом "Миротворца" Андреем Тетеруком и депутатом-пловцом Дмитрием Силантьевым. В королевстве Артеменко, судя по материалу на сайте его же партии, он договаривался о поставках сжиженного газа. Что ж. Очень актуально, учитывая тенденцию к энергонезависимости - отказу от российского газа. Все уперлось в турок, а именно - пропустят или нет корабли через пролив. Переговоры проходили в апреле, а уже в декабре стало известно, что Доха будет поставлять сжиженный газ в Турцию, которая как раз побила горшки с Россией. Судя по всему, не сложилось.

Участие в Майдане. Некоторое время он участвовал в протестах со стороны лагеря БЮТ, но затем решил, что выступает против какого-либо диалога с Януковичем, вассалом России - с которой теперь уже хочет наладить отношения. В общем, тогда он начал стремительно праветь, заинтересовался "Правым сектором", УНА-УНСО и т.д. Но в Раду в 2014 году попал от, скажем так, пародии на правых.

Артеменко, заметим, неровно дышит к Америке, особенно сегодня. Двое его детей - граждане США, еще один сын - канадец, и лишь четвертый ребенок имеет украинское гражданство. Сам же нардеп-"флюгер" некоторое время побыл в роли американского бизнеса. Так, в Майами он занимался недвижимостью. Ему принадлежит компания "Глобалбизнесгруп ГМБХ", основатель которой зарегистрирован во Флориде, а украинский офис находится в "родном" Голосеевском районе. Компания занимается, грубо говоря всем, но КВЕД - строительство жилых и нежилых помещений.

Что теперь Артеменко сможет построить, остается лишь гадать. Ляшко уже потребовал, чтобы он сложил мандат. Посол в США Валерий Чалый назвал его колаборантом Кремля, а глава МВД Арсен Аваков - "безответственным маргиналом", поддержав требование лидера РПЛ. Не станет сюрпризом, если затем на сцену выйдет и Юрий Луценко с уголовным делом. Но этот скандал вполне может затронуть и контактных лиц Артеменко в США - Коэна и Сатера, ведь сейчас американцы очень болезненно реагируют на малейшие намеки на сотрудничество с Кремлем. Ушел Манафорт, ушел Флинн. Могут все потерять и эти двое. И, кстати, Трамп после отставки советника по нацбезопасности потребовал от Кремля вернуть полуостров Украине.
 

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17.02 Ко­гда воз­об­но­вят­ся ак­тив­ные бои на Свет­ло­дар­ской ду­ге

17.02 Уяз­ви­мые ме­ста. "Гибриды" го­то­вят тан­ко­вый про­рыв к По­пас­ной

17.02 Об­стрел Ав­де­ев­ки. За­чем бо­е­ви­ки уда­ри­ли по жи­лым до­мам

17.02 Ан­дрей Ре­ва: МВФ пред­ло­жил Укра­ине за­мо­ро­зить "минималку" на 3 го­да

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20.02 Пер­вые гон­ки са­мо­управ­ля­е­мых ав­то­мо­би­лей в Formula E за­кон­чи­лись ава­ри­ей

20.02 «Фор­ды» на­учат­ся за­ра­нее пре­ду­пре­ждать во­ди­те­лей о ямах

20.02 Гру­зо­вой ко­рабль SpaceX Dragon успеш­но стар­то­вал к МКС

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Ford при­знал си­сте­мы по­лу­ав­то­ном­но­го во­жде­ния бес­по­лез­ны­ми

17.02 При­ло­же­ния для ав­то со­зда­ют угро­зу без­опас­но­сти

17.02 Jaguar и Shell поз­во­лят ав­то­мо­би­ли­стам рас­пла­чи­вать­ся за топ­ли­во через ме­диа­си­сте­му

17.02 Dride — ум­ный ав­то­мо­биль­ный ви­део­ре­ги­стра­тор с под­держ­кой Alexa, рас­по­зна­ва­ни­ем тра­фи­ка и Raspberry Pi внут­ри

17.02 Цу­кер­берг из­ме­нит Facebook с це­лью раз­ви­тия ми­ро­вой со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

16.02 Facebook вве­ла но­вую функ­цию по ин­тернет-ре­кру­тин­гу

16.02 Ана­ли­ти­ки Gartner на­зва­ли ли­де­ра рын­ка смарт­фо­нов по ито­гам 2016 го­да

16.02 В Лос-Ан­дже­ле­се от­крыл­ся пер­вый в ми­ре ки­но­те­атр IMAX VR

16.02 Об­щая диа­го­наль дис­плея смарт­фо­на iPhone 8 со­ста­вит 5,8 дюй­ма, од­на­ко ос­нов­ной экран бу­дет иметь диа­го­наль 5,15 дюй­ма

16.02 Toyota от­пра­вит в ре­монт все вы­пу­щен­ные во­до­ро­до­мо­би­ли Mirai

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20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

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